(Meldung) Corona-Kontrolle in Bad Schandau eskaliert - Zwei Polizisten verletzt

Bad Schandau (dpa/sn) - Bei einer Kontrolle von Coronaschutzmaßnahmen sind in Bad Schandau (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) zwei Polizisten verletzt worden. Die beiden Beamten hatten am Samstag gemeinsam mit Mitarbeitern des Landratsamtes eine Faschingsveranstaltung auf dem Marktplatz kontrolliert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei wurden sie zunächst von einem 56-Jährigen beleidigt.

Bei der Identitätsfeststellung wurden die Beamten von einer Gruppe von etwa 20 Personen umringt. Aus der Menge heraus habe ein Unbekannter einer 24 Jahre alten Polizistin gegen das Knie getreten, teilte die Polizei weiter mit. Die Beamten hätten körperliche Gewalt anwenden müssen, um sich der Situation zu entziehen. Dabei wurden sie mit einer Flasche beworfen, die einen 35 Jahre alten Polizisten am Bein traf. Beide Beamte wurden leicht verletzt.

Neben dem 56-Jährigen wurde ein 25-Jähriger als Tatverdächtiger identifiziert. Es wird nun unter anderem wegen Landfriedensbruch ermittelt.

TatortMarktpl., 01814 Bad Schandau, DeutschlandPressestelle PD Dresden, +49 351 483 2400 Autor: André Jahnke (Leipzig), +49 175 7242382,