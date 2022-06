Nach Geldautomatensprengung Gebäude einsturzgefährdet

Klostermannsfeld - Einen Geldautomaten haben Kriminelle in der Nacht zum Samstag in Klostermansfeld im Südharz gesprengt. Ob sie Beute machten, ist noch unklar. Zeugen hätten gesehen, wie zwei schwarz gekleidete, vermummte Täter mit einem Roller den Tatort fluchtartig in Richtung Mansfeld verließen, teilte die Polizei mit. Für das Gebäude, in dem der Automat stand, besteht nach der Sprengung nun Einsturzgefahr. Das stellten Spezialisten bei einer statischen Prüfung fest.