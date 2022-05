Meister an der Platte: Kreissieger vom SSC Weißenfels will nun auch aufsteigen

Trifft sich jeden Donnerstag zum Training in Uichteritz: die Sektion Tischtennis des SSC Weißenfels. Der Abteilung gehören insgesamt vier Mannschaften an. Thomas Schröder (2.v.l.) und Gernoth Haupt (3.v.l.) gehören unter anderem zum Kreismeisterteam.

Uichteritz/MZ - Die Bilanz konnte sich sehen lassen: Neun Siege in zehn Spielen, dazu ein Remis - souverän haben die Tischtennis-Herren des SSC Weißenfels die Kreismeisterschaft in dieser Saison gewonnen. Für die Hobby-Spieler ist dieses Gefühl aber nicht neu: Bereits im vergangenen Jahr holte sich der SSC den Titel in der Kreisliga Burgenlandkreis.