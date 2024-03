Nicht nur in der Industrie wird das Thema Nachhaltigkeit immer wichtiger, auch Verbraucher haben einen großen Anteil daran, wie "grün" die Zukunft ist. Schon kleine Maßnahmen tragen dazu bei, mehr Nachhaltigkeit im Alltag zu leben. Manchmal sind es aber auch die großen Entscheidungen, wie die für ein neues Eigenheim, die sehr hilfreich sind.

Welches Haus passt zu uns? Die richtige Wahl

Heute muss das das moderne Haus kein gigantisches Mehrfamilienhaus in Massivbauweise mehr sein. Wohnen hat sich verändert, so stehen Familien beispielsweise vor vielen verschiedenen Konzepten. Ob Klassiker wie das Ein- oder Zweifamilienhaus oder eine kleinere Variante in Form des Bungalows - wer sich heute ein neues Zuhause sucht, der denkt dabei auch an die Umwelt. Passende und auf die eigene Familie zugeschnittene Wohnkonzepte sind die Lösung der modernen Zeit.



Während die Anzahl der Eigenheimbesitzer steigt, reduziert sich die Wohnfläche oft deutlich. Unnötiger Platz wird schon aus Kostengründen von immer mehr Menschen vermieden.

Erneuerbare Energien - ein Stück Zukunft leben

Heute wollen bereits 3 von 4 Deutschen nachhaltiger leben und das wirkt sich auf die Energiegewinnung aus. Der Ansatz geht klar zu Photovoltaik, vor allem Eigenheimbesitzer sind hier im Vorteil. Staatliche Förderungen unterstützen Hausbesitzer dabei, langfristig von klassischem Strom auf mehr Autarkie durch Solarenergie umzusetzen. Wer in einer Wohnung lebt, hat immerhin die Möglichkeit ein Balkonkraftwerk zu nutzen. Hier will man bereits 2024 auf bis zu 800 Watt Zulässigkeit erhöhen, um den Energiebedarf zuverlässig zu decken.



Ein zweiter Ansatz ist die Nutzung von Wärmepumpen. Sie rücken anstelle von Öl- und Gasheizungen immer mehr in den Fokus. Auch hier gibt es Fördermöglichkeiten durch das Land, was wiederum zur Kostenersparnis führt.

Nachhaltiger Alltag - so trägt die ganze Familie bei

Im Alltag lässt sich ressourcenfreundliches Handeln integrieren, ohne dabei zu verzichten. So können Familien beispielsweise beim Spielzeugkauf auf Nachhaltigkeit achten, aber auch Bekleidung nicht als Fast-Fashion-Modell sondern ökologisch wertvoll anschaffen.



Auch das Thema Second-Hand wird beliebter. So haben Refurbished-Elektro-Geräte einen neuen Stellenwert eingenommen und tragen dazu bei, weniger Ressourcen für Neuprodukte zu verschwenden. Ganz nebenbei reduzieren sich durch solche Maßnahmen auch die Ausgaben der Familie.



Eine besondere Rolle spielt Awareness für Themen wie Klimaschutz und die Notwendigkeit dessen. Familien sollten von Anfang an darauf setzen, Kinder diesbezüglich aufzuklären. Es muss eindeutig klar sein, warum verschwenderisches Verhalten nicht mehr in eine Zeit passt, die vor allem auf Ökologie und Umweltschutz ausgelegt ist.

Fazit: Für eine lebenswerte Zukunft

Das wichtigste Ziel beim Thema Nachhaltigkeit besteht daraus, auch für nachkommende Generationen noch einen lebenswerten Planeten zu hinterlassen. Das gelingt nur, wenn alle Bereiche miteinander arbeiten. Die Industrie ist für die Herstellung und Produktion nachhaltiger Güter verantwortlich, genutzt werden müssen sie aber vom Endkonsumenten. Und hier gibt es ein klares Umdenken, was seit einigen Jahren zunimmt.



Mehr Bio-Produkte, mehr Regionalität und mehr Umweltbewusstsein sind Charaktereigenschaften, die sich die Menschen in den letzten Jahren erarbeitet haben. Die gegebenen Möglichkeiten sind heute vielfältiger denn je, sodass ein grüner Fußabdruck erreichbar ist, ohne auf Annehmlichkeiten zu verzichten.