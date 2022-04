Millionen für Verkehrswege in MSH: Wo 2022 gebaut wird

Blick auf die maroden Brücken über den Mühlbach und die Wipper in Wippra. Sie sollen durch Neubauten ersetzt werden. Die Arbeiten mit einem Umfang von 2,5 Millionen Euro sollen nun in den nächsten Wochen starten.

Sangerhausen - Mehrere Millionen Euro werden in diesem Jahr in Bundes- und Landesstraßen im Landkreis Mansfeld-Südharz investiert. Die MZ hat mit Petra Witte, der zuständigen Regionalbereichsleiterin Landesstraßenbaubehörde in Halle über die Pläne gesprochen. Nachfolgend stellen wir die wichtigsten Vorhaben vor, an denen weiter gearbeitet wird beziehungsweise, die neu begonnen werden sollen: