Niedliche Weihnachtsbäumchen ganz leicht selbstgemacht

DIY in wenigen Schritten: Wie aus Tannenzapfen und bunten Bommeln eine hübsche Adventsdekoration gebastelt wird. Auch als kleines Mitbringsel zum Glühweinabend oder als Geschenk zum Nikolaus sind die Mini-Tannen perfekt.

Wow, was es in der Weihnachtszeit alles für Bastel-Ideen gibt, ein Wahnsinn! Das Beste: Vieles lässt sich mit Kindern kreieren, was sich gut trifft, denn ich habe zwei davon.