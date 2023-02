Der menschliche Körper ist bestrebt, seine Temperatur möglichst konstant bei 37 Grad Celsius zu halten. Fieber ist dagegen ein Ausnahmezustand, da der Körper versucht, Bakterien und Viren durch eine stark erhöhte Körpertemperatur zu eliminieren. Im umgekehrten Fall setzt das Frieren ein, wenn die Körpertemperatur unter das notwendige Minimum sinkt. Das ist nicht nur im Winter oder bei herbstlichen Temperaturen der Fall.

Auch psychische Zustände können die Temperatur des Körpers senken und zu ernsthaften Symptomen führen. Deshalb ist es wichtig, mögliche Erkrankungen abzuklären, wenn das Frieren auch in warmen Räumen oder bei sommerlichen Temperaturen anhält. Geht es nur um einen zu geringen Blutdruck oder unzureichende Muskelmasse, lassen sich diese Symptome aus eigener Kraft beheben. Passende Kleidung, sportliche Übungen, Abhärtung und psychische Ausgeglichenheit sorgen dafür, dass das Frieren das Wohlbefinden nicht länger trübt. Hier kommen einige Tipps, die dabei helfen können.

Was passiert durch ständiges Frieren?

Frieren hat eine sehr positive Bedeutung für den Körper, denn auf diese Weise wird die Körpertemperatur wieder in den Normalzustand gebracht. Sinkt diese ab, bewirkt der Körper das Zittern der Muskulatur, um auf diese Weise die fehlende Wärme zu erzeugen.

Wenn Muskeln Arbeit verrichten, wird automatisch Wärme erzeugt. In der gemäßigten Klimazone gibt es nur in den Wintermonaten die Situation, dass sich die Außentemperaturen negativ auf die Körpertemperatur auswirken können. Warme Kleidung hilft in dieser Zeit, doch auch das hat seine Grenzen. Kühlt der Körper weiter ab, veranlasst dieser die Muskeln, sich von selbst zu bewegen. Deshalb zittert der Mensch und erzeugt auf diese Weise Wärme.

Das hat zur Folge, dass Menschen mit wenig Muskelmasse viel stärker zittern, da wenige Muskeln die notwendige Körpertemperatur erzeugen müssen. Kommt an dieser Stelle ein niedriger Blutdruck ins Spiel, wird verständlich, warum Frauen oftmals heftiger und anhaltender frieren als Männer.

Häufiges Frieren kann durch einen niedrigen Blutdruck hervorgerufen werden. Gleichzeitig sorgt es dafür, dass sich die Symptome verstärken. Je öfter der Mensch friert, desto häufiger wird die Versorgung der Zellen über den Blutkreislauf heruntergefahren. Jedes Frieren sorgt dafür, dass sich die Versorgung mit Nährstoffen nur auf die wichtigsten Organe beschränkt und die restliche Energie dafür verwendet wird, um das Zittern der Muskeln zur Erzeugung von Wärme herbeizuführen.

Für kurze Zeiträume sind Kälte und dazugehöriges Frieren unbedenklich, sofern es sich um einen gesunden Körper handelt. Dauerhaft führt ständiges Frieren jedoch zu einem geschwächten Körper, weil dieser mehr Energie für eine konstante Körpertemperatur erschaffen muss, als ihm zur Verfügung steht. Dieser Mehraufwand steht beispielsweise dem Immunsystem nicht zur Verfügung, das bei feucht-kalter Witterung vermehrt mit der Abwehr von Bakterien und Viren zu kämpfen hat.

Wer ständig friert, versucht instinktiv, sich so wenig wie möglich zu bewegen. Im ersten Moment verbraucht jede Bewegung Energie, daher erscheinen ein warmes Bett, die heiße Badewanne oder der Platz auf der Couch verlockender. Diese Handlungsweise sorgt jedoch dafür, dass sich die Muskelmasse verringert, denn was im menschlichen Körper nicht genutzt wird, bildet sich zurück. In diesem Fall kommt es dazu, dass weniger Muskeln auch weniger Wärme produzieren, was das Frieren zusätzlich verstärkt.

Je seltener die Muskeln beansprucht werden, desto stärker wirkt sich auch die daraus resultierende Mangelversorgung der Zellen an Händen und Füßen aus. Hierbei können ganze Bereiche absterben, was zu Funktionseinschränkungen oder Veränderungen in den Hautbereichen führen kann.

@Adobe Stock, zaikina, #459419627

Die Basis für einen warmen Körper: Passende Kleidung für jede Jahreszeit

Der Zwiebellook ist keine Erfindung der Modewelt. Eine Zwiebel ist unter vielen einzelnen Schichten ihrer Schale verborgen und dieses Prinzip gab einem Kleidungsstil für winterliche Temperaturen seinen Namen. Statt einem dicken Kleidungsstück ist es sinnvoller, mehrere Kleidungsstücke zu tragen, um dadurch die eigens produzierte Wärme zu halten.

Damit der Körper auch an Wintertagen warm eingepackt ist, beginnt das Anziehen mit warmer Unterwäsche. Dazu zählen Thermounterwäsche oder Unterhemden aus Merinowolle. Darüber kommt ein Shirt mit langen oder kurzen Ärmeln. Die nächste Lage besteht aus einem Pullover oder einer Bluse, die locker über dem Shirt und Unterhemd sitzen sollten. Über dünneren Langarmshirts kann zusätzlich eine Strickjacke getragen werden. Dickere Pullover bieten immer noch Platz für eine legere Steppweste.

Mit drei oder mehr Kleidungsstücken übereinander lässt sich die Körperwärme zurückhalten, sodass der Körper auch bei Minusgraden nicht so schnell auskühlen kann. In warmen Räumen lässt sich schnell auf ein Kleidungsstück verzichten. Auf dem Heimweg sorgt der Zwiebellook für warme Hände und Füße.

Schuhe für den Winter sollten eine möglichst dicke Sohle besitzen, um die Füße vor Kälte zu schützen. Zusätzliches Innenfutter oder Fell fühlt sich nicht nur kuschelig an, es hilft auch, die Wärme am Fuß zu halten. Schuhe aus reinem Leder sind zwar teuer, doch als Naturprodukte bieten sie den idealen Schutz vor Kälte.

Gadgets gegen das Frieren

Wärmflaschen und Heizdecken

Babys sind noch nicht in der Lage, ihre Körperwärme selbstständig zu halten. Deshalb ist jeder Wärmeverlust, besonders bei kalter Witterung, zu vermeiden. Wärmelampen sorgen für angenehme Temperaturen beim Wickeln, Kirschkernkissen oder Wärmflaschen schenken dem Babybett wohlige Wärme und weiche Mützen sorgen in den ersten Lebenswochen dafür, dass das Köpfchen warmgehalten wird.

Auch Erwachsene müssen sich vor Kälte schützen. Beispielsweise helfen Wärmflaschen und Heizdecken beim Anwärmen des Bettes, bevor es zur Nachtruhe geht. Sie lassen sich aber auch bei kalten Füßen einsetzen, damit sich die Durchblutung verstärkt. Warme Fußbäder sorgen ebenfalls dafür, dass der Kreislauf auf Touren kommt. Im Wechsel mit dem Eintauchen in kaltes Wasser wirken Fußbäder abhärtend und trainieren die Blutzirkulation. Dieser Effekt war bereits Kneipp bekannt, der durch seine verordneten Wechselbäder berühmt wurde.

Wärmende Handschuhe

Handschuhe helfen in der Nacht, damit kalte Hände die Nachtruhe nicht unterbrechen. Diese sollten nicht aus Chemiefasern gearbeitet sein. Schafwolle eignet sich dagegen hervorragend, da diese die Wärme des Menschen speichert. Das Problem der kalten Hände betrifft vorwiegend Senioren, wenn die Blutverteilung durch das Herz-Kreislauf-System altersbedingt nicht mehr bis in die kleinsten Kapillaren von Händen und Füßen reicht.

Warme Handschuhe aus Schafwolle oder beheizte Handschuhe sorgen für warme Hände, wodurch sich die Blutgefäße entspannen. Das wiederum bewirkt eine intensivere Durchblutung bis in die Fingerspitzen. Wer hingegen unter kalten Füßen leidet und abends schlecht einschlafen kann, findet die Lösung des Problems in Bettschuhen. Diese sind mit einer wärmenden Füllung aus Fell oder elektrisch beheizbar im Handel erhältlich und machen eine entspannte Nachtruhe möglich.

Beheizte Schals

Mittlerweile hat auch die Modewelt entdeckt, dass Accessoires Wärme spenden sollten, damit der modebewusste Mensch besonders im Winter warm eingepackt ist. Deshalb besitzen viele Rundschals mittlerweile eine integrierte Heizung, die optisch nicht auffällt und in der winterlichen Kälte angenehme Wärme verbreitet. Diese Produkte sind bei niedrigen Temperaturen waschbar und schützen bei Wind und Wetter den empfindlichen Halsbereich.

Wärmende Computermäuse

Wer mit dem PC arbeitet, belastet zwar seine Hände, doch eine funktionierende Durchblutung erfordert die Bewegung des ganzen Körpers. So kann es dazu kommen, dass trotz reger Betriebsamkeit die Finger kalt und weniger durchblutet werden. Das ist beim Arbeiten mit einem Laptop oder PC besonders unangenehm, weil die Beweglichkeit der Finger abnimmt und die Arbeitsleistung sinkt.

Durch beheizbare Computermäuse lässt sich auch dieses Problem lösen, sofern die technischen Geräte mit einer Maus gesteuert werden. Das warme Gehäuse entspannt die Muskulatur, allerdings profitiert nur eine Hand von dieser Erfindung.

Taschenwärmer

Sogenannte Taschenwärmer sind im Winter sehr beliebt, um kalten Händen vorzubeugen. Wanderungen im Schnee oder Wartezeiten auf öffentliche Verkehrsmittel lassen sich mit kleinen Taschenwärmern leichter überstehen. Das Prinzip dieser kleinen Kissen, die Wasser und Natriumacetat enthalten, ist denkbar einfach. Das eingeschweißte Stahlplättchen wird durchgebogen, indem der Taschenwärmer zusammengedrückt wird, wodurch der Inhalt kristallisiert. Dadurch steigt die Temperatur um ca. 35 Grad und hält die Finger warm. Hat sich die Wärme verflüchtigt, lässt sich der Taschenwärmer erneut aktivieren. Wird dieser für mehrere Minuten in kochendes Wasser gelegt, löst sich das Salz in der Flüssigkeit und macht einen neuen Wärmeeinsatz möglich.

Übungen gegen das Frieren

Bewegung sorgt dafür, dass die Körpertemperatur steigt, was durch Schwitzen angezeigt wird. Daher ist Bewegung jeder Art gut, um einen frierenden Körper aufzuwärmen. Es braucht allerdings eine Weile, bis das Kreislaufsystem in Schwung kommt und genügend Wärme entsteht. Ein Jogging von fünf Minuten wäre nicht ausreichend, hinzu kommt, dass sich die Wahrnehmung in diesem Fall zusätzlich auf die kalte Luft beim Laufen konzentriert.

Wartezeiten an der frischen Luft lassen sich mit schnellem Laufen auf der Stelle verkürzen. Das klappt auch an öffentlichen Haltestellen, wenn einen die Kälte eines Wintertages oder der Nieselregen umgibt. Instinktiv springen viele Menschen auf der Stelle, um den Körper zu erwärmen. Auch das fällt an Bahnhöfen und Busstationen nicht auf, da die meisten Wartenden ihren Körper in irgendeiner Weise bewegen, um nicht zu frieren.

Wer dagegen auch in Wohnräumen friert, sollte regelmäßig Übungen absolvieren, die das Kreislaufsystem in Schwung bringen. Hier empfehlen sich Kraft- und Ausdauertraining, um die Zirkulation des Blutes zu aktivieren.

Durch Seilspringen werden beispielsweise alle Muskeln des Körpers trainiert, wodurch das Blut schneller durch die Adern fließt. Die physische Bewegung signalisiert dem Körper, dass die Versorgung mit Sauerstoff bis in die äußersten Zonen erfolgen muss, sonst lassen sich die Übungen nicht realisieren. Auch hier gilt, dass über einen gewissen Zeitraum trainiert werden muss, bis durch die Muskeln eine bestimmte Menge Wärme erzeugt und abgegeben wird.

Einfaches Treppensteigen erfüllt den gleichen Zweck und braucht keine Trainingsgeräte. Wer in einem oberen Stockwerk wohnt, kennt den Effekt, den das Treppensteigen bewirkt. Anfangs kann diese Übung für Atemnot sorgen. Vor allem, wenn sich der Betreffende im fortgeschrittenen Alter befindet. Gleichzeitig wird die Lunge trainiert, mehr Sauerstoff aufzunehmen und diesen weiterzuleiten. Je intensiver die Atmung erfolgt, desto besser wird der Körper mit Sauerstoff versorgt. Das macht die Muskulatur leistungsfähiger und produziert ganz nebenbei Wärme.

Sportgeräte sind nicht jedermanns Geschmack und manche Räumlichkeiten bieten nicht genügend Platz, um einen Hometrainer aufzustellen. In diesem Fall reicht eine Wand, die in jeder Wohnung zur Verfügung steht. Liegestütze gegen die Wand, Kniebeuge oder Übungen, bei denen die Wand den nötigen Widerstand bietet, erfordern keinen großen Aufwand. Lässt das Wetter einen Spaziergang oder das Joggen im Freien nicht zu, unterstützt das Laufen auf der Stelle den Kreislauf und sorgt für warme Hände und Füße.

Viele Menschen geraten stark ins Schwitzen, wenn sie schwere Gegenstände tragen. Natürlich muss nicht immer das gesamte Mobiliar umgeräumt werden, damit der Körper nicht länger friert. Es kann aber Wunder wirken, einen schweren Gegenstand mehrfach durch das Zimmer zu tragen. Die Arbeit, die die Muskeln in diesem Zeitraum erbringen müssen, ruft Wärme hervor, die bei vielen schnell zum Schwitzen führt.

Generell geht es um Übungen, die entweder viel Kraft beanspruchen oder intensive Bewegung benötigen. Werden diese mindestens 10 bis 15 Minuten ausgeführt, erwärmt sich der Körper und das Frieren hört auf.



@Adobe Stock, Budimir Jevtic, #514962107

Weitere Tipps gegen regelmäßiges Frieren

Jeder kennt die Wirkung, die ein warmer Tee oder eine heiße Zitrone an kalten Tagen hervorrufen. Nach kurzer Zeit fühlen sich die Finger und Füße wieder warm an und es breitet sich ein wohliges Kribbeln im gesamten Körper aus. Das passiert, weil auch die peripheren Körperteile wieder durchblutet und mit Nährstoffen versorgt werden.

Neben warmen Früchte- oder Kräutertees lässt sich die Durchblutung auch mit Gewürzen beeinflussen. Pfeffer oder Chili gehören zu den Substanzen, die den Blutkreislauf anregen. An diesem sind auch viele Muskeln beteiligt, die beispielsweise auf die Venen wirken, um das Blut wieder zum Herzen zurückzuführen. Diese Muskeln sind auch in Bewegung und erzeugen Wärme, wenn man keinen Sport treibt oder einer sitzenden Tätigkeit nachkommt.

Ingwer sorgt ebenfalls dafür, dass das Blut schneller im Körper zirkuliert. Nebenbei regt das Gewürz den Stoffwechsel an, was ebenfalls für die richtige Körpertemperatur sorgt. Wer scharfe Gewürze zu sich nimmt, darf nach kurzer Zeit auf deren wärmenden Effekt hoffen. Doch nicht jedermanns Magen verträgt diese Lebensmittel. Wer es etwas sanfter mag, wählt Zimt. Im Kuchen oder vermischt mit Zucker auf einen Milchreis gegeben, sorgt auch dieses Gewürz für einen wärmenden Effekt.

Neben diesen Lebensmitteln bewirken regelmäßige Sporteinheiten nicht nur in der kalten Jahreszeit warme Gliedmaßen. Kontinuierliche Bewegung ist besonders für Menschen mit niedrigem Blutdruck wichtig, da diese automatisch an kalten Füßen und Händen leiden. Selbst im Sommer werden Hände und Füße nur minimal durchblutet. Das führt auch im Hochsommer zu blauen Nägeln. Hier heißt es, den inneren Schweinehund zu überwinden. Regelmäßiger Sport sorgt für eine bessere Nährstoffzufuhr und verhindert dadurch, dass die Haut und die Gefäße in den äußeren Körperbereichen Schaden erleiden.

Wer nicht nur im Winter friert, sollte sich Zeit für seine Psyche nehmen und hinterfragen, ob er Probleme verdrängt. Ängste sind häufig die Ursache für eine unzureichende Wärmeproduktion, denn hier findet ein Prinzip der Evolution Anwendung. Im Angstzustand wird das Hormon Adrenalin ausgeschüttet, wodurch der Blutkreislauf verändert wird. Die wichtigsten Organe des Körpers werden weiterhin mit Blut und Sauerstoff versorgt, für alle peripheren Körperteile wird die Versorgung auf ein Minimum gesenkt. Ziel dieser Handlungsweise ist die Vorbereitung auf eine mögliche Flucht oder einen Angriff.

Heute erfolgt das Leben in unseren Breiten nicht mehr nach dem Faustrecht, doch die evolutionäre Konditionierung existiert noch immer. Schwelender Ärger und Ängste sorgen dafür, dass Adrenalin dauerhaft im Blut vorhanden ist und lediglich die ausreichende Versorgung von Herz, Lunge, Leber und Nieren bewirkt. Alle anderen Bereiche werden unterversorgt. Normalerweise stellt das kein Problem dar, wenn der Verteidigungszustand nur einen vorübergehenden Zeitraum in Anspruch nimmt. Doch die heutige Gesellschaftsform schürt täglich Ängste, die die eigene Existenz betreffen und das sorgt für dauerhafte Anspannungen im Menschen. Deshalb ist es umso wichtiger, Probleme bewusst anzupacken und aus der Welt zu schaffen. Auch eine entspannte Psyche sorgt dafür, dass jede Zelle die Nährstoffe erhält, um die Körperwärme zu regulieren.

Beim Thema Abhärtung scheiden sich bekanntlich die Geister. Während die einen morgens mit zusammengebissenen Zähnen unter die kalte Dusche springen, verlassen die anderen nur im Bademantel das Bett. Trotzdem sorgt eine gewisse Abhärtung dafür, dass man im Winter nicht jeden Morgen mit klappernden Zähnen an der Haltestelle steht. Weshalb?

Der menschliche Körper ist in der Lage, sich an bestimmte Situationen zu gewöhnen und dementsprechend zu reagieren. Wird er durch Sport regelmäßig belastet, verstärkt sich die Lungenkapazität und die Muskeln vergrößern ihre Masse. Alles verläuft nach dem Prinzip von Angebot und Nachfrage, nur in umgekehrter Weise.

Wird der Körper regelmäßig der Kälte ausgesetzt, entwickelt dieser eine eigene Schutzstrategie. Das lässt sich beispielsweise in der Sauna trainieren. Durch die Hitze öffnen sich alle Poren der Haut und der Körper entspannt sich. Der dann folgende Kälteschock sorgt dafür, dass sich die Hautzellen und Gefäße spontan zusammenziehen, um die in den Zellen erzeugte Wärme zurückzuhalten. Wer diese Reaktionsmuster regelmäßig trainiert, wird zukünftig weniger frieren. Sobald der Körper mit kühler Witterung in Berührung kommt, wird er die Körperwärme intensiver als bei nicht trainierten Menschen zurückhalten. Die Zellen reagieren schneller auf einen Kältereiz und die unwillkürlichen Bewegungen der Muskeln, durch die Wärme erzeugt werden soll, setzen viel schneller ein.