Lieber Herr Martin

mit dem meteorologischen Herbst verschwinden nicht nur die warmen Sommertage, auch das gesellschaftliche Klima ist kühler geworden. Die Kritik an der Politik wird rauer – und auch an uns Medien. Gerade hier im Osten Deutschlands. Die aktuellen Debatten um den RBB und den MDR sind hier nur ein Ausschnitt. Da ist es eine gute Zeit, darüber zu sprechen – und dazu möchte ich Sie heute einladen: Welchen Einfluss haben Ostdeutsche auf den Mediendiskurs? Für welche Themen interessiert sich die ostdeutsche Bevölkerung? Haben die deutschen Leitmedien (k)ein richtiges Gespür für relevante Themen? Am 14. September ab 18 Uhr lädt die Deutsche Gesellschaft e. V. Bürgerinnen und Bürger ein, mit Fachleuten in Dessau über die Berichterstattung in und über Ostdeutschland zu diskutieren.