Die Polizei bestätigt MZ-Informationen. Knochen und Körperteile werden an Rechtsmedizin übergeben.

Leiche an der Elbe bei Wittenberg gefunden

Wittenberg/MZ - Die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau hat am Dienstag Informationen der MZ bestätigt, wonach bei Wittenberg an der Elbe eine Leiche gefunden worden sein soll – und zwar bereits Anfang vergangener Woche. Die Redaktion war vom Vater eines jungen Mannes, der an der Probstei angelte, unterrichtet worden. Der junge Mann hatte den Angaben zufolge die menschlichen Überreste gefunden und die Behörden informiert.