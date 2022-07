Euro im Jackpot – Informationen zur Teilnahme und Ziehung im Überblick!

Über Nacht zum Milliardär werden – mit MegaMillions muss dieser Wunsch kein Traum mehr bleiben. Die größte Lotterie der Welt ist nicht nur in den USA heiß begehrt. Auch in Deutschland nehmen immer mehr Menschen an der US-Lotterie teil. Bei der Ziehung an diesem Samstag warten auf den glücklichen Gewinner über eine Milliarde Euro. Eine gigantische Summe, die Lottospieler auf der ganzen Welt zu einer Tippabgabe bewegt.



Die Vereinigten Staaten von Amerika gelten als Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Auch bei der amerikanischen Lotterie MegaMillions scheint es keine Grenzen zu geben. Mit einem Jackpot in Milliardenhöhe können Gewinner nicht nur für allezeit ausgesorgt haben, sondern sich auch jeden Herzenswunsch erfüllen. Diese Lotterie bietet Teilnehmern ungeahnte Möglichkeiten, die kaum mit der staatlichen Lotterie in Deutschland zu vergleichen sind. So sind Auszahlung im dreistelligen Millionenbereich die Regel und stellen keine Seltenheit dar.

Die Teilnahme in Deutschland gelingt nicht wie üblicherweise in einer Lotterieannahmestelle, sondern lediglich im Online-Bereich. Hier gibt es gleich eine Vielzahl von seriösen digitalen Lottoannahmestellen wie Lottoland, um sein Glück bei der Lottoziehung des Mega-Jackpots auf die Probe zu stellen. Wer zum ersten Mal an der amerikanischen Lotterie teilnehmen möchte, hat oftmals einige offene Fragen. Aus diesem Grund haben wir Ihnen hier einen Überblick von den wichtigsten Informationen zur Ziehung, Gewinnausschüttung und Gewinnchancen zusammengestellt. Auf diese Weise gelingt es sich optimal für die Verlosung des Mega-Jackpots vorzubereiten.

Bei MegaMillions aus Deutschland teilnehmen

Auch Lottospieler haben die Möglichkeit auf den Jackpot von über einer Milliarde Euro. Dabei ist aktuell noch nicht möglich in einer stationären Annahmestelle einen Lottoschein für US-Lotterie abzugeben. Doch kann man seine Teilnahme heutzutage spielend leicht im Internet erledigen. So gelingt es auf Lottoland MegaMillions spielen zu können und die Chance auf einen gigantischen Geldsegen zu wahren. Bei der Teilnahme im Internet werden von digitalen Lottoanbietern Lotto-Lose vor Ort in den USA gekauft und somit für Lottospieler bereitgehalten. So spielt es keine Rolle, dass man die Teilnahme an der US-Lotterie mit Sitz in Deutschland vornimmt. Wenn man bei MegaMillions gewonnen hat, wird man umgehend informiert; bei einer großen Summe sogar persönlich. Dabei kann ein Gewinn bei der größten Lotterie der Welt eine wichtige Rolle im weiteren Lebensverlauf einnehmen. Die Gewinne lassen sich entweder in einer Einmalzahlung auszahlen oder über einen Zeitraum von 30 Jahren als langfristige Gewinn-Rente erhalten. Je nach Wahl der Auszahlungsart können unterschiedliche Gebühren durch staatliche Abgaben in den USA entstehen.

Zweimal in der Woche gibt es die Chance auf einen echten Geldregen

Am Samstag wird der vierthöchste Jackpot aller Zeiten bei MegaMillions ausgeschüttet. Aktuell liegt der Hauptgewinn bei einer über einer Milliarde Euro und kann sich noch deutlich erhöhen, wenn noch mehr Lottospieler an der Lotterie teilnehmen. Der bislang höchste Jackpot der Geschichte lag im Jahr 2018 bei 1,53 Milliarden US-Dollar und wurde an einen Teilnehmer aus South Carolina ausgeschüttet. Hier hat die US-Lotterie Geschichte geschrieben und das Leben eines Lottospielers über Nacht völlig auf den Kopf gestellt.

Gespielt werden kann zweimal in der Woche – jeweils am Mittwoch und Samstag um 5 Uhr morgens zu mitteleuropäischer Zeit werden die Ziehung bei MegaMillions durchgeführt und können den Start in den Tag mit einem gigantischen Gewinn mehr als versüßen. Allein die Teilnahme an diesem Lottosystem stellt für viele Spieler etwas ganz Besonderes im Alltag dar. Denn allein schon das Träumen vom Mega-Gewinn führt bei vielen Menschen zu großen Glücksgefühlen. Was soll man mit dem Hauptgewinn anfangen? Wie wird sich das eigene Leben verändern? Was möchte man sich unbedingt kaufen? Diese und weitere Fragen stellen sich viele Teilnehmer bereit vor der Ziehung und schwelgen von dem ganz großen Lottogewinn dahin.

Die Spielregeln sind denkbar einfach

Alles, was für die Teilnahme bei MegaMillions braucht, ist ein zuverlässiger Internetanschluss. Denn die Teilnahme an der US-Lotterie ist sehr simpel und kann von jedem Lottospieler ohne großes Vorwissen durchgeführt werden. Lottospieler müssen sich aus Spielfeld aus 70 Gewinnzahlen fünf Zahlen aussuchen und zusätzlich eine Zusatzzahl von 1 bis 25 auswählen. Die Zusatzzahl wird als MegaBall bezeichnet und entscheidet am Ende über die Höhe der Gewinnsumme. Hat man fünf richtige Zahlen plus MegaBall getroffen, ist man der Jackpot-Knacker und kann sich über einen Gewinn in Milliardenhöhe freuen. Je nach Hauptgewinner kann sich dieser Jackpot jedoch aufteilen. Ein Lottoschein besteht dabei aus sechs Spielfeldern, so dass sich pro Tippschein sechsmal die Chance auf den Hauptgewinn ergibt. Für das Ausfüllen eines Tippfelds wird eine Teilnahmegebühr von drei Euro verlangt – ein komplett ausgefüllter Tippschein kostet demnach 18 Euro. Diese Kosten sind jedoch gut investiert, wenn man bedenkt, dass man mit der richtigen Portion Glück zum Milliardär aufsteigen kann.

Gewinnaussichten bei MegaMillions

Die Wahrscheinlichkeit auf den Hauptgewinn von mehr als einer Milliarde Euro beträgt nach der Spielformel 1 zu 302 Millionen. Dabei ist die Chance auf den Mega-Jackpot zwar nur halb so wie beim staatlichen Lotto 6 aus 49 in Deutschland, jedoch gelingt es hier auch deutlich mehr Geld zu gewinnen. Dieser vermeintliche Nachteil des Gewinn-Faktors wird demnach ganz einfach durch eine wesentlich höhere Gewinnaussicht wieder wettgemacht. Denn der Jackpot startet immer bei mindestens 20 Millionen US-Dollar und baut sich so lange auf bis er endlich geknackt wird. Es gibt demnach keine Obergrenze für die Höhe des Hauptgewinns.

Neun verschiedene Gewinnklassen lassen viele Möglichkeiten auf einen Gewinn

Der Gewinnplan der amerikanischen Mega-Lotterie sieht insgesamt neun verschiedene Gewinnklassen vor. Dabei ist wohl die wichtigste Zahl auf dem Tippschein der MegaBall. Allein durch das richtige Tippen dieser Zusatzzahl gelingt es die neunte Gewinnklasse zu erreichen. Bei einem komplett richtig getippten Spielfeld wird die höchste Gewinnklasse 1 mit dem Jackpot-Gewinn ausgeschüttet. Doch können sich auch die Gewinnklassen 2 bis 8 durchaus sehen lassen. Hier werden feste Gewinnquoten ausgezahlt, die ebenfalls einen hohen Gewinn versprechen können. Wer noch seinen Gewinn zusätzlich veredeln möchte, kann durch die Option MegaPlier für eine Vervielfachung des Gewinns sorgen. Dieser Multiplikator erhöht den Gewinn dann um zwei-, drei-, vier- oder fünffache der Gewinnsumme. Die Höhe des Multiplikators MegaPlier wird vor der Ziehung bekannt gegeben und kostet Teilnehmer zusätzlich sechs Euro. Auf diese Weise gelingt es auch mit dem richtigen Tipp in einer kleinen Gewinnklasse eine hohe Geldsumme zu gewinnen.