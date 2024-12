Ob auf dem Olymp im Schwimmen oder auf dem Dom in Magdeburg: Lukas Märtens fühlt sich an beiden Orten gleichermaßen wohl.

Magdeburg - Mit einem Tattoo auf dem Bauch schwimmt es sich besser. Zumindest werden die olympischen Ringe, die sich Lukas Märtens nach seinem Coup von Paris über die 400 Meter Freistil in die Haut hat eingravieren lassen, immer daran erinnern, wie bravourös es sich mit Köpfchen kraulen lässt. Der Sieg bei den Sommerspielen an der Seine ist ein Segen, er bescherte Lukas Märtens viele Auszeichnungen, er bescherte ihm eine große Popularität. Aber er ist auch ein Anfang aller Erwartungen. Im Volksstimme-Interview lässt der 23-Jährige vom SC Magdeburg das Jahr, sein Jahr, Revue passieren, schenkt diesem eine Überschrift, erklärt sein gewachsenes Selbstvertrauen und seine Rolle in seinem Herzensverein - dem 1. FC Magdeburg.

Lukas Märtens, Magdeburg hat viele Persönlichkeiten des Sports hervorgebracht. Können Sie mir bitte drei davon nennen?

Lukas Märtens(lächelt): Ich glaube, ich weiß, worauf Sie anspielen. Aber mir fallen da zunächst Erich Rademacher, Hilde Schrader, Dagmar Hase, Frank Baltrusch oder auch Antje Buschschulte ein.

Alles Olympiasieger oder Olympiamedaillen-Gewinner im Schwimmen also. Lukas Märtens fällt Ihnen dann nicht ein?

Doch, aber erstmal denkt man natürlich an die, die es vor einem geschafft haben. Gleichzeitig nimmt einem diesen Erfolg keiner, und niemand weiß, ob er sich noch einmal wiederholen lässt. Denn dafür muss alles passen - die Gesundheit und auch der Kopf.

Wann war der Moment, in dem Sie wussten, in Paris kann Ihnen der Coldcoup gelingen?

Eigentlich schon nach der nationalen Qualifikation im Frühjahr. Nach den deutschen Meisterschaften in Berlin, als ich sowohl über 400 Meter Freistil als auch über die halbe Distanz an die Weltspitze geschwommen war, da wusste ich: In dieser Saison kann etwas Großes geschehen. Trotzdem ist Olympia natürlich etwas anderes als eine Weltmeisterschaft, überall die Ringe, überall dieses Feeling. Man macht sich selbst mehr Druck, und deshalb ist es schwieriger, den Erwartungen gerecht zu werden.

Sie sind ja als Topfavorit für die Spiele gehandelt worden, mit diesem Gedanken standen Sie auf dem Startblock in der La Defense Arena. Wie sind Sie mit dem Druck umgegangen?

Letztendlich bin ich relativ gelassen geblieben, weil ich ganz genau wusste, was ich kann. Auch mein Trainer Bernd Berkhahn hat mir oft zu verstehen gegeben, was ich zu leisten imstande bin. Das war für mich eine Anerkennung, das war für mich ein Kompliment. Wenn ich gesund und fit bin, kann und möchte ich über mich hinauswachsen. Selbst im Training, weshalb mich Bernd manchmal auch bremsen muss. Im Höhentrainingslager vor den Spielen war ich auch nur einen Tag krank, was für mich ja eher ungewöhnlich ist. Aber ob Bernd, Norbert Warnatzsch oder auch Florian Wellbrock: Alle haben gesehen und gesagt, dass ich etwas Großes in Paris erreichen kann.

Sie haben mir mal gesagt: Auch als Olympiasieger ist nicht jeder Tag gleich, die Motivation nicht immer gleich hoch, weshalb Sie in Ihren Leistungen stagnieren. Hatten Sie mal eine Phase, in der Sie den Glauben an einen Olympiasieg verloren haben?

Ich glaube, nach den ganzen Krankheiten (Trainingsausfall über zweieinhalb Monate wegen Nasennebenhöhlen-Entzündung und Corona/d. Red.) im vergangenen Jahr hatte ich den einen oder anderen Zweifel, und manchmal hatte ich auch einfach die Lust verloren. Aber als es wieder losging, ich wieder fit war, war ich umso motivierter. Dabei hatten mich viele gefragt: „Mensch Lukas, was soll das noch werden?“ Jemand hat mir gesagt, da war ich nach meinem krankheitsbedingten Ausfall das zweite Mal im Training: „Lukas, halte dich mal bedeckt, du kannst nicht mal 400 Meter geradeaus schwimmen.“ Und so was stichelt mich natürlich an, so was lässt mich noch härter arbeiten. Ich habe mir gesagt: Wenn du noch etwas bewirken willst, dann musst du dich jetzt doppelt anstrengen – und das mit Köpfchen. Denn mein Problem war immer, dass ich zu viel wollte.

Haben Sie sich für das Köpfchen auch Hilfe von außen geholt?

Mittlerweile gehe ich auch mit psychologischer Hilfe an den Start. Es haben sich dabei Techniken und Routinen über die Jahre herauskristallisiert, die mir helfen. Andererseits ist vieles auch eine Frage der Erfahrung: Man kann nicht zu seinem ersten großen Wettkampf antreten und sofort eine Topleistung abliefern, sondern muss reinwachsen. Deshalb war für mich der Start 2021 bei den Sommerspielen in Tokio sehr wichtig. Dort war es mein Ziel, ein Einzelfinale zu erreichen, das habe ich nicht geschafft. Diese Erfahrung hilft ungemein für den weiteren Weg, sie hält dich auf dem Boden. Ich wurde dadurch reifer, mental stärker. Und das konnte ich am Ende in Paris abrufen.

Und nach dem Olympia-Wahnsinn kam der Hype um Ihre Position. Ist es Ihnen manchmal schwergefallen, Lukas Märtens zu bleiben?

Eigentlich gar nicht. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich kein Blatt vor den Mund nehme. Dass ich das sage, was ich denke. Darin habe ich mich auch nicht verändert. Ich glaube, das mögen und schätzen die Leute, wenn man authentisch ist.

Sind Sie mit Ihrer direkten und deutlichen Art auch mal auf die Nase gefallen?

Ja, allerdings nicht im sportlichen Bereich, sondern im privaten. Manche mögen mich nicht dafür, dass ich sie in meiner Art auf Fehler hinweise. Damit kommt nicht jeder klar.

Wenn man Sie die vergangenen Jahre beobachtet hat, haben Sie seit Ihrer ersten WM-Medaille, das war Silber 2022 in Budapest, auch viele Schritte in Ihrer persönlichen Entwicklung gemacht. Aber gerade nach Paris strahlen Sie nicht nur Selbstvertrauen, sondern ein unheimliches Selbstverständnis für das aus, wer und was Sie sind …

... aber diese Position habe ich mir auch hart erarbeitet und bin da reingewachsen. Denn es lief ja nicht immer positiv für mich. Durch solche Erfolge wie damals in Budapest wächst natürlich das Selbstvertrauen, man weiß, dass man sich vor niemandem verstecken muss. Und man muss eine Persönlichkeit sein in einer Individualsportart, ohne arrogant zu werden. Man darf nicht in sich gekehrt sein, das ist nicht gut, das merken die Konkurrenten, dann fangen sie an, mit dir zu spielen. Gegner, die zum Beispiel vor dem Start ihre Psychospielchen mit mir treiben wollen, merken schnell: Das klappt nicht.

Sie sind auch in einer anderen Rolle gewachsen – als Fan des 1. FC Magdeburg, Ihres Heimat- und Herzensvereins. Vor dem Olympiasieg sind Sie als solcher in der öffentlichen Wahrnehmung nie in Erscheinung getreten. Inwiefern hat sich das für Sie verändert?

Ich bin immer noch einfach nur ein Fan. Ich sehe mich nicht als Prominenter, der über einen anderen Fan steht. Ich bin seit der Saison 2008/2009 im Stadion, da hat der FCM noch in der Regionalliga gespielt. Ich bin nie nur zu den Spielen gegangen, wenn es gut für den Club gelaufen ist. Jetzt spielen wir in anderen Gewässern, sowohl der FCM als auch ich. Wir haben uns beide Schritt für Schritt weiterentwickelt.

Der 1. FC Magdeburg und Sie haben sich also voneinander abhängig gemacht …

(lächelt) Ich sage mal so: Wenn der Club am Wochenende schlecht spielt und sogar verliert, starte ich auch mit einem schlechten Gefühl in die Woche. Das ist wirklich so. Und ich denke, dass kann jeder Fan nachvollziehen. Wenn ich mir dann Rückblicke von der Aufstiegssaison 2015 zur dritten oder 2018 zur zweiten Liga anschaue, dann muss ich teilweise weinen. Und dann weiß ich, ich bin am rechten Fleck, ich bin beim richtigen Verein. Das bewirkt kein anderer Club, weil es so emotional und weil es meine Heimat ist.

Kommen wir zurück zum Schwimmen: Haben Sie eigentlich ein Vorbild, das Sie inspiriert und motiviert?

Ein Vorbild, von dem ich sagen würde, der wollte ich schon immer sein, habe ich nicht. Man kann einen einzelnen Weg auch nicht nachahmen. Deshalb bin ich immer meinen eigenen Weg gegangen. Aber natürlich habe ich Paul Biedermann oder auch Florian Wellbrock nachgeeifert. Gerade „Flo“, weil er zielstrebig, ehrgeizig ist, weil er hart für seine Ziele arbeitet. Bei ihm habe ich mir über die Jahre abgeschaut, dass man sich niemals ausruhen darf. Insofern ist er dann natürlich auch ein Vorbild für mich.

Wie schwierig ist es Ihnen gefallen, nach Paris in den Trainingsrhythmus zurückzukehren?

Ich hatte ja noch die Operation (Nasennebenhöhle/d. Red.) im September, nach der ich mich zwei Wochen lang nicht bewegen durfte. Das hat es mir zusätzlich schwierig gemacht. Das ist eine andere Geschichte, als würde man zwei Wochen lang Aktivurlaub machen. Dass ich letztlich zwei Monate raus war aus dem Wasser, das habe ich gemerkt, das war dann schon schwer, wieder in den Alltag zu finden.

Nun bedeutet Olympiasieg Jubel und Euphorie, es kann aber auch bedeuten, in eine Leere zu fallen, weil man plötzlich alles erreicht hat. Haben Sie diese Leere zwischenzeitlich auch empfunden?

Nein, das habe ich nicht. In ein Loch bin ich gefallen, weil ich nach meinem letzten Start in Paris kein Training mehr hatte, ich hatte Feierabend. Schwimmen war einfach vergessen. Nach der Operation aber hatte ich immer mehr Lust, wieder ins Becken zurückzukehren. Die Motivation und die Lust auf Erfolg ist also nach wie vor da.

Und die Lust wird wodurch genährt?

Es steht noch der Weltrekord von Paul Biedermann über 400 Meter Freistil, und ich war noch nie Weltmeister. Ich war in den vergangenen Jahren immer ein Medaillenkandidat, aber zum ganz großen Erfolg hat es für mich bei einer WM bislang nicht gereicht. Und das hält mich wach, das ist mein Antrieb. Aber ich setze mich nach der olympischen Saison nicht unter Druck. Wichtig ist es jetzt, den Cut zwischen Olympiasieg und Neustart hinzukriegen.

Sie sehen sich als Botschafter Ihres Sports, Sie wollen mehr Anerkennung fürs Schwimmen bewirken. Nun hat aber der Bund gesagt, es gibt weniger Geld für die Spitzensportförderung, auch fürs Schwimmen. Fragt man sich da nicht, wofür man eigentlich trainiert?

Natürlich verstehen wir Athleten solch eine Entscheidung nicht. Deutschland hat in Paris den zehnten Platz im Medaillenspiegel belegt. Da muss man genau analysieren, woran das liegt und prüfen, ob die Fördergelder richtig und zielgerecht eingesetzt werden. Viele Spitzenathleten arbeiten neben ihrem Sport, weil sie allein vom Sport nicht leben können. Wenn die Fördermittel reduziert werden, wird es noch schwieriger, Topleistungen bei internationalen Wettkämpfen zu erreichen. Im Schwimmen zum Beispiel haben wir aktuell nur eine schmale Spitze von vier, fünf Athleten, die für eine Medaille infrage kommen. Die USA dagegen hat in der Spitze vielleicht 40 Athleten, von denen 30 auf internationaler Bühne Edelmetall holen können. Das ist in der Breite ein ganz anderes Niveau.

Wenn Sie das Jahr in einer Überschrift zusammenfassen wollen, wie würde diese lauten?

Ich fand die Überschrift „Der König von Paris“ in der Volksstimme sehr schön, auch wenn ich mich selbst nicht als König sehe. Meine Lieblingsüberschrift ist: „Kleiner Junge aus Magdeburg ist doch für etwas Größeres bestimmt“, weil ich direkt nach dem Sieg gar nicht glauben konnte, was in Paris passiert. Magdeburg ist zwar keine Kleinstadt, aber doch irgendwie ein Dorf, weil sich jeder kennt. Und wenn dann die ganze Welt auf dich schaut, weil du gerade gewonnen hast, dann ist das eine ganz andere Dimension. Trotzdem sehe ich mich immer als einen normalen Schwimmer, der für solche Momente hart trainieren muss. Und der in Los Angeles 2028 wieder Olympiasieger werden will. Das wird schwer, weil Deutschland das Land der großen Erwartungen ist. Und ich weiß, dass ich künftig immer an meinem Erfolg von Paris gemessen werde.