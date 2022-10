Landesrechnungshof überprüft Wittenberger Kriegsgräberstätten

Wittenberg/MZ - In wenigen Wochen wird das Thema wieder ein Stück in das öffentliche Bewusstsein rücken, in diesem Jahr womöglich sogar mehr als in den Vorjahren. Zum Volkstrauertag, in diesem Jahr ist dies der 13. November, gedenkt Deutschland der Kriegstoten und der Opfer von Gewaltherrschaft. Offizielle Vertreter werden Kränze niederlegen auf Friedhöfen und Mahnmalen anderenorts. In der Lutherstadt Wittenberg ist hierfür traditionell der Hauptfriedhof an der Dresdener Straße vorgesehen.