Mitarbeiter onboarden und motivieren - so geht's richtig!

Heutzutage weiß jeder Unternehmer um die Wichtigkeit der Ressource Personal Bescheid. Damit eine Firma zukunftsfähig bleiben kann, müssen Fachkräfte in ausreichender Menge, mit der richtigen Qualifikation und zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Dies erreicht ein Betrieb unter anderem dadurch, dass er seine Mitarbeiter bereits vom ersten Arbeitstag an optimal fordert und fördert. Denn auf dem hart umkämpften Arbeitsmarkt sind Fachkräfte in vielen Branchen eine regelrechte Rarität geworden. Hat man die passenden Kandidaten für sich gewonnen, ist es ratsam, neue Konzepte auf den Weg zu bringen, um das frisch gewonnene Personal nicht direkt wieder an die Konkurrenz zu verlieren. Aber auch die längst vorhandene Belegschaft sollte optimal geschult werden. Unterstützung bieten hier moderne Programme, wie beispielsweise das von Workbase.

Die Wichtigkeit der Mitarbeiterentwicklung hat stark zugenommen

Nicht nur aus diesen Gründen nimmt die Mitarbeiterentwicklung in Firmen einen immer größer werdenden Stellenwert ein und erfährt eine Modernisierung durch neuartige Produkte wie das von Workbase. Die (betriebliche) Personalentwicklung sorgt dafür, dass die Mitarbeiter ihre Fähigkeiten erhalten und weiterentwickeln, damit dadurch die Unternehmensziele erreicht werden können und die Unternehmung zukunftsfähig bleibt. Dies steigert nicht nur die Produktivität des Mitarbeiters, sondern führt auch zu geringeren Fluktuationskosten; denn Erhebungen zeigen, dass die Fluktuation sinkt und die Arbeitsproduktivität des Personals steigt. Workbase ist sich dessen bewusst. Auch aus gesellschaftlicher Perspektive wird der Mitarbeiterentwicklung eine immer größer werdende Bedeutung zuteil. Beschäftigungsmöglichkeiten und Arbeitsplätze können so langfristig gesichert werden. Zudem sorgen Weiterentwicklungsmaßnahmen des Personals für eine höhere Chancengleichheit - auch für den Fall, dass ein Mitarbeiter sich eine neue Anstellung suchen muss oder will.

Veraltete Fortbildungskonzepte weichen neuen Methoden

Immer öfter äußern sich Personaler und Verantwortliche eines Unternehmens offen skeptisch darüber, welchen Mehrwert Seminare und Fortbildungen mit sich bringen. Sie fragen sich, ob das gebuchte Seminar überhaupt einen Zusatznutzen für den Konzern (und den Mitarbeiter) bieten und das Gelernte am Arbeitsplatz entsprechend umgesetzt werden kann. Einige Studien unterstützen dieses negative Zeugnis für diese klassischen Instrumente des Talentmanagements. Mittlerweile gibt es daher moderne Instrumente, welche die klassische Seminarkonzepte hinter sich lassen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf einer Vermittlung der Lerninhalte in kleinen Häppchen. Neue Inhalte und Wissen werden arbeitsplatznah und berufsbegleitend erläutert. Die Plattform Workbase bedient sich dieses modernen Konzepts.

Steigende Produktivität durch moderne Instrumente der Personalentwicklung

Solche Anbieter ersetzen neuartige Instrumente der Mitarbeiterentwicklung durch digitale Lösungen. Anstelle von klassischen Maßnahmen wie Seminaren oder Fortbildungen in Fortbildungszentren, treten beispielsweise Trainingsvideos und ein an die Bedürfnisse der Mitarbeiter orientiertes Intranet. Diese Angebote vereinen mehrere Vorteile in sich:

Weiterbildungen sind in der Regel gerade deswegen so teuer, da diese - neben der eigentlichen Veranstaltung und den Kosten für die Dozent*innen - mit mehreren Zusatzausgaben verbunden sind. Durch eine digitale Lösung entstehen keine Anfahrts- und Übernachtungskosten. Auch eine Verpflegung ist nicht mehr im Fortbildungsbudget der Unternehmen vorgesehen. Physische Veranstaltungen müssen deswegen nicht komplett abgeschafft werden, denn eine Fahrt und das Essen auf Kosten des Arbeitgebers stellt ja ebenso eine wertschätzende Maßnahme dar und sorgen für eine größere Identifikation des Mitarbeiters mit der Firma. Jedoch muss dieses Budget nicht mehr für jede Veranstaltung eingeplant werden.

Des Weiteren beginnt das Training "near the Job" bereits am ersten Arbeitstag. Der Mitarbeiter kann sich selbstständig und digital über das Unternehmen informieren. Er erhält praktische Einweisungsvideos und wertvolle Unterstützung durch das Onlinetool.

Was Betriebe bei der Personalentwicklung beachten sollten

Personalentwicklungsmaßnahmen werden im Idealfall strategisch - im Sinne der Unternehmensziele - ausgerichtet. Denn jede Investition in das Personal verfolgt nur ein Ziel: das des Geschäfts. Das Aufgabenfeld der Mitarbeiterentwicklung fungiert in der Regel als Teil der Personalabteilung. Jedoch ist es wichtig zu wissen, dass alle Fachabteilungen und insbesondere die Führungskräfte in diesen Prozess miteinbezogen werden sollten. Da das Talentmanagement bereits vor der Einstellung beginnt, ist es ratsam ein ausführliches Konzept des Bewerbungsprozesses zu entwickeln.

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, sollte sich jedes Unternehmen frühzeitig Gedanken darüber machen, wie die Personalentwicklung gestaltet wird. Sie ist ein wichtiges Werkzeug zur Erreichung von Zielen und zur Einsparung von Kosten. Ein Outsourcing dieser wichtigen Einheit wird daher nicht empfohlen, denn die Mitarbeiterentwicklung beginnt bereits vor Arbeitsbeginn und endet erst nach Ausscheiden des Mitarbeiters.