Marketing-Software EZFunnels von Said Shiripour

Mit Hilfe seines Know-Hows in Sachen Marketing und einem Hang zur Entwicklung innovativer Ideen brachte der Online Marketer Said Shiripour die All-In-One Software EZFunnels auf den Markt.

Diese Software wird nun genauer unter die Lupe genommen und erklärt, warum Said Shiripour dadurch tatsächlich die Komplettlösung für mehr Umsatz bieten kann.

Wer ist Said Shiripour?

Durch die Vielzahl an digitalen Informationsprodukten ergatterte sich Said Shiripour den Titel als erfolgreichster Online Marketer im deutschsprachigen Raum.

An seinem Beruf liebt er vor allem die psychologische Komponente im Bereich Verkauf, denn der Erfolg kommt mit der richtigen Kundenanalyse und dem perfekten Eingehen auf Bedürfnisse.

Auch die Wahl an Marketingoptionen fasziniert ihn. Schließlich wird einem mit der Vielzahl an Kanälen und Möglichkeiten, Menschen anzusprechen, eine unglaubliche Vielfalt geboten.





Erfolgsgeschichte von Said Shiripour

“Gib niemals auf” – das Motto seines Vorbildes Arnold Schwarzenegger begleitete Said Shiripour durch seine gesamte Laufbahn.

Mit nur 10 Jahren wanderte er 2000 mit seiner Mutter und zwei Geschwistern unter harten Bedingungen aus seinem Heimatland, dem Iran, nach Deutschland aus.

Trotz anfänglicher Sprachbarriere war Said Shiripour ein guter und fleißiger Schüler und begann bereits mit 12 Jahren an den Wochenenden in einem Obsthandel zu arbeiten. Von seinem damaligen Chef und Vorbild Metin lernte er das strukturierte Arbeiten und entdeckte sein Verkaufstalent.

Da er stets das Maximum aus sich herausholen wollte, kamen schon in seinen Teenagerjahren erste Ideen für ein Online Business. Trotz einiger Rückschläge gab Said Shiripour nicht auf und beschloss schließlich, für sein Abitur noch einmal alles zu geben.

Im Laufe seines Studium in Wirtschaftsingenieurwesen, dass er eher seinen Eltern zuliebe antrat, entwickelte er eine weitere Online Business Idee rund um’s Affiliate Marketing mit Sportwetten. Dieser Versuch war erfolgreich und wurde der Übergang zu digitalen Informationsprodukten, wo auch erste Werbeanzeigen erfolgreich geschaltet wurden.

Schließlich hatte Said die bahnbrechende Idee, ein Evergreen-System zu entwerfen. mit dem man durch Affiliate Marketing Geld verdienen kann. Hier bewies er wieder Durchhaltevermögen, blieb sparsam und investierte klug, wofür er letztendlich auch belohnt wurde.

Said schaffte es, sich von ganz unten nach ganz oben zu kämpfen.

Sein Wunsch, es einmal besser zu haben erfüllte sich und mittlerweile hat ganze 23 Millionen Euro erwirtschaftet.

Im April 2019 veröffentlichte er seine bisher größte Software EZFunnels. Außerdem wurde er 7-fach ausgezeichnet, spricht auf großen Bühnen und gilt als der Trendsetter im Bereich Online-Marketing und Business.

Sein Know-How behält er jedoch nicht nur für sich – in seinen Kursen für Menschen, die Erfolg anstreben, fasst er all sein Wissen zum Thema Marketing, Business und Erfolg zusammen.

Warum Online Business?

Während seine Klassenkameraden Lehrer oder Doktor werden wollten, träumte Said schon immer davon reich zu werden.

Seine Faszination für das Internet, durch das man durch bloß einen Knopfdruck unzählige Menschen erreichen kann, diente ihm als Wegweiser für seine Karriere.

Heute unterstützt er angehende Online-Marketer durch seine All-Inn-Software, damit auch sie ein erfolgreiches Online-Business starten können.

Was ist EZFunnels?

In seinen Seminaren stellte Said fest, dass es den meisten Neulingen an der richtigen Technik fehlt. So wusste die Mehrheit nicht, wie die einzelnen Schritte und Aufgaben technisch umzusetzen sind.

Statt teurer Anschaffungen unnötiger und teurer Tools bietet Saids’s All-In-Software EZFunnels nun angehenden Online-Markenters die passende Hilfestellung.

Denn zum einen ist der Markt an digitalen Infoprodukten so voll, dass Neulinge mit der Auswahl oft maßlos überfordert sind, zum anderen sind viele der Produkte nicht miteinander kompatibel.

EZFunnels bietet unzählige Seiten-Vorlagen für jede Nische. Dadurch kommen nicht nur mehr Neukunden, durch einfachere Bedienung spart man einiges an Zeit und das Online-Marketing wird plötzlich ganz einfach.

Und sollten doch einmal Fragen beim Aufbau der Website auftauchen, steht einem rund um die Uhr ein Expertenteam zur Seite.

Auch Kostenloser Traffic: Organischer Traffic, durch den neue Besucher auf die Seite gelangen, bietet sich durchaus an. Auch das ist mit dem richtigen Know-How und ein wenig Zeit und Geduld kein Problem.

Wie funktioniert EZFunnels?

Die Software EZFunnels ist wie maßgenschneidert für den Endkunden und passt sich jedem Bedürfnis an.

Das Kreieren und Editieren der eigenen Website wird quasi kinderleicht, denn die Software zeigt einem Schritt für Schritt, was als nächstes ansteht. Auch Tricks und Kniffs, mit denen das eigene Online-Business größere Chancen hat, erfolgreich und gewinnbringend zu werden, werden einem durch EzFunnels an die Hand gegeben.

Und auch für Profis bietet die Software von Said Shiripour einiges an Funktionen. Ob es um das Erstellen von Webinaren und Mitgliederbereichen geht oder Kontakte praktisch verwaltet werden sollen – EZFunnels bietet für alles eine Lösung.