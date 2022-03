Warum das Ende des Booms noch lange nicht erreicht ist

Wenn in den letzten Jahren von Wachstumsbranchen die Rede war, fiel fast immer ein Wort: Online-Handel. Kein Wunder, die Wachstumsgeschichte der Branche ist tatsächlich atemberaubend. Obwohl die Branche erst gut 20 Jahre alt ist, wird heute jeder zehnte Euro im deutschen Einzelhandel online verdient. Und der Anteil wächst. Der Online-Versand von Bekleidung, eines der größten Segmente der Branche, hat sich von 2019 auf 2021 um rund ein Drittel erhöht.

Selbst in der Coronakrise, als die Gesamtwirtschaft um rund fünf Prozent schrumpfte, blieb der Online-Handel eine Erfolgsgeschichte. Durch Corona fehlte es nämlich nicht an verfügbaren Einkommen oder Kauflaune, sondern schlicht an Einkaufsmöglichkeiten. Online-Shops waren die Lösung. Die Branche bewährte sich als stabile Alternative zum krisenanfälligen stationären Handel. Diese Fakten sprechen dafür, dass dies auch in der Zukunft so bleibt.

Die technischen Lösungen für den Online-Handel verbessern sich

Zuallererst geht es um die Technik. Dank bedienerfreundlicher Apps war es noch nie so einfach, online einzukaufen. Viele Shops bieten auch einfache Bezahllösungen, wie One-Click-Payments. Aber auch auf der anderen Seite erleichtert die Technik den Online-Handel, nämlich bei den Verkäufern. Noch wie war es so leicht, Webseiten mit Online-Shops zu erstellen und zu pflegen. Spezialisierte Dienstleister bieten professionelle Unterstützung an, so etwa Asendia.de. Außerdem erleichtert das Anzeigensystem Google Ads das Schalten von Werbung im Internet. So können Händler einfach auf sich aufmerksam machen. Kunden wiederum nutzen die Ads zum schnellen Preisvergleich.

Die Kunden schätzen den unkomplizierten Online-Kauf

Der zweite Grund: Kunden schätzen den Online-Kauf. Insbesondere der Kauf von Bekleidung über das Internet wird immer beliebter. Aber auch viele andere Branchen gewinnen Anteile am Online-Handel. Mittlerweile gibt es fast nichts mehr, was es nicht online zu kaufen gäbe. Es begann vor gut 20 Jahren mit dem Online-Versand von Büchern. Doch mittlerweile kaufen die Kunden auch Heimwerkerartikel, Tierbedarf, Haushaltswaren oder Dekoartikel im Internet. Bemerkenswert ist, dass alle Segmente stark wachsen. Die Kunden lieben das Online-Shopping. Einer repräsentativen Umfrage des Branchenverbands Bitkom zufolge liegt dies vor allem an drei Vorteilen: Online-Shops sind immer verfügbar, sie liefern nach Hause und das Angebot ist umfangreicher als beim Händler in der City. Diese Vorteile wird der Online-Handel kaum verlieren.

Die Logistik-Strukturen wachsen mit

Drittens wächst auch die Logistik mit. Sie ist einer der Erfolgsfaktoren für den Online-Handel, denn nur, wenn die bestellten Waren rasch und zuverlässig auch geliefert werden, kann das Geschäft florieren. Darauf haben sich die Zusteller eingestellt. Platzhirsch Deutsche Post hat gerade einen Rekordgewinn vermeldet - und schreibt ihn vornehmlich dem boomenden e-Commerce-Geschäft zu. Manche Online-Händler unterhalten direkt ihren eigenen Zusteller. Auch der amerikanische Online-Riese Amazon geht verstärkt diesen Weg. Aber daneben gibt es auch viele kleinere Lieferanten, auch Start-ups, die Lieferaufträge übernehmen. Kurzum, für die Händler ist der lebhafte Wettbewerb im Logistik-Bereich eine gute Nachricht. Denn so können sie zwischen mehreren Zustellern wählen.

Neue Geschäftsmodelle entstehen

Der letzte Grund für einen andauernden Online-Boom sind neue Geschäftsmodelle. In der Vergangenheit hat der Online-Handel das stationäre Geschäft mehr oder weniger imitiert. Doch immer öfter entstehen Geschäfte, die On- und Offline-Handel logisch miteinander verknüpfen. Ein großes Stuttgarter Modehaus etwa macht zwar mittlerweile einen Großteil seines Umsatzes mit dem umfangreichen Online-Shop. Aber seine Department Stores schaffen Einkaufserlebnisse, schärfen das Profil des Händlers und werden immer mehr zu einem Ort der Begegnung. Die Kunden können in den Häusern direkt aus dem Online-Shop bestellen. Auch im Lebensmittelhandel zeichnet sich dieser Trend ab. Statt On- oder Offline heißt es immer öfter: beides! Im Supermarkt schätzen die Händler die Nähe zu den Kunden, lernen ihr Kaufverhalten besser kennen und können neue Produkte ausprobieren. Diese Erkenntnisse können sie später im Online-Shop nutzen. In Zukunft dürften sich beide Vertriebskanäle immer öfter ergänzen.

Das alles spricht dafür, dass der Boom des Online-Handels noch lange nicht vorbei ist. Ähnlich sehen es auch Fachleute. Allein für das Jahr 2022 erwarten sie ein Wachstum des Online-Handels um fast 15 Prozent. Das ist mehr, als praktisch jede andere Branche.