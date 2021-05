Mutter des toten Säuglings von Sülfeld gefunden

Sülfeld - 14 Monate nach dem Fund eines toten Säuglings in einem Mülleimer in Sülfeld (Kreis Segeberg) hat die Polizei die Mutter des Babys ausfindig gemacht. Es handelt sich um eine 22 Jahre alte Frau, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Gegen sie wurde Haftbefehl wegen des Verdachts auf Totschlag erlassen. Die Frau lebt seit Mitte vergangenen Jahres in Schleswig-Holstein. Durch DNA-Spuren kamen die Ermittler der Frau auf die Spur. Der Säugling war im Oktober 2015 leblos in einer mit Kleidungsstücken gefüllten Tüte in einem Mülleimer an einer Bushaltestelle gefunden worden. ...