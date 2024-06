Ein gepflegtes Erscheinungsbild spielt sowohl im beruflichen als auch im privaten Umfeld eine zentrale Rolle. Für Männer ist es daher essenziell, sich vorteilhaft zu kleiden und ihre individuelle Figur bestmöglich in Szene zu setzen. Doch was bedeutet "vorteilhaft kleiden" eigentlich?

Es geht nicht nur darum, modischen Trends zu folgen, sondern die eigene Kleidung so auszuwählen, dass sie die Vorzüge der eigenen Figur unterstreicht und eventuell ungeliebte Stellen kaschiert. Ob Hemden für den Büroalltag, passende Hosen für den Freizeitlook oder die idealen Accessoires – die Wahl der richtigen Garderobe unterstützt dabei, selbstbewusst und stilvoll aufzutreten.

Tipp 1: Die optimale Passform von Oberteilen und Hosen

Die richtige Passform der Kleidung ist von zentraler Bedeutung, um die Figur optimal zur Geltung zu bringen. Kleidung, die weder zu eng noch zu weit sitzt, verleiht ein gepflegtes und stimmiges Erscheinungsbild. Eine gutsitzende Garderobe unterstreicht die natürlichen Proportionen des Körpers und sorgt dafür, dass die Kleidung bequem und vorteilhaft wirkt.

Schlanker Körperbau

Für Männer mit schlankem Körperbau eignen sich Hemden und T-Shirts mit schmalem Schnitt (Slim Fit) besonders gut, da sie die schlanke Linie betonen, ohne zu eng anzuliegen. Leicht strukturierte Stoffe oder dezente Muster können zusätzlich für Dimension sorgen und den Look interessanter gestalten. Hosen mit schmalem Bein und einer klaren Silhouette unterstützen die harmonische Wirkung und verleihen dem Träger einen eleganten Auftritt.

Athletischer Körperbau

Männer mit athletischem Körperbau profitieren von Kleidung mit regulärer Passform (Regular Fit), die genügend Platz für breite Schultern und eine schmale Taille bietet. Jacken und Blazer mit einem leicht taillierten Schnitt betonen die muskuläre Figur und verleihen dem Träger eine markante Silhouette. Stretch-Materialien in Hosen und Hemden sorgen für zusätzliche Bewegungsfreiheit und Komfort, was besonders bei einem aktiven Lebensstil von Vorteil ist.

Kräftiger Körperbau

Ein kräftiger Körperbau kommt mit Oberteilen in gerader Passform (Straight Fit) besonders gut zur Geltung, da sie Problemzonen kaschieren und für einen ausgewogenen Look sorgen. Dunkle Farben und vertikale Streifen haben eine optisch streckende Wirkung und lassen den Träger schlanker erscheinen. Hosen mit einer lockeren Passform (Relaxed Fit) und einem geraden Bein bieten Komfort und sorgen gleichzeitig für eine vorteilhafte Silhouette.

Großer Körperbau

Männer mit großem Körperbau sollten auf lange Oberteile und Jacken setzen, die bis zur Hüfte reichen, da sie so proportioniert und harmonisch wirken. Dezente Muster und klare Linien vermeiden einen überladenen Look und sorgen für eine stilvolle Erscheinung. Hosen mit einer längeren Beinlänge helfen, einen ausgewogenen Gesamteindruck zu schaffen und unterstreichen die Proportionen des Körpers.

Kleiner Körperbau

Bei einem kleineren Körperbau verlängern Oberteile und Jacken in kürzeren Schnitten, die knapp über der Hüfte enden, optisch die Beine. Schmal geschnittene Hosen und dezente Muster unterstützen einen schlanken und eleganten Look, der die Figur optimal zur Geltung bringt. Monochrome Outfits oder Outfits in ähnlichen Farbtönen haben ebenfalls einen streckenden Effekt und lassen den Träger größer wirken.

Tipp 2: Das richtige Hemd für jeden Mann

Ein gut gewähltes Hemd kann das gesamte Outfit aufwerten und die Figur vorteilhaft betonen. Es gibt eine Vielzahl von Hemdtypen, die für unterschiedliche Anlässe und Stilrichtungen geeignet sind. Die Auswahl des richtigen Hemdes hängt nicht nur vom Anlass, sondern auch von der Passform, dem Material und dem Muster ab.

Überblick über verschiedene Hemdtypen

● Business-Hemden sind klassisch geschnitten und in dezenten Farben wie Weiß, Hellblau oder Grau gehalten. Sie eignen sich ideal für formelle Anlässe und den Büroalltag. Ein gutsitzendes Business-Hemd sollte schlank, aber nicht einengend sein und aus hochwertigen, bügelfreien Stoffen bestehen.

● Casual-Hemden bieten mehr Flexibilität in Stil und Design. Sie sind oft in verschiedenen Farben und Mustern erhältlich, von kariert bis gestreift, und aus weicheren Stoffen wie Baumwolle oder Flanell gefertigt. Diese Hemden passen perfekt zu Freizeitoutfits und können sowohl locker über der Hose als auch eingesteckt getragen werden.

● Oxford-Hemden zeichnen sich durch ihren robusten Stoff und ihre strukturierte Oberfläche aus. Sie sind vielseitig einsetzbar und können sowohl formell als auch casual getragen werden. Mit ihrem Button-Down-Kragen bieten sie eine legere, aber dennoch gepflegte Optik.

● Denim-Hemden sind ideal für einen entspannten, lässigen Look. Sie sind strapazierfähig und vielseitig kombinierbar, passen gut zu Jeans oder Chinos und können offen über einem T-Shirt getragen werden.

● Flanell-Hemden sind besonders im Herbst und Winter beliebt. Sie sind weich, warm und in verschiedenen Karomustern erhältlich. Diese Hemden eignen sich hervorragend für Freizeitaktivitäten und vermitteln einen rustikalen, entspannten Stil.

Worauf bei der Auswahl eines Hemdes geachtet werden sollte

Die Passform ist entscheidend für den Komfort und die Optik eines Hemdes. Es gibt unterschiedliche Passformen wie Slim Fit, Regular Fit und Relaxed Fit, die je nach Körperbau gewählt werden sollten. Ein gutsitzendes Hemd sollte die Schultern betonen, ausreichend Platz im Brustbereich bieten und nicht zu eng anliegen.

Das Material beeinflusst den Tragekomfort und die Pflegeleichtigkeit eines Hemdes. Baumwolle ist atmungsaktiv und pflegeleicht, während Leinen besonders für warme Tage geeignet ist. Synthetische Mischungen können zusätzliche Elastizität bieten und sind oft knitterarm.

Das Muster eines Hemdes kann die Figur beeinflussen. Einfarbige Hemden und dezente Muster wirken oft eleganter und strecken die Figur, während auffällige Muster und große Karos mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Vertikale Streifen können optisch strecken, während horizontale Streifen wiederum die Figur breiter erscheinen lassen.

Tipp 3: Passende Schuhe zur Kleidung

Auch die Auswahl der passenden Schuhe ist entscheidend, um ein stimmiges und stilvolles Gesamtbild zu erzeugen. Schuhe können nicht nur das Outfit abrunden, sondern auch die Proportionen ausgleichen und den individuellen Stil unterstreichen.

Oxfords und Derbys sind klassische Lederschuhe, die sich hervorragend zu formellen Anzügen und schmal geschnittenen Chinos kombinieren lassen. Diese eleganten Schuhe sind ideal für formelle und semi-formelle Anlässe und verleihen jedem Outfit eine gehobene Note. Brogues, mit ihren charakteristischen Lochmustern, sind vielseitig einsetzbar und können sowohl zu formellen als auch zu casual Outfits getragen werden.

Für lässige und sportliche Outfits bieten sich Sneakers an, die sowohl in schlichten als auch in auffälligeren Designs erhältlich sind. Schmale, dezente Sneakers passen gut zu Jeans und Chinos und betonen eine entspannte, aber stilvolle Optik. Boots wie Chelsea Boots oder Desert Boots bieten Stabilität und ergänzen den Look besonders gut in den kälteren Monaten. Diese Schuhe sind vielseitig kombinierbar und passen zu einer Vielzahl von Outfits, von lässig bis formell.

Loafers und Monk-Strap-Schuhe bieten eine elegante Alternative zu Schnürschuhen. Loafers sind bequem und stilvoll zugleich, ideal für einen smart-casual Look. Monk-Strap-Schuhe, die mit Schnallen geschlossen werden, bieten einen besonderen Akzent und passen gut zu formellen Hosen und Jeans. Dunkle Farben und schlichte Designs helfen, ein harmonisches Gesamtbild zu erzeugen.

Für sommerliche Outfits sind leichte Schuhe wie Espadrilles oder Segelschuhe eine ausgezeichnete Wahl. Diese Modelle sind nicht nur bequem, sondern auch atmungsaktiv und perfekt für warme Tage. Sie lassen sich gut mit Shorts, leichten Hosen oder sommerlichen Anzügen kombinieren.

Die richtigen Schuhe sorgen also nicht nur für Komfort, sondern auch für einen stilvollen Auftritt. Sie sind ein unverzichtbarer Bestandteil jeder Garderobe und tragen wesentlich zur Ästhetik und zum Selbstbewusstsein bei.

Tipp 4: Accessoires richtig einsetzen

Accessoires sind das i-Tüpfelchen eines jeden Outfits und können maßgeblich dazu beitragen, die Figur vorteilhaft zu betonen und dem Look eine persönliche Note zu verleihen. Die richtige Auswahl und Kombination von Accessoires können die Proportionen ausgleichen, den Stil unterstreichen und den Gesamteindruck abrunden.

Gürtel können die Figur optimal betonen: Bei schlankem Körperbau lenken breitere Gürtel in auffälligen Farben oder mit markanten Schnallen den Blick auf die Taille und schaffen eine ausgewogene Silhouette. Kräftigere Körper sollten hingegen dunkle, schmale Gürtel ohne auffällige Schnallen wählen, um zusätzliche Breite zu vermeiden und die Figur optisch zu strecken. Der Gürtel sollte dabei auf die Schuhe abgestimmt sein.

Krawatten und Fliegen sollten ebenfalls typgerecht gewählt werden. Breite Krawatten in dunklen Farben oder mit dezenten Mustern wirken bei großem Körperbau harmonisch. Für schlanke oder kleinere Körper sind schmale Krawatten und Fliegen in helleren Farben oder mit subtilen Mustern ideal, um Proportionen auszugleichen und den Oberkörper zu betonen.

Armbanduhren sollten proportional zur Körperstatur gewählt werden. Große, auffällige Uhren betonen kräftige Handgelenke und passen gut zu athletischen Figuren, während kleinere, dezentere Uhren an schlanken Handgelenken elegant wirken.