Gartengestaltung auf höchstem Niveau

Die Gesellschaft lebt von Trends, einige von ihnen sind kurzlebig, andere wiederum sind gekommen, um zu bleiben. Eine spürbare Veränderung hat sich hinsichtlich der langfristigen Ziele der Lebensführung bei vielen Menschen ergeben. Der Faktor Selbstliebe spielt dabei eine große Rolle, denn sich selbst eine Portion individuellen Luxus zu gönnen und das Wohlbefinden wieder mehr in den Fokus zu stellen, spiegelt sich in der gesellschaftlichen Entwicklung wider. Dabei ist der eigene Lebensraum ein wichtiger Kernfaktor, der sich nicht mehr nur auf den Kauf oder den Besitz einer Immobilie bezieht. Die ästhetische Gartengestaltung im Luxussegment setzt sich vermehrt durch, der Garten wird das neue Prestigeobjekt und ersetzt vergängliche Luxusgüter wie den teuren Sportwagen.

Nachhaltigkeit und Luxus schließen einander nicht aus

Der Wunsch, einen eigenen Grünbereich zu besitzen, ist den Menschen in die Wiege gelegt worden. Lediglich die Art der Umsetzung hat sich bei den rund 37 Millionen Gartenbesitzern in Deutschland verändert. Stand der Obst- und Gemüseanbau im Rahmen einer Kleingartenanlage in den 1990-er Jahren im Fokus, wird ein umweltangepasster und nachhaltiger Luxusgarten auf dem eigenen Grundstück heute zur Mode. Auch hier ist der ökologische Faktor wichtig, allerdings wird weitreichender geplant und analysiert, was zur Umgebung passen könnte.

Das große Ziel besteht darin, einen individuellen, luxuriösen Lebensraum zu schaffen, der die Wünsche seiner Besitzer widerspiegelt, der Natur aber keinen Schaden zufügt. Der typische Ackerbau vieler Gärten hat dazu geführt, dass die Bodenqualität stark nachgelassen hat. Ein Grundstück mit harmonischen Nährstoffgehalten gehört heute zu den größten Werten unserer Zeit. Das Bevölkerungswachstum wird prognostisch in den nächsten Jahrzehnten erheblich steigen, die Chance aufgrund und Boden ist dann so gering wie noch nie.

Wer sich heute zu den privilegierten Grundbesitzern zählen kann, hat keine Ambitionen mehr, die grüne Oase verwildern zu lassen. Stattdessen rückt ein Berufsfeld in den Fokus, was zur Schaffung von langfristigen Objekten geeignet ist. Gartenarchitekten sind begehrter denn je, denn sie verstehen es für jedes Bedürfnis, eine Symbiose aus natürlicher Umgebung und Luxus zu schaffen.

Wenn der Garten zu einem Stück Sicherheit für die Zukunft wird

Das Streben nach Sicherheit ist in unsicheren Zeiten dominant und der Wunsch, auch nachkommende Generationen abzusichern, prägt das Leben vieler Menschen. Während noch vor 20 Jahren verstärkt auf Riester-Renten zur Altersvorsorge und Wertpapiere für eine satte Rendite gesetzt wurde, setzen sich greifbare Luxusobjekte als Anlageform immer weiter durch. Nicht nur, dass ein ökologisch und nachhaltig gestaltetes Anwesen die Wertigkeit der eigenen Immobilie steigern kann, sie ist auch in der Lage, den Nachkommen ein Stück Stabilität für ihre Zukunft zu geben.

Freies Kapital in Wertpapiere anzulegen, führt bei immer mehr Menschen zu einem dumpfen Gefühl der Sorge. Aktienmärkte können allein durch Umweltbedingungen einbrechen, es kann zu Verlusten in Millionenhöhe kommen. Beim Investment ist Sicherheit wichtiger als jemals zuvor, gefragt sich Sachwerte wie Goldbarren, Luxusimmobilien, Uhren, aber eben auch Gärten.

Es ist das Zusammenspiel vieler Vorzüge, die eine Kapitalanlage in die Gartengestaltung so interessant macht. Einerseits wird das eigene Anwesen stärker repräsentiert, es kann ein Statussymbol gesetzt werden und andererseits ist die hohe Wahrscheinlichkeit, dass es in den kommenden Jahrzehnten eine massive Wertsteigerung geben wird. Denn die Nachfrage nach Grundstücken in Gebieten wie Deutschland, Österreich und der Schweiz wird ansteigen.

Smarte Intelligenz treibt die moderne Gartengestaltung voran

Die Erschaffung eines paradiesischen Außenbereichs beginnt nicht beim Pflanzenkauf im Baumarkt, sondern bei der Planung durch einen erfahrenen Gartenarchitekten. Für ihn ist es das höchste Ziel zu erreichen, dass Natur, Bedürfnisse und smarte Intelligenz miteinander verschmelzen. Wenn der Gartenarchitekt Luxus Pools auf einem Anwesen integriert, dann ist seine Aufgabe nicht nur die Nutzer zufriedenzustellen, sondern durch automatische Abdeckungen Kinder und wild lebende Tiere vor Unfällen zu schützen.

Die hochwertige Gartenanlage soll nicht nur aus kapitalistischen Gründen angestrebt werden, sondern auch zur Bereicherung der eigenen Lebensumstände. Für viele Menschen ist der Urlaub im Ausland bis heute die schönste Zeit des Jahres, doch auch diesbezüglich wird sich in nicht allzu ferner Zukunft vieles verändern.

Der Klimawandel schreitet voran und in Regionen, wo bislang ein gemäßigtes Mittelmeerklima herrscht, wird es in einigen Jahrzehnten zur Hochsaison kaum mehr auszuhalten sein. Ein Luxusgarten ist dann der perfekte Rückzugsort, der es an nichts fehlen lässt und einen Urlaub im eigenen Zuhause ermöglicht.

Pflanzen und Bäume sind das Herzstück jeder luxuriösen Gartenanlage

Ob eine üppige oder dezente Bepflanzung gewünscht ist, hängt von den individuellen Bedürfnissen ab. Doch in nahezu jeder Gartenanlage, selbst im modernen Hightech-Garten, spielen Pflanzen oder auch Bäume eine interessante Rolle.

Bei der Baumauswahl wird das Grundstück zur natürlichen Kapitalanlage ebenfalls deutlich. So ist der Gartenbonsai bei der illustren Gesellschaft längst zum beliebten Prestigeobjekt geworden. Er bietet nicht nur einen einzigartigen Anblick, sondern kann aufgrund seiner Eigenschaften individuell gestaltet und geschnitten werden. Hinzu kommt seine steigende Wertigkeit, die in sechsstelliger Höhe angesiedelt ist. Ein Baum, der geschaffen ist, noch die Nachkommen zu beglücken. Ebenso Bonsai können den Garten sehr aufwerten und es lassen sich gute Renditen erzielen.

Moderner Vermögensaufbau funktioniert auch nachhaltig

Die Klimaschutzziele sehen vor, dass bis zum Jahr 2050 erhebliche Mengen an CO₂ verhindert werden sollen. Die Immobilienbranche spielt beim Kapitalaufbau somit eine gesteigerte Rolle. Im Zuge der Umrüstung des eigenen Hauses fällt das Augenmerk vermehrt auf den Außenbereich. Ihn brach liegen zu lassen wird als Frevel an der Natur empfunden, die Ausgestaltung mit luxuriösen Bäumen und natürlichen Elementen gilt als zukunftsorientiert und wertvoll.

Experten empfehlen eine Kapitalinvestition von 10 bis 15 Prozent des gesamten Immobilienwerts in den Außenbereich. Bereits ab einer Bereitstellung von etwa einer Million Euro lässt sich ein Luxusanwesen schaffen, was das Lebensgefühl stark bereichert, was die Wertigkeit der Immobilie stark steigert und was auch aus optischen Gesichtspunkten Aufmerksamkeit generiert. Der Wunsch, sich selbst auf einzigartige Weise zu repräsentieren, ist keine Schande, durch einen nachhaltig und luxuriösen Garten ist es auf eindrucksvolle Weise möglich.