Unzufrieden mit dem Handyvertrag? Wie es mit besseren Angeboten klappt

Angesichts der Masse an verfügbaren Handyverträgen besteht das permanente Gefühl, dass der eigene Vertrag nicht ideal ist. Tatsächlich besteht eine gute Chance, dass andere Anbieter mit besseren Konditionen aufwarten können und somit einen Wechsel attraktiv machen. Doch viele Verbraucher scheuen sich vor einem Wechsel, da ihnen der Aufwand dafür zu groß erscheint. Warum dies trotzdem eine gute Idee sein kann und welche Punkte zu berücksichtigen sind, nimmt dieser Artikel etwas genauer unter die Lupe.

Kündigung auch ohne Wechselabsicht einreichen

Üblicherweise werden die meisten Handyverträge heutzutage mit einer Laufzeit von zwei Jahren abgeschlossen. Erfolgt nach diesem Zeitraum keine Kündigung, verlängert sich der Vertrag in der Regel automatisch. Das große Problem für Verbraucher besteht darin, dass attraktive Konditionen oftmals nur für die ersten 24 Monate gelten. Im Anschluss gibt es dann Preissteigerungen, die viele Verbraucher über einen Wechsel nachdenken lassen.



Solche Gedanken sind durchaus berechtigt. Es gibt mittlerweile derart viele Anbieter, die sich im Wettstreit um Kunden überbieten. Ein besonderer Fokus bei den Anbietern liegt dabei auf Neukunden, welche mit günstigen Preisen gelockt werden sollen. Nach Ablauf der 24 Monate lässt das Interesse hingegen zunächst nach. Die Anbieter setzen auf die Faulheit der Nutzer und erhöhen zunächst die Preise. Wenn Kunden nun mit Kündigungen drohen, sind die Anbieter dann häufig doch noch zu verbesserten Angeboten bereit.



Statt mehr zu bezahlen, erhalten Kunden deshalb in der Regel sogar Vergünstigungen. Diese können sich entweder in geringeren Kosten für den Vertrag oder deutlich verbesserten Konditionen bemerkbar machen. Wer keine Lust auf höhere Preise nach Ablauf der 24 Monate hat, kann daher auch ohne Kündigungsabsicht eine Kündigung einreichen. Wichtig ist hier, dass die Kündigung fristgerecht beim Anbieter eingeht. Die genauen Details dazu finden Verbraucher im Kleingedruckten ihres Tarifs. Generell liegt die Kündigungsfrist allerdings bei einem Monat vor Vertragsende.

Über neuen Vertrag verhandeln: Diese Punkte sind wichtig

So weit zur Theorie, aber wie sollte man sich verhalten, um den besten Handyvertrag ausfindig machen zu können? Nachdem die Kündigung beim Anbieter eingetroffen ist, wird einige Zeit vergehen, bis sich ein Mitarbeiter telefonisch an den Verbraucher wendet. Mit etwas Verhandlungsgeschick lässt sich so noch mehr aus dem Vertrag holen und ein Angebot aushandeln, das ähnlich attraktiv ist wie das für einen Neukunden.

Niedriger Preis

Der wichtigste Faktor bleibt natürlich der Preis. Dieser sollte sich an den bisherigen Kosten orientieren und deutlich unterhalb des gewöhnlichen Preises liegen. Hat ein Nutzer bislang nur zehn Euro für seinen Handyvertrag bezahlt, ist dies ein guter Richtwert und Verhandlungsgrundlage. Häufig fragen die Mitarbeiter des Anbieters auch nach, zu welchem Preis der Nutzer bereit ist, seine Kündigung noch einmal zu überdenken.

Flatrate für Telefonie und SMS

Der Preis alleine ist aber nicht das einzige Kriterium, über das es sich zu verhandeln lohnt. Bei einem Handyvertrag spielt die Nutzung eine große Rolle. Wer besonders viel telefoniert, sollte deshalb darauf achten, dass der Vertrag eine Flatrate enthält. Damit bleiben die Kosten auch bei hoher Nutzung des Netzes immer gleich und es entstehen keine zusätzlichen Gebühren. Solche Angebote gehören mittlerweile allerdings ohnehin zum Standard der meisten Anbieter. Wenn der bisherige Vertrag eine solche Flatrate aber nicht enthält, lohnt es sich, auf diese zu bestehen.

Ein hohes Datenvolumen

Den vielleicht wichtigsten Punkt stellt das verfügbare Datenvolumen dar. Die meiste Zeit surfen wir mit dem Smartphone im Internet, wofür die mobilen Daten entscheidend sind. Gerade bei älteren Verträgen sind die Limits für schnelles Surfen dabei noch sehr gering angesetzt. Wenn das Volumen für den Monat verbraucht ist, drosselt der Anbieter die Geschwindigkeit, was sehr nervig sein kann. In den letzten Jahren hat sich in diesem Bereich sehr viel getan, wodurch auch höhere Volumen problemlos erhältlich sind. Den Mitarbeiter des Anbieters darauf hinzuweisen, bringt oftmals ungeahnte Möglichkeiten, die doch zu einem Verbleib anregen.

Welche Punkte optional sind

Neben den Klassikern versuchen die Mobilfunkanbieter noch mit weiteren Argumenten von sich zu überzeugen. Häufig können Kunden bei einer Vertragsverlängerung ein Smartphone auswählen, das mit dem Vertrag über die Laufzeit verrechnet wird. Für Kunden, die auf der Suche nach einem neuen Handy sind, kann dies ein weiterer Verhandlungspunkt werden. Manchmal gibt es dann ein individuell zugeschnittenes Angebot, das einen vom Wechsel abrücken lässt.



Selbiges gilt für die Netzgeschwindigkeit. Hier müssen Nutzer abwägen, wie wichtig ihnen schnelles Surfen ist. Wenn Basisgeschwindigkeiten ausreichen, rückt dieser Punkt in den Hintergrund. Wer hingegen sein Smartphone öfter zum Streaming nutzen möchte, kann auf dieses Kriterium hinweisen. Findet sich dennoch kein gemeinsamer Nenner, erweist sich ein Wechsel zu einem anderen Anbieter immer noch als letzte Möglichkeit, um doch noch das Maximum aus seinem Handyvertrag herauszuholen.

Wie der Wechsel gelingt

Ist ein besseres Angebot ausfindig gemacht worden, befürchten viele Verbraucher, dass sie ihre alte Nummer nicht mitnehmen können. Hier gibt es allerdings keinen Grund zur Sorge, da der bisherige Anbieter die Nummer nicht einfach blockieren kann. Die kleine Gebühr für die Rufnummernmitnahme wird meistens vom neuen Anbieter übernommen, sodass keine zusätzlichen Kosten anfallen.

Bei einem Wechsel in ein neues Netz besteht manchmal das Problem, dass die Abdeckung am eigenen Wohnort nicht zufriedenstellend ausfällt. In einem solchen Fall sollte man sich im Vorfeld über die Lage informieren, um auch wirklich alle Vorteile ausnutzen zu können. Als Anlaufstellen kommen hierfür Freunde oder Familienmitglieder infrage, die das neue Netz möglicherweise schon länger nutzen. So können Verbraucher in den Genuss eines guten, aber dennoch günstigen Anbieters kommen und müssen sich nicht länger mit schlechten Konditionen oder hohen Preisen herumärgern.