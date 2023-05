Die Gemeinde hat dem Erschließungsvertrag einstimmig zugestimmt. So viele Häuser sollen entstehen.

Neues Wohngebiet in Droyßig steht in Startlöchern

Am Döschwitzer Weg in Droyßig sollen neue Eigenheime entstehen.

Droyßig/MZ - Das neue Wohnbaugebiet am Döschwitzer Weg, Ecke Quesnitzer Weg in Droyßig steht in den Startlöchern. Nach diversen Diskussionen und der Verschiebung des Beschlusses hat der Rat der Gemeinde Droyßig jetzt dem Erschließungsvertrag einstimmig zugestimmt. „Das war ein langer Prozess, ich bin froh, dass der Investor mit seiner Vermarktung starten kann. Es mussten noch viele offene Fragen geklärt werden“, sagt Bürgermeisterin Evelyn Billing (parteilos).