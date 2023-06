Noch mal Glück gehabt. Tief „Lambert“ richtet im Landkreis laut Rettungsleitstelle kaum Schäden an.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen - Mansfeld-Südharz ist in der Nacht zu Freitag vom Unwetter verschont geblieben. „Wir haben noch mal Glück gehabt, es hat keine größeren Schäden gegeben“, sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle am Freitagmorgen. Auch Feuerwehren hätten im gesamten Kreisgebiet nicht ausrücken müssen. Der Landkreis hatte sich aufgrund der angekündigten Wetterlage mit schweren Gewittern vorbereitet. Für die Stufe „Außergewöhnliche Ereignisse“ und die Stufe „Katastrophenschutzstab“ gelten ständig aktuelle Dienstpläne, die im Fall der Fälle in Kraft treten, sagte Kreis-Pressesprecherin Michaela Heilek auf MZ-Anfrage. Auch die Rettungsleitstelle des Landkreises hätte im Notfall ihre Kapazitäten erweitern können.