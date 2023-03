Wir alle sind nicht davor gefeit: Eine unbedachte Handlung, ein unkonzentrierter Moment, und schon ist sie da, die böse Überraschung. Sei es auf der Straße beim Auto, in der Küche beim Kochen oder in der Arbeit: Bei jeglicher Panne ist schnelle Hilfe angesagt. Niemand möchte Stunden warten, bis der Abschleppdienst kommt, zuhause hungrig bleiben, weil das Essen verbrannt ist, oder im Büro solange warten, bis der Chef oder die Kunden das Missgeschick bemerken.

Relativ einfach ist eine schnelle Hilfe noch bei kleinen Pannen beim eigenen Auto im Winter. Türschloss oder Autotür zugefroren: Sprays und Pflege helfen und sorgen dafür, dass man doch noch pünktlich zur Arbeit kommt.

Etwas schwieriger kann es dann schon bei allen Pannen werden, die sich auf die virtuelle Welt beziehen. Datenpannen zu beheben ist deutlich schwieriger als eine Panne in der realen Welt. Man kann Daten weder sehen noch fühlen noch riechen, entsprechend kompliziert ist ihre Rettung, wenn sie eines Tages aus irgendeinem Grunde unsichtbar bleiben.

Häufige Fehlerquelle: der USB-Stick

Das am meiste verwendete Medium zur schnellen Weitergabe von Daten ist der USB-Stick, den es mit vielen verschiedenen Kapazitäten gibt. Die leistungsstärksten Sticks überflügeln mit ihren bis zu 2 TB Speicher viele Festplatten im heimischen PC. Entsprechend große Datenmengen werden damit transportiert, und der Schreck ist groß, wenn man auf diese plötzlich nicht mehr zugreifen kann. Zum Glück gibt es gute Tipps, wenn der USB-Stick nicht erkannt wird. Mit diesen lässt sich so mancher totgeglaubte Stick wieder zum Leben erwecken.



Nicht immer ist der USB-Stick selbst schuld. In vielen Fällen verhindert auch ein defekter Port, dass die Daten gelesen werden können. Auch einige hauseigene Tools können so manchen Lesefehler oder einen beschädigten Path reparieren. Bevor man allerdings blind versucht, laienhafte Reparaturversuche zu unternehmen, sollte man sich lieber an einen professionellen Datenretter wenden, bevor der Schaden noch größer wird und die Daten vielleicht unrettbar überschrieben werden.

Wenn es andere Speichermedien erwischt

Natürlich sind nicht nur USB-Sticks vom Datenverlust bedroht. Generell ist jedes Speichermedium potenziell gefährdet. Sei es eine traditionelle Festplatte (HD), ein modernes Solid State Drive (SSD) oder eine hauptsächlich in Kameras eingesetzte CompactFlash-Karte (CF Card) – kein einziges heute bekanntes Speichermedium ist zu hundert Prozent ausfallsicher. Daher gehört ein regelmäßiges Backup ganz oben auf die To-do-Liste.

Und was, wenn es einen dennoch erwischt? Zunächst heißt das oberste Gebot: Ruhe bewahren! Panische eigene Reparaturversuche ohne Strategie oder Fachwissen können alles nur noch schlimmer machen. Am besten informiert man sich zunächst gründlich in einem Ratgeber für eine schnelle Datenrettung über sinnvolle, mögliche Lösungen, um die wertvollen Daten zu retten. In leichten Fällen können bekannte Recovery Tools wie Recuva und andere bereits helfen, wenn man sie überlegt und bewusst einsetzt.

Allerdings sollte man unbedingt einige Grundkenntnisse in der Informatik mitbringen, um wirklich erfolgreich die Daten zu retten. Für alle anderen gilt: Lieber Finger weg, bevor die Daten durch unüberlegte Aktionen endgültig verloren sind!