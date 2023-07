Was die Polizei rät.

Bad Dürrenberg/MZ - Um 50.000 Euro erleichterten Betrüger einen 63-Jährigen aus Bad Dürrenberg. Der Mann erhielt einen vermeintlichen Anruf der Verkehrspolizei. Ihm wurde mitgeteilt, dass sein Sohn nach einem schweren Unfall in U-Haft säße und nun eine Kaution fällig wäre.

Im weiteren Verlauf übergab der Mann an seiner Wohnanschrift 50.000 Euro an einen angeblichen Mitarbeiter der Gerichtskasse. Im Nachgang stellte der Geschädigte fest, dass sein Sohn nicht an einem solchen Unfall beteiligt war.

Die Polizei warnt, nie an unbekannte Personen Geld herauszugeben, wenn der Sachverhalt nicht ausreichend geprüft wurde. Es wird weiterhin darum gebeten, Angehörige und Bekannte über diese Masche zu informieren und jeden Versuch anzuzeigen.