drei Tage in dieser Woche war Sachsen-Anhalt der Dienstsitz unseres Staatsoberhaupts: "Ortszeit Deutschland" heißt es bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Mit diesem Format will er die Stimmung im Land ermessen. So wie von Dienstag bis Donnerstag in Quedlinburg. "Kaffee, Kuchen, Kontroversen" titelte unsere Quedlinburger Chefreporterin Petra Korn über einen ihrer Texte zu dem dreitägigen Staatsbesuch. So gab es nicht nur Freundlichkeiten bei Kaffee und Kuchen. Es ging auch kontrovers zu, "weil wir wieder lernen müssen, mit einem Konflikt vernünftig umzugehen, dem anderen zuzuhören, auch andere Meinungen zuzulassen", wie Steinmeier sagte.

Rollentausch in der Redaktion mit dem Bundespräsidenten

Am Mittwochmorgen gab es in diesem Rahmen einen ganz besonderen Rollentausch in unserer Quedlinburger Lokalredaktion: Nicht wir Journalisten, sondern der Bundespräsident stellte 45 Minuten lang die Fragen - und die Mitarbeiterinnen seines Stabes machten sich Notizen von unseren Antworten. Das Gespräch war "unter 3", im politischen Berlin die Chiffre, dass Vertraulichkeit vereinbart ist und nicht daraus zitiert wird. Was man sagen kann: Der Bundespräsident interessierte sich unter anderem, wie sich die MZ in der Zukunft entwickeln wird, wie wir jüngere Menschen erreichen wollen, welche Themen aus unserer Sicht die Quedlinburger bewegen, welche Rolle Corona und Krieg spielen.

Drei Zeitungen liegen täglich auf Steinmeiers Schreibtisch

Ein breites Themenspektrum also. Bei Frank-Walter Steinmeier raschelt es übrigens täglich auf dem Schreibtisch im Schloss Bellevue. Der Bundespräsident liest nicht nur Pressespiegel und Lageberichte, auch drei Tageszeitungen liegen täglich auf dem Tisch - zwei überregionale und eine Berliner Lokalzeitung.

Was hat Ihnen dieser Woche an Ihrer MZ gefallen, was hat Sie geärgert oder fehlte Ihnen? Schreiben Sie mir, ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen!