El Gordo - So lässt sich die Lotterie auch in Deutschland spielen

Seit mehr als 200 Jahren ist eine Lotterie fester Bestandteil der weihnachtlichen Tradition in Spanien. Seit einigen Jahren haben auch Spieler aus Deutschland die Gelegenheit, sich daran zu beteiligen. Was El Gordo ausmacht und wie der eigene Hut in den Ring geworfen werden kann, das sehen wir uns in diesem Artikel an.

Was macht El Gordo so besonders?

Es ist nicht nur die Terminierung kurz vor Weihnachten, die für den großen Erfolg dieser Lotterie verantwortlich ist. Darüber hinaus bringt El Gordo einen enormen Jackpot von mehr als 2,4 Milliarden Euro mit sich. Dieser wird auf eine ganze Reihe von glücklichen Gewinnern verteilt: Fast fünf Prozent der ausgegebenen Lose gewinnen, immerhin 10 Prozent bekommen ihren Einsatz zurück.



Auf der anderen Seite ist die Ziehung der Zahlen ein echtes Spektakel. Diese wird traditionell in Madrid vorgenommen, wo Kinder über das finanzielle Glück der Teilnehmer entscheiden. Sie ziehen die Losnummern und singen sie im Anschluss in ihr Mikrofon. Die ganze Zeremonie kann live im spanischen Fernsehen betrachtet werden. Wer sich als deutscher Spieler für eine Beteiligung an El Gordo entscheidet, der findet natürlich den passenden Live Stream, der die Möglichkeit bietet, einen Blick auf das Geschehen zu werfen. So kann es eigentlich nicht vorkommen, dass ein Schein vergessen wird.

Wie kann ich teilnehmen?

Ja, auch für Spieler aus Deutschland ist die Teilnahme an El Gordo derzeit kein Problem. Dafür sorgen verschiedene Portale, die auf ihrer Seite internationale Lotterien anbieten. Lottoland zählt zu den Anbietern, die auch die spanische Weihnachtslotterie in ihrem Angebot führen. Nach der Registrierung auf der Seite reichen ein paar einfache Klicks aus, um den Einsatz auf den Weg zu bringen. Auch über den möglichen Gewinn werden die Spieler direkt auf der Seite von Lottoland unterrichtet. Lottoland ist seriös und bietet deutschen Spielern schon seit Jahren Zugang zur spanischen Lotterie.

Die Gewinnchancen

Lose für El Gordo sind nicht gerade günstig. Ein komplettes Los kann schnell 300 Euro kosten. Das hat mit den sehr hohen Gewinnchancen zu tun, über die sich die Spieler freuen dürfen. Insgesamt gibt es jedes Jahr nur 100.000 Lose, die an der Ziehung beteiligt sind. Somit liegt die Chance, mit einem ganzen Los den dicken Hauptgewinn zu ergattern, bei 1:100.000. Wie fair dieses Angebot wirklich ist, das zeigt sich bei einem Blick auf das klassische deutsche Lotto 6 aus 49. In diesem Fall liegt die Chance auf den Jackpot bei minimalen 1 zu 140 Millionen.

Vorsicht vor unlauteren Anbietern

Endlich einen Notgroschen besitzen oder mit gutem Gewissen den Minijob kündigen: Es gibt viele kleinere und große Wünsche, die mit dem Gewinn des Jackpots verbunden sind. Alle deutschen Teilnehmer an El Gordo sollten sich aber darüber im Klaren sein, dass leider auch schwarze Schafe am Markt zu finden sind.



Aus dem Grund ist es wichtig, sich bei der Teilnahme für gestandene Unternehmen zu entscheiden, die über die nötige Erfahrung in der Branche verfügen. Lottoland ist legal und bietet seit Jahren den Einstieg in die spanische Weihnachtslotterie an. Auch deshalb kann das Unternehmen mit gutem Gewissen in Betracht gezogen werden.