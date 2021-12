Die Idee der Zusammenarbeit von Mitarbeitern außerhalb der Arbeitszeit, die als Teambuilding bezeichnet wird, ist in der heutigen Zeit in großen und kleinen Unternehmen immer mehr verbreitet. Diese außerberuflichen Aktivitäten, die in der Regel als Betriebsausflug stattfinden, schaffen neue Beziehungen zwischen den Mitarbeitern und vertiefen bestehende Freundschaften.

Darüber hinaus eignen sich Outdoor Aktivitäten hervorragend, um neue Mitarbeiter in die bestehende „Mannschaft“ zu integrieren. Teambuilding richtet sich in erster Linie an Neuankömmlinge im Unternehmen, damit sie sich besser in bestehende Teams integrieren können. Durch diese Teambuilding-Aktivitäten kann der Arbeitgeber die Stärken und Schwächen der künftigen Mitarbeiter leichter erkennen. Auch die besonderen Fähigkeiten neuer Mitarbeiter können auf diese Weise gefördert und entwickelt werden.

Teambuilding im Freien

Die Schnitzeljagd oder die "gute, alte" Outdoor-Rallye sind nach wie vor die beliebtesten Formen der Mitarbeiterschulung und die begehrtesten Entspannungsaktivitäten der Firmenmitglieder.

Diese Varianten können in verschiedenen Formen umgesetzt werden und sind unabhängig von der Größe Ihres Unternehmens nützlich, da Sie verschiedene Teams bilden können, größere oder kleinere.

Was kann die Schnitzeljagd App

Diese Schnitzeljagd App eignet sich hervorragend für Teambuilding-Aktivitäten, insbesondere im Freien, und Sie können damit den gesamten Ablauf aller Aktivitäten, die mit der Organisation einer solchen Veranstaltung verbunden sind, im Detail planen. Mit der App können Sie eine Vielzahl von Veranstaltungen organisieren, die mitten in der Natur oder im Freien stattfinden können, ohne dass Sie über besondere organisatorische Fähigkeiten verfügen müssen.

Außerdem ersparen Sie sich eine Menge Ärger und müssen sich nicht auf das Wissen aller Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen verlassen, um solche Aktivitäten zu organisieren. Mit dieser App brauchen Sie keine weiteren Vermittler, denn diese App erledigt alles ganz nach Ihren Wünschen.

Warum eignet sich eine Schnitzeljagd als Teambuilding-Maßnahme?

Unter dieser Aktivität verstehen wir eine Gruppenaktion, die durch vorgegebene Richtlinien und Hinweise geleitet wird. Im Allgemeinen besteht das Endziel dieser Art von Aktivität darin, ein zweites Team an einem anderen Punkt zu treffen.

Natürlich gibt es auch Varianten des Spiels, bei denen den Teilnehmern oder dem Siegerteam Belohnungen angeboten werden können. Alle Teilnehmer müssen bestimmte Hinweise entschlüsseln, um den Schatz zu finden.

Wie lässt sich das am besten organisieren?

Es ist nicht kompliziert, eine solche Aktivität zu organisieren. Es ist ein Spiel, an dem mehrere Personen teilnehmen. Zunächst einmal muss eine Aktion festgelegt werden, und zwar in einem Gebiet, das sich von Natur aus für diese Art von Aktion eignet. Es ist wichtig, zu Beginn den Start- und Endpunkt dieser Route festzulegen. Die Markierungen können auf verschiedene Weise angebracht werden, z. B. mit Kreide, Holzresten oder bunten Perlen.

Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, und eine davon wäre, die Hinweise mit Hilfe von verschlüsselten Nachrichtenkarten zu finden. Die geeignetsten Hinweise für diese Art von "Jagd" sind jedoch Studien zufolge natürlicher Elemente wie Zweige oder Steine, die an vorher festgelegten Stellen platziert werden.

Outdoor-Aktivitäten der besonderen Art

Wie bereits erwähnt, muss die Aktion mit einer genauen Festlegung der Route und der von jedem einzelnen Teilnehmer zu erfüllenden Aufgaben beginnen. Die eigentliche Aktion beginnt, sobald die Organisatoren und Planer der Aktion die Einzelheiten der Organisation der Route festgelegt haben. Die teilnehmenden Gruppen starten die Aktion und bewegen sich auf die vorgegebene Herausforderung zu, wobei die Geschwindigkeit der Reise der Art des Spiels entspricht.

Komplexe Organisation ist ein Kinderspiel

Im Allgemeinen war diese Art von Outdoor-Aktivität eine Herausforderung für die Organisatoren, da sie eine ernsthafte Vorbereitung erforderte, die viel Zeit in Anspruch nahm und je nach gewähltem Spiel und vor allem der Anzahl der Teilnehmer sehr anspruchsvoll sein konnte. Aber jetzt sind die Dinge dank der App viel einfacher geworden. Es eignet sich hervorragend für die Organisation von Teambuilding-Veranstaltungen und kann die Organisation Ihrer Veranstaltung vereinfachen und sie zu einem Ereignis machen, an das Sie sich ein Leben lang erinnern werden.

Outdoor-Spaß für alle

Die App ist ideal für jede Art von Aktivität und kann Ihre Outdoor-Aktivitäten auf spektakuläre Weise organisieren, ganz gleich, für welches Gebiet Sie sich entscheiden: einen Wald, einen reißenden Fluss, mitten in der Stadt oder im Herzen der geheimnisvollen Berge. Die App ist auch dann nützlich, wenn die Aktion zu Fuß oder mit Verkehrsmitteln wie Fahrrädern organisiert wird.

Diese Art von Veranstaltungen ist in einem Unternehmen besonders wichtig. Sie motivieren Ihre Mitarbeiter und sorgen für gute Beziehungen innerhalb des Unternehmens. Die Teambuilding-App ist sehr einfach zu bedienen und garantiert Ihnen ein einzigartiges Erlebnis und eine Menge Spaß. Es lohnt sich, diese App auszuprobieren!