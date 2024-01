Der Kauf eines Eigenheims ist immer eine große Entscheidung. Eine gute Vorbereitung macht vieles leichter und hilft dabei, Fallstricke zu vermeiden. In diesem Sinne sollte ein Hauskauf eher als Marathon, denn als Sprint angesehen werden. Wir haben 6 wichtige Tipps zusammengestellt, die Erstkäufern dabei helfen, gut informiert in das Abenteuer Hauskauf aufzubrechen.

Das Wichtigste in Kürze

· Mit der Vorbereitung der Finanzen sollte möglichst lange vor der Beantragung eines Darlehens begonnen werden.

· Ein Kreditvergleich lohnt sich, um das günstigste Angebot zu finden.

· Eine vor den ersten Hausbesichtigungen eingeholte Finanzierungsbestätigung verschafft einen Vorteil vor Mitbewerbern.

· Das richtige Haus ist oft wichtiger als der richtige Zeitpunkt aus dem Immobilienmarkt.

· Beim Hauskauf heißt es, langfristig zu denken und auf Substanz zu setzen. Im Zweifelsfall sollte ein Gutachter zurate gezogen werden.

Tipp 1: Finanzen sorgfältig vorbereiten

Ein Haus zu kaufen ist mehr als eine Lifestyle-Entscheidung. Ein Haus ist eine Investition in die Zukunft. Je besser die Finanzen vorbereitet sind, desto einfacher, schneller und zinsgünstiger kann der Hauskauf gelingen. Die Bank belohnt risikoarme Kunden mit günstigeren Krediten. Wer finanzielle Stabilität und eine sehr gute Bonität vorweisen kann, ist aus diesem Grund im Vorteil. Im Idealfall wird der Kauf von langer Hand vorbereitet, damit möglichst viel Eigenkapital gebildet werden kann. Einen hohen Stellenwert für den Kreditgeber hat darüber hinaus ein unbefristeter Arbeitsvertrag. Nachweise darüber, dass man bislang Schulden stets im vereinbarten Zeitraum und mit pünktlich gezahlten Monatsraten beglichen hat, sind ebenfalls gern gesehen.

Die Finanzierung sollte im Idealfall derart berechnet sein, dass die Immobilie bis zum Renteneintritt oder früher abbezahlt werden kann. Der Kauf eines Hauses lohnt sich vor allem, wenn man im Alter schuldenfrei in den eigenen vier Wänden leben kann. Kosten für Sanierung und Reparaturen dürfen bei der Planung nicht vergessen werden.

Ein Kreditvergleich lohnt sich immer und in jedem Fall. Bei großen und langfristigen Krediten wie einem Hauskredit können schon wenige Prozentpunkte im Nachkommastellenbereich einen großen Unterschied bei den Kreditkosten machen.

Tipp 2: Finanzierungsbestätigung vor der Suche einholen

Zudem bietet es sich an, konkrete Kreditangebote von den Banken bereits vor der Suche nach dem Eigenheim einzuholen. Viele Erstkäufer machen den Fehler, sich nach Immobilien umzusehen, bevor sie eine Finanzierungsbestätigung von der Bank haben und werden am Ende enttäuscht, weil jemand anders schneller bei einem Angebot zuschlagen kann oder der gewährte Kredit geringer ausfällt als angenommen. Wer eine Finanzierungsbestätigung in der Tasche hat, kann hingegen sofort zuschlagen, wenn das Traumhaus gefunden wurde und hat einen Vorteil gegenüber den Mitbewerbern.

Tipp 3: Nicht nur auf Grundlage des Marktes kaufen

Der Immobilienmarkt ist immer wieder Schwankungen ausgesetzt. Manchmal gibt es mehr Immobilien als Interessenten, dann spricht man von einem Käufermarkt. Aktuell geht die Tendenz eher Richtung Verkäufermarkt. Es kommt meist zu Mehrfachangeboten für ein und dieselbe Immobilie. Davon sollten sich Hauskäufer nicht entmutigen lassen. Man kann versuchen, abzuwarten und weiter zu sparen, bis weniger Konkurrenz auf dem Markt herrscht. In diesem Fall darf nicht vergessen werden, dass man in der Zeit, in der man darauf wartet, dass sich der Markt ändert, mehr Geld für Miete ausgibt und eventuell einen weiteren Anstieg von Immobilienpreisen oder Zinsen riskiert. Es gilt individuell abzuwägen, welche Strategie die richtige ist. Faktoren wie das eigene Alter beim Kauf, die familiäre Situation sowie die erwartbare Entwicklung der Immobilienpreise in der Region spielen dabei eine Rolle.

Wenn man auf der Suche nach dem Traumhaus zur Eigennutzung ist, ist das richtige Haus vor allem langfristig gesehen oft wichtiger als der richtige Zeitpunkt.

Tipp 4: Größer ist nicht immer besser

Viele Erstkäufer gehen beim Hauskauf nach dem Motto „Wenn schon, denn schon“ vor und suchen im Rahmen ihres Budgets das größtmögliche Haus mit dem größtmöglichen Garten. Doch ein großes Haus und ein großes Grundstück bringen entsprechend hohe laufende Kosten und entsprechend viel Arbeit mit sich. „Größer ist nicht immer besser“ sollte daher viel eher die Devise beim Hauskauf sein. Hauskäufer sollten sich genau überlegen, wie viel Platz sie wirklich brauchen. Alles, was darüber hinausgeht, sollte gründlich abgewogen werden.

Tipp 5: Nicht von Oberflächlichkeiten beeindrucken lassen

Mit dem Hauskauf ist es wie bei der Suche nach einem Partner fürs Leben. Man darf sich nicht von Oberflächlichkeiten beeindrucken lassen. Auf die Substanz kommt es an. Im und am Haus wird sich im Laufe der Jahre vieles ändern. Doch die Grundsubstanz und die Struktur des Gebäudes müssen stimmen. Dass schon eine tolle Tapete im Wohnzimmer verklebt ist oder eine schicke Holzvertäfelung im Flur angebracht wurde, nutzt gar nichts, wenn darunter der Schimmel wuchert. Aus diesem Grund lohnt es sich, einen Gutachter vor dem Hauskauf die Gebäudesubstanz unter die Lupe nehmen zu lassen, wenn man sich selbst nicht gut auskennt.

Tipp 6: Must-Have-Liste anlegen

Hilfreich ist eine Must-Have-Liste für die Eigenschaften des Hauses, die vor der Haussuche erstellt wird. Es kann passieren, dass die Liste während des Suchprozesses ergänzt oder verändert wird. Aber sie ist ein guter Ausgangspunkt.

Folgende Fragen können beim Erstellen der Liste helfen:

· Welche Lage sollte das Haus haben? (Stadtteil? Ist Hanglage okay? Neubaugebiet oder Innenstadtbereich? …)

· Wie viele Zimmer sollte das Haus haben?

· Wie viele Badezimmer wünsche ich mir?

· Brauchen wir einen Keller und / oder einen Dachboden?

· Ein Stockwerk oder lieber mehrere Stockwerke? (auch im Hinblick auf das Leben im Alter)

· Welche Arten von Renovierungsarbeiten sind im Rahmen des Möglichen?

· Wie groß soll das Grundstück sein?

· Brauchen wir eine Garage?

· Welche Umgebung / Infrastruktur ist mir wichtig? (Schulen, Kindergärten, Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, Anbindung mit dem ÖPNV …)