Mainzer Weihbischof: Angst nicht überhören

Verunsicherung und Angst bei vielen Menschen angesichts von Mord, Gewalt und Attentaten seien nicht grundlos und dürften nicht überhört werden - das sagte der Mainzer Weihbischof Udo Markus Bentz in seiner Predigt zu Heiligabend. Alle Verantwortlichen müssten genau hinsehen und unterscheiden zwischen begründeten Ängsten der Bürger und skrupellosen Politstrategen. Es sei Weihnacht und gleichzeitig eine schwarze Nacht, in Berlin, in Istanbul, in Aleppo oder in Kairo: „In immer neuen Fratzen zeigt sich das Böse, zu dem der Mensch fähig ist.”

Christen müssten der Gewalt und auch „flotten Parolen” entschieden entgegentreten. Schreckenstaten dürften nicht bewirken, dass „wir in Angst fallen und uns lähmen lassen, dass wir in Ressentiments verfallen und uns in unserem Zusammenhalt auseinanderdividieren lassen”.

Das Bistum Mainz feiert in diesem Jahr ohne seinen langjährigen Bischof Kardinal Karl Lehmann Weihnachten. Seit Mai 2016 ist der 80-jährige Theologe im Ruhestand. Einen Nachfolger gibt es noch nicht. (dpa)