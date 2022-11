Leipzig ist Gastgeber der 2023er Ausgabe der berühmten Velo-city Messe

Eine der wichtigsten Veranstaltungen für den städtischen Radsport ist bereits in vollem Gange: Die nächste Velo-city wird vom 9. bis 12. Mai 2023 in Leipzig stattfinden. Laut den Veranstaltern wird sie ein interaktives und attraktives Programm bieten, das auf einer internationalen Konferenzschaltung basiert.

Velo-city, die Konferenzreihe zur Förderung des Fahrrads als unverzichtbares Verkehrsmittel im Alltag und in der Freizeit, begann 1980 in Bremen. Seitdem haben Konferenzen in Städten auf der ganzen Welt stattgefunden, darunter Kopenhagen, Brüssel, Sevilla, Vancouver, Wien, Adelaide, Nantes und Taipeh. Die letzten beiden fanden in Lissabon und Ljubljana in Slowenien statt und brachten mehr als tausend Teilnehmer aus Dutzenden von Ländern zusammen.

Jetzt ist Leipzig, Deutschland, an der Reihe. Unter dem Motto „Leading the Transition“ wird sich die Velo-city 2023 um die Frage drehen: In welcher Zukunft wollen wir leben? Von der Klimakrise bis zur COVID-19-Pandemie hat die Welt in den letzten Jahrzehnten eine Krise nach der anderen erlebt. Heute ist klarer denn je, dass die Umgestaltung unserer Mobilitätssysteme und eine gerechte Verteilung des öffentlichen Raums für eine nachhaltige Zukunft entscheidend sind.

Und natürlich verbessert die Förderung der Nutzung von Fahrrädern die Lebensqualität für jeden, der in der Stadt lebt. Der Kauf von E-Bikes von Kreidler und anderen Fahrradmodellen trägt heute nicht nur in Deutschland, sondern weltweit dazu bei, den Verkehr in Großstädten zu reduzieren, die Luft- und Lärmbelastung zu verringern und das Leben in der Stadt angenehmer zu machen. Und das ist einer der Hauptgründe für diese Veranstaltung.

Das Programm dieser nächsten Ausgabe dreht sich um diesen Wandel und natürlich um die Rolle des Fahrrads dabei. Ein Programm, das nach Angaben von Leipzig um sechs Achsen herum entwickelt wird: „Starke Führung für Aktionen“, „Neudefinition des öffentlichen Raums“, „Zusammenarbeit für eine gerechte Umwelt“, „Schaffung zukunftsfähiger Mobilitätssysteme“ und „Hin zu klimaneutralen Volkswirtschaften“.

Die gute Nachricht ist: Der Wandel findet statt. Überall auf der Welt werden auf den Menschen ausgerichtete und klimafreundliche Mobilitätssysteme eingeführt, aber viele einflussreiche Interessengruppen widersetzen sich und stellen jeden Versuch infrage, den Menschen auf Kosten der privaten Autos Raum zurückzugeben. Jetzt ist es an der Zeit, den Übergang in die richtige Richtung voranzutreiben und die notwendigen Schritte für einen gerechteren und nachhaltigeren Planeten zu unternehmen, der auch die Bedürfnisse der noch kommenden Generationen erfüllen kann.

Radfahren in Leipzig heute

Vor dem Fall der Berliner Mauer war die Stadt durch Kohletagebaue, hohe Luftverschmutzung und eine minderwertige Infrastruktur gekennzeichnet. Seitdem hat sie einen beträchtlichen Wandel hin zu einer lebendigeren und lebenswerteren Stadt vollzogen, unter anderem durch die Umstrukturierung des öffentlichen Raums und den Bau eines umfangreichen Fahrradnetzes.

Der Radverkehrsanteil hat sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt und beträgt nun 19 % des Verkehrsaufkommens. Zwischen 2010 und 2020 wuchs das Leipziger Radwegenetz von 376 km auf 526 km, und bis 2030 will die Stadt den Anteil von Fußgängern, Radfahrern und öffentlichen Verkehrsmitteln auf 70 % erhöhen.

Statistik Quelle: Bundeskriminalamt 2019, Check 24

Aber es gibt nicht nur gute Nachrichten für Leipziger Radfahrer. Denn laut einer Statistik des Bundeskriminalamtes lag die Stadt im Jahr 2019 mit rund 1.700 Diebstählen pro 100.000 Einwohner an der Spitze der Fahrraddiebstähle in Deutschland. Leipzig wird gefolgt von den Städten Münster (1.374), Bremen (944) und Berlin (788).

Im Jahr 2019 erreichte die Zahl der Fahrraddiebstähle in Deutschland 150.000 und 145.000 im Jahr 2020. Mit diesen Zahlen liegt Leipzig an der Spitze der Fahrraddiebstähle in Deutschland, wo der Jahresdurchschnitt bei 335 Diebstählen pro 100.000 Einwohner liegt. Im Durchschnitt wird in Deutschland alle 90 Sekunden ein Fahrrad gestohlen.

Nach Angaben der Polizei werden nur 9 % aller Fälle von Fahrraddiebstahl im Land aufgeklärt. Das liegt auch daran, dass die Menschen normalerweise nicht zur Polizei gehen, wenn ihr Fahrrad gestohlen wird. Dieses Verbrechen ist auch deshalb so schwer aufzuklären, weil der Dieb keine Beweise hinterlässt. Wenn nicht gerade Überwachungskameras die Gegend filmen, bleiben nur wenige Beweise am Tatort zurück.

Die Verkehrsprobleme in den städtischen Zentren werden nur durch eine Kombination aus guter Politik seitens der Regierung und einer Änderung des Verhaltens der Bürger gelöst werden können. Und dieser Wandel lässt sich bereits im Alltag der Leipziger erkennen. Im Jahr 2021 werden etwa 20 % der Einwohner fast jeden Tag das Fahrrad als Verkehrsmittel benutzen. Dies ist ein günstiger Vergleich zu 2011, als nur 16 % dieses Verkehrsmittel nutzten. Die Zahl der Menschen, die mindestens ein paar Mal pro Woche ein Fahrrad benutzen, ist in der Stadt von 31 % auf 35 % gestiegen. Diese Zahlen sind vor allem bei jungen Erwachsenen unter 35 Jahren verbreitet; in dieser Altersgruppe nutzt fast die Hälfte das Fahrrad mindestens ein paar Mal pro Woche.

In der etwas älteren Altersgruppe, z.B. über 50, ist die Zahl seit 2011 gleich geblieben. Trotz der Zahl der verkauften E-Bikes, vor allem bei Senioren und Menschen mit höherem Einkommen. Etwa 16 % der Haushalte in Leipzig mit einem Einkommen von mehr als 3.200 Euro besitzen ein E-Bike. Das Modell ist eine praktische und komfortable Transportalternative, ob für kurze oder längere Strecken.