An dieser Kreuzung ist am Sontag der Verursacher eines Unfalls zu Fuß geflohen.

Zeit/MZ - Zu einem Unfall mit Fahrerflucht ist es am Sonntag auf der B 180 bei Zeitz gekommen.

Dort war der Fahrer eines PKW in Richtung Zeitz unterwegs, als am Abzweig Loitsch trotz Wartepflicht ein Kleinwagen in den Kreuzungsbereich einfuhr, so die Polizei.

Trotz Gefahrenbremsung konnte der Fahrer den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Nach der Kollision stieg der Unfallverursacher aus dem Wagen und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Die Polizei hat nun Ermittlungen aufgenommen.