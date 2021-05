Mit 68 Jahren: Status-Quo-Gitarrist Rick Parfitt gestorben

London - Der Status-Quo-Gitatrrist Rick Parfitt ist tot. Er starb im Alter von 68 Jahren. Das schreibt der Manager der Band auf der Facebook-Seite der britischen Rocker. Demnach starb Parfitt in einem Krankenhaus in Spanien an den Folgen einer Infektion. Der Musiker sei bereits am Donnerstag in die Klinik in Marbella eingeliefert worden, weil es Komplikationen nach einer Schulter-Operation gegeben habe. Zu den größten Erfolgen von Status Quo gehören Rock-Hits wie „Down Down” und „Whatever You Want”. Parfitt hinterlässt Ehefrau Lyndsay Whitburn und vier Kinder. ...