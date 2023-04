Sie ist teuer, luxuriös und meistens einzigartig: Wer genug Geld hat und sich für Mode interessiert, macht sich mit Designermode von Marken wie Gucci, Chanel oder Dior die Träume von edler Kleidung wahr. Doch häufig kommt es vor, dass die außergewöhnlichen Stücke kaum getragen werden. Viele Besitzer und Besitzerinnen von Designermode ziehen sie nur zu ausgewählten Anlässen an – oder horten sie sogar völlig ungetragen im Kleiderschrank.

Mitunter müssen die Stücke eines Tages als Second-Hand-Ware wieder unter die Leute gebracht werden, etwa bei einem finanziellen Engpass oder einem Todesfall. So mancher Verkäufer hat dabei festgestellt, dass die Klamotten mit der Zeit wertvoller geworden sind. Da liegt die Frage nahe, wie sich der Wert von Designerkleidung entwickelt und ob sie nicht sogar als bewusst vorgenommene Investition taugt.

Designerstücke als "Investment Piece"

Tatsächlich ist die Idee, Designermode als Investition zu betrachten, nicht neu. Wer investieren möchte, kann zum Beispiel bei Melbes.com Designermarken entdecken, kauft dort entsprechende Teile ein und lagert sie bis zum Tag des Wiederverkaufs. Die Rede ist von sogenannten "Investment Pieces", die grundsätzlich nicht getragen, sondern ausschließlich zum Zweck des Weiterverkaufs erworben werden.

In der Vergangenheit haben schon erstaunliche Renditen bei Geschäften dieser Art auf sich aufmerksam gemacht. Ein Cocktailkleid von Yves Saint Laurent wurde zum Beispiel erstmals zu einem hohen vierstelligen Betrag verkauft. Beim späteren Wiederverkauf hatte sich der Wert um das Drei- bis Vierfache erhöht. Die Rendite lag wahrscheinlich bei 17.000 Euro. Ein Kleid von Balenciaga brachte sogar eine Rendite von fast 50.000 Euro ein. Ob die Teile bewusst als "Investment Pieces" gekauft wurden, ist allerdings nicht bekannt. Wenn man bedenkt, dass sich ein Vielfaches des ursprünglichen Preises als Gewinn erzielen lässt, wird Designermode als Investition wirklich spannend.

Warum funktioniert Designermode als Investition?

Designermode zieht weltweit enorme Aufmerksamkeit auf sich. Selbst jene, die sich nicht für Mode interessieren bekommen mit, dass gerade eine wichtige Fashion-Show läuft, auf der die Kollektionen für die nächste Saison vorgestellt wird. Vielen Menschen bereitet es Vergnügen, sich mit dem Thema Mode zu befassen. Außerdem entscheiden Designer mit, welche Outfits bald von ganz gewöhnlichen Menschen auf den Straßen getragen werden: Selbst die unbedeutendsten No-Name-Modemacher orientieren sich an den Designs, die auf den großen Modeschauen gezeigt werden. Daher ist die Aufmerksamkeit für die Designer so überwältigend. Niemand kann sich dem Thema wirklich entziehen.

Natürlich gibt es viele Menschen, die Designermode selbst tragen. Statistiken zufolge wurden 2022 in Deutschland 4,27 Milliarden Euro für Luxusbekleidung und -schuhe ausgegeben. Es gibt außerdem Prognosen, laut denen die Nachfrage in Zukunft noch weiter steigen wird. Im Jahr 2028 sollen demnach fast 6,5 Milliarden Euro für entsprechende Einkäufe in Deutschland ausgegeben werden. Das spiegelt sich auch in den Umsätzen der großen Modehersteller wider.

Die steigende Beliebtheit können Investitionsfreudige schon heute ausnutzen, denn eines ist klar: Fans bestimmter Marken sind häufig dazu bereit, sehr viel Geld für Stücke eines bestimmten Designers auszugeben. Das gilt aber nur dann, wenn dieses Design im regulären Handel nicht mehr erhältlich ist, denn sonst würden sie es dort kaufen. Die Designer selbst sind Meister der Markenbildung. Zum Teil ist die Optik der Stücke sogar nebensächlich, Hauptsache, die Marke ist eindeutig zu erkennen. Viele Fans entwickeln sogar eine regelrechte Sammelleidenschaft.

Welche Designermode am ehesten im Wert steigt

Wie bei jeder anderen Investition besteht auch bei Designermode ein gewisses Risiko, dass sich der Wert nicht wie gewünscht entwickelt. Es ist durchaus möglich, dass der Preis nach dem Einkauf fällt und die Kleidung oder das Accessoire sogar völlig wertlos wird. Wer Luxusmode als Investition kaufen möchte, sollte daher einige Grundregeln beachten. Doch selbst bei optimalen Bedingungen gibt es keine Garantie für eine Wertsteigerung. Niemand kann beispielsweise die Modetrends der Zukunft vorhersehen und selbst große Marken können untergehen und vergessen werden.

Damen-Handtaschen als sicherste Geldanlage

Damen-Handtaschen als sicherste Geldanlage

Kleider, Schuhe und Accessoires von Designern sind zwar sehr beliebt, doch sie verlieren auch schnell an Wert. Die mit Abstand größten Gewinne erzielen stattdessen Luxustaschen. Echte Designertaschen eignen sich deshalb als Geldanlage am besten. Es wird sogar empfohlen, bei Investments ausschließlich auf Luxushandtaschen zu setzen. Das heißt nicht, dass eine Designerjeans oder -jacke nicht auch gewinnbringend sein kann. Doch wer das Risiko möglichst klein halten will, lässt diese Stücke lieber liegen. Wichtig ist, beim Kauf auch auf das Interesse der Zielgruppe zu achten. Ist die Tasche schon beim Erstverkauf ein Ladenhüter, wird sie es wahrscheinlich auch später noch sein.

Je exklusiver desto besser

Designerkleidung ist exklusiv, doch es geht noch exklusiver: Manche Stücke sind deutlich wertvoller als andere. Das liegt natürlich einerseits an der jeweiligen Marke und dem verantwortlichen Designer, andererseits sollte man auch bewusst nach Limitierungen Ausschau halten. Ein in Massen produziertes Designerkleid ist weitaus weniger wert als eines, dass es weltweit nur drei Mal gibt. An solche seltenen Teile ist allerdings nur schwer zu kommen, denn diese gehen meist direkt an Freunde des Modehauses. Doch selbst Limitierungen auf 50.000 oder 70.000 Stück können den Wert bereits steigern. Die künstliche Verknappung wird übrigens bewusst von den Modekonzernen herbeigeführt, um ihre Produkte so wertvoll wie möglich zu halten.

Nur einwandfreie Ware steigt im Preis

Wer Designermode als Investition kauft, sollte es tunlichst vermeiden, die Stücke zu tragen. Schon kleinste Gebrauchsspuren senken den Wert deutlich ab. Um die Ware im Neuzustand zu halten, sollte man sie so gut wie möglich schützen. Schutz ist übrigens nicht nur vor Feuchtigkeit und Schädlingen notwendig, sondern auch vor Einbrechern. Diese nehmen nämlich ebenfalls gern Designerklamotten mit. Falls möglich, hebt man auch die Originalverpackung vom Einkauf auf und bietet sie beim Wiederverkauf mit an, da dies die Käufer meist besonders glücklich macht.

Fazit: Designermode als Investition

Designermode kann eine sinnvolle Investition sein. Jedoch ist ein solches Investment nicht frei von Risiken. Grundsätzlich sollte man eher Abstand von Kleidern, Hosen und dergleichen nehmen. In der Regel lässt sich nur mit Luxushandtaschen wie einer Birkin Bag von Hermès Geld machen. Außerdem ist es wichtig, dass die Stücke möglichst selten, gefragt und in einwandfreiem Zustand sind. Mit viel Geschick, modischem Verständnis und etwas Glück können in seltenen Fällen aber auch andere Designerstücke im Wert steigen.