Mann findet Ehefrau tot in Wohnung: Tötungsdelikt vermutet

Halle - In Halle hat ein Ehemann seine 52 Jahre alte Frau tot in der gemeinsamen Wohnung gefunden. Die Ermittler gehen von einem Verbrechen aus. Es liefen Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Sonntag in Halle. Die Leiche sei obduziert worden.

Aus ermittlungstaktischen Gründen werde zu den Details nichts bekannt gegeben, erklärte der Sprecher weiter. Die Ermittlungen liefen. Eine Tatwaffe sei bislang nicht gefunden worden. Der Ehemann, der seine Frau am Freitag fand, als er nach Hause zurückkehrte, stehe nicht unter Tatverdacht.