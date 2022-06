Lohnt die Profi-Hilfe beim Verkauf einer Immobilie?

Die eigene Immobilie ist für viele Bundesbürger Lebensraum und Sicherheit fürs Alter zugleich. Die Vorstellungen vom komfortablen Wohnen kann sich mit den Jahren ändern, gerade wenn ein Pflegebedarf entsteht. Ein schneller Verkauf des Eigentums kann gewünscht sein, um sich die umfassende Versorgung in einem Pflegeheim zu sichern. Hierbei lohnt es, statt des privaten Weges die Unterstützung durch einen erfahrenen Dienstleister der Branche zu nutzen.

Immobilienverkauf für neue finanzielle Impulse

Die Lebenskosten steigen mit den Jahren und bewegen viele Bürger unserer Region zum Umdenken. Während Verbraucher nach Sparmöglichkeiten suchen und ihren Alltag günstiger gestalten, kann dies unter Umständen nicht ausreichen. Der Verkauf einer Immobilie bietet bei kluger Zukunftsplanung deutlich größere Einnahmen.



Nicht jede Immobilie ist dabei gleichermaßen lukrativ und als Verkaufsobjekt gefragt. In unserer Region sind von der kleinen Datsche bis zur Großimmobilie diverse Immobilien zu finden, die potenziell zum Verkauf stehen. Dass sich dieser über Monate oder sogar Jahre zieht, hängt oft von der fehlenden Professionalität bei der Vermarktung ab. Auch der angesetzte Verkaufspreis kann ernsthafte Interessenten abschrecken, wenn dieser nicht fundiert ermittelt wurde.

Trotz Provision auf Maklerhilfe vertrauen

Wenn die eigene Immobilie beim Verkauf zum „Ladenhüter“ wird, muss dies nicht am Objekt selbst liegen. Oft fehlt die Erfahrung in der Vermarktung oder Wertermittlung der Immobilie, um ernsthafte Interessenten für die eigene Immobilie zu gewinnen. Leider scheuen viele Eigentümer die Kooperation mit einem Makler, da hier alleine die Zahlung einer Provision gefürchtet wird.



Dabei ist ein unkomplizierter Verkauf der Immobilie über einen Branchenprofi, wie realbest, mit vielen Vorteilen möglich. Dies beginnt bei einer seriösen Wertermittlung, um direkt das Vertrauen potenzielle Käufer zu gewinnen. Branchenexperten sichern mit einer verlässlichen Bewertung zu, dass das Objekt nicht unter Wert verkauft wird oder umgekehrt ein zu hoher Preis eine abschreckende Wirkung entfaltet.



Auch bei der Vermarktung stehen einem Branchenprofi andere Möglichkeiten als privaten Eigentümern offen. Die Vorteile erstrecken sich bis hin zu den Verkaufsverhandlungen, bei denen mit Profi-Geschick mehr Geld herausgeholt werden kann. So bringt die Zusammenarbeit mit einem Profi der Branche trotz Provision einen finanziellen Vorteil.

Keine Angst vor Verlust des Eigenheims

Deutschland gehört zu den Nationen, in denen vergleichsweise häufig ge- und vermietet wird. So belegt Deutschland beim Thema Eigenheim im europäischen Vergleich einen der hintersten Plätze. Selbst wer seit vielen Jahren über Wohneigentum verfügt, muss den Verlust deshalb nicht fürchten. Das Mieten ist ein gesellschaftlicher Standard und sollte gerade im Alter mit den Annehmlichkeiten und Entlastungen eines Pflegeheims in Relation gesetzt werden.



Da die Finanzierung der Pflege im Alter erheblich ins Geld gehen kann, schafft der Verkauf der Immobilie neue Freiheiten. Oft lässt sich der Erlös direkt in den Erwerb einer Pflegeimmobilie oder in einen Platz beim „betreuten Wohnen“ investieren. Hier ist neben einem mietfreien Wohnen eine umfassende, pflegerische Versorgung zugesichert.

Marktanalyse für den idealen Verkaufszeitpunkt

Wenn kein direkter, finanzieller Druck für den Verkauf der Immobilie besteht, sollten Eigentümer die Marktentwicklungen im Auge behalten. Auch hierbei hilft ein professioneller Dienstleister oder Makler, der mit umfassenden Marktanalysen die Chancen für das eigene Objekt ermitteln kann. Welche Nachfrage nach Wohnimmobilien jetzt und in einigen Jahren besteht, bringt große, regionale Unterschiede mit sich. Wer diese erkennt und als Eigentümer nutzt, kann einen noch höheren Verkaufspreis verlangen.