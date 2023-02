Brettspiele feiern langsam ein Comeback und tragen zu einem besseren Miteinander bei, indem sie die Menschen dazu anregen, sich analog, nicht mehr nur im digitalen und virtuellen Raum zu treffen und zu interagieren. Brettspiele ermöglichen Familien, Freunden und Gemeinschaften, sich an einem Tisch zu versammeln, sinnvolle Gespräche zu führen und Beziehungen aufzubauen.



Gesellschaftsspiele bieten mehr als nur Unterhaltung – sie haben auch einen Lerneffekt. Durch Brettspiele können die Spieler etwas über Zusammenarbeit, Problemlösungsfähigkeiten, Strategieentwicklung, Entscheidungsfindungsfähigkeiten, Kommunikationsfähigkeiten und mehr lernen. Dies macht sie zu einer idealen Wahl für Spieleabende oder andere gesellschaftliche Zusammenkünfte. Zusätzlich zu diesem pädagogischen Aspekt von Brettspielen können sie auch als Werkzeug verwendet werden, um eine Bindung zu Familienmitgliedern herzustellen oder neue Verbindungen zu Freunden oder neuen Bekannten aufzubauen.

Welche Brettspiel-Klassiker sollten in keinem Haus fehlen?

Brett- und Gesellschaftsspiele sind seit Jahrhunderten ein beliebter Zeitvertreib in deutschen Haushalten, der heute wie früher auf keinen Fall fehlen darf. Vom Klassiker Dame hin zu modernen Strategiespielen wie Risiko ist für jeden etwas dabei. Ferner sind das klassische Schach, Halma, die Siedler von Catan und zahlreiche weitere Varianten aus den deutschen Haushalten nicht wegzudenken.

Rummy Cup – der Klassiker aus dem englischen Sprachraum

Rummy Cup ist eines der weltweit beliebtesten Spiele, das bereits vor Jahrzehnten seinen Weg in die deutschen Haushalte gefunden hat. Es ist ein Strategie- und Glücksspiel, das seit Jahrhunderten, besonders in England und den USA gespielt wird. Das Spiel wurde von Generation zu Generation weitergegeben und erfreut sich immer größerer Beliebtheit.



Das Spiel ist bekannt für seine einfachen Regeln und den leicht zu erlernenden Spielablauf. Die Spieler müssen ihren Verstand und ihr strategisches Denken einsetzen, um das Spiel zu gewinnen, was es zu einer spannenden Herausforderung für alle Altersgruppen macht. Überdies hat Rummy Cup eine globale Verbreitung, mit Menschen, die es in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt privat oder sogar bei Wettbewerben spielen.

Warum Gesellschaftsspiele eine willkommene Pause von der digitalen Welt darstellen

In einer Welt, in der die digitale Technologie die Oberhand gewinnt, bieten Brettspiele eine willkommene Abwechslung. Sie erlauben eine analoge Flucht von den Bildschirmen und Gadgets, die unser Leben dominieren, und ermöglichen, sich auf sinnvolle Weise wieder mit Familie und Freunden zu verbinden.



Brettspiele erlauben es, zusammen zu sein und an denselben Erfahrungen teilzuhaben, wodurch die Familienwerte und das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt werden. Als solche können sie eine wichtige Pause von der digitalen Welt darstellen, die es uns ermöglicht, unsere Batterien aufzuladen und eine schöne Zeit mit denen zu verbringen, die wir am meisten lieben.



Einzelne oder Familien entscheiden sich dabei oftmals nicht bewusst dazu, das Analoge dem Digitalen, das ohnehin den Arbeitsalltag dominiert, vorzuziehen. Immer mehr bemerken, dass es eine körperliche oder geistige Reaktion ist, die mehr und mehr dazu beiträgt, dass die eigene Freizeit wieder mit klassischen Dingen, die ohne Technologie auskommen, zu verbringen. Ähnlich wie die gesteigerte Beliebtheit des Wanderns, das eine Rückkehr zur Natur darstellt, zeigt die Renaissance der Brett- und Gesellschaftsspiele, dass der Mensch reale Gespräche, echte Bindungen und wirkliche Sinneseindrücke braucht, um sich von den Strapazen des Alltags zu erholen. Das Digitale mag vielleicht als ein Ersatz dienen, doch auf Dauer kann es eben die Realität höchstens vertreten, allerdings niemals ersetzen.