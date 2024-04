Sauberes Trinkwasser ist ein hohes Gut. In Deutschland lange Zeit selbstverständlich, häufen sich auch hierzulande die Meldungen, dass aufgrund von Trockenheit und Umwelteinflüssen das Wasser entweder auf regionaler Ebene knapp ist oder nicht so sauber, wie es den gemäß den hohen Anforderungen des Bundesministeriums für Gesundheit sein muss. Dennoch gilt, dass Trinkwasser in Deutschland zu den besten weltweit zählt.

Daher stammt das Trinkwasser

Nach Angaben des Umweltbundesamts beziehen die Wasserversorger das Leitungswasser zu 70 % aus Grund- und Quellwasser. 13 % stammt aus Oberflächenwasser, wie etwa Seen oder Flüsse. Der Rest ist eine Mischung aus beidem. Die Herkunft des Trinkwassers ist maßgeblich dafür, wie viele Mineralien es enthält und wie stark es von den Versorgern aufbereitet werden muss. Drei Dinge bereiten den Wasserlieferanten besonders große Sorgen. Das eine sind Einträge aus der Landwirtschaft. Stickstoffhaltige Düngemittel und Herbizide bereiten bei der Aufbereitung Probleme. Dadurch steigen sowohl der Aufwand als auch die Kosten, um eine gleichbleibend hohe Qualität zu gewährleisten. Das zweite große Problem sind die Folgen des Klimawandels. Die Wasserversorgung in Deutschland ist grundsätzlich sichergestellt, dennoch kann es zu langen Trockenperioden kommen, die wiederum regional zu Knappheiten führen. Auch Unternehmen mit hohem Wasserverbrauch stehen immer wieder in der Kritik. Ob das Wasser dann tatsächlich sauber aus der Leitung fließt, liegt auch an den letzten Metern. Für diese sind nämlich weder die Wasserversorger, noch die Gesundheitsämter zuständig, sondern die Eigentümer. So kann es zum Beispiel sein, dass alte Rohre im Haus für Bleieinträge sorgen, die sich negativ auf die Gesundheit auswirken. Dann sollten Mieter das Wasser testen lassen, um eine hohe Qualität sicherzustellen.

Brunnenwasser nutzen

Wer eine Quelle für Brunnenwasser sein Eigen nennt, darf diese natürlich auch nutzen. Das gilt nicht nur für den Gebrauch im Garten, sondern auch für die Nutzung als Trinkwasser. Die Anforderungen an die Wasserqualität sind dabei grundsätzlich dieselben wie beim normalen Hausanschluss. Oft handelt es sich um dieselbe Quelle, die auch das zuständige Wasserwerk nutzt. Der große Unterschied ist die ständige Kontrolle der Qualität, die das Wasserwerk mithilfe täglicher Tests sicherstellt. Betreiber privater Quellen sind dazu verpflichtet, die Quelle beim Gesundheitsamt anzumelden und in regelmäßigen Abständen kontrollieren zu lassen. Nach Angaben des Umweltbundesamtes handelt es sich um eine jährliche Kontrolle mikrobiologischer Parameter und alle drei Jahre auf chemische und physikalische Belastungen. Vielen Betreibern sind diese Kontrollen nicht engmaschig genug. Vor allem eine erhöhte Belastung durch die Landwirtschaft macht einen Wassertest in kürzeren Abständen sinnvoll.

Lohnen sich Wassertests?

Das Trinkwasser genießt in Deutschland zu Recht einen hervorragenden Ruf. Dennoch lohnt es sich, das Wasser auf verschiedene Parameter hin zu testen, denn bei aller Gründlichkeit passieren Fehler immer wieder. Problematisch ist, dass Unreinheiten beim Trinkwasser so gut wie nie durch Geruch oder Geschmack feststellbar sind. Die gesundheitlichen Auswirkungen sind meist nicht sofort spürbar, sondern treten erst nach langen Zeiträumen auf. Vor allem für Mieter und Eigentümer von Altbauten ist ein Wassertest ratsam, um ungewollte Fremdstoffe im Leitungswasser zu vermeiden.