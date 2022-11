Auf dem Dach des Dorfgemeinschaftshauses in Klostermansfeld wurde eine Photovoltaikanlage installiert. Warum die Kommune damit Neuland betritt.

Klostermansfeld/MZ - Ein Blick nach oben lohnt sich am Klostermansfelder Dorfgemeinschaftshaus „Adolf Schnitzer“ in der Chausseestraße. Auf dem Dach des Gebäudes wurde eine Photovoltaikanlage installiert. Es ist die erste kommunale Immobilie in der Gemeinde, die mit dieser Technik ausgestattet wurde.