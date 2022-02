KVM & GA: Zukunftsperspektive für (H)alle und Magdeburg

Als Servicegesellschaft der Allianz wurden wir, die KVM ServicePlus GmbH, 2012 gegründet, um neue Services für die Allianz anzubieten sowie die Kompetenz der vollumfänglichen Kund*innenberatung in einem Unternehmen zu bündeln. Seitdem können wir auf mittlerweile fast zehn Jahre stetiges Wachstum in unseren Kernkompetenzfeldern zurückblicken. Dazu gehört auch die Erweiterung unserer Gesellschaft um die Global Automotive VersService GmbH im Jahr 2013, deren Schwerpunkt im Bereich der Kfz-Versicherungen in Kooperation mit der Automobilwirtschaft liegt. Als weiteren Meilenstein konnten wir 2019 Magdeburg als neuen Unternehmensstandort dazugewinnen und freuen uns über unseren kontinuierlich wachsenden Mitarbeitendenstamm und Aufgabenbereiche.

Als Expert*innen in der Kundenkommunikation sind wir deutschlandweit für Allianz-Kund*innen sowie Kolleg*innen erster Ansprechpartner für alle Fragen rundum Versicherungen, technische Betreuung und Vertriebsunterstützung. Dabei spielen wir mit rund 90.000 Kundenkontakten pro Woche, sowohl telefonisch als auch schriftlich, eine essenzielle Rolle im Kundenservice der Allianz.

Was macht uns zu einem „Top-Ausbilder“ in der Region

Unser hausinternes Campus-Programm bietet vielfältige Möglichkeiten für die persönliche und fachliche Weiterentwicklung.

Wer noch ein bisschen mehr will, erhält im zweiten Lehrjahr zusätzlich die Möglichkeit an der Weiterbildung zur geprüften Fachfrau bzw. zum geprüften Fachmann für Versicherungsvermittlung teilzunehmen. So können die Auszubildenden innerhalb von drei Jahren zwei IHK-Abschlüsse erwerben.

Der Wille zur Weiterentwicklung und Verbesserung sowie das gegenseitige Feedback – das ist das Fundament des Ausbildungskonzeptes der KVM+GA. In regelmäßigen Austauschen können die Auszubildenden Änderungsvorschläge einbringen. Ist es machbar, dürfen sie die besprochenen Vorschläge auch gleich selbstständig umsetzten.

Wir gehen auf die Anliegen unserer Auszubildenden ein und finden gemeinsam Lösungen. Ein Miteinander auf Augenhöhe ist die Grundlage unserer Zusammenarbeit.

Was bieten wir unseren Azubis an „Zusatzleistungen"

Neben der Möglichkeit in der Ausbildung eine Weiterbildung zu absolvieren, erhalten unsere Auszubildenden jeweils ein Tablet. So sind sie für modernes Arbeiten im Unternehmen, in der Schule und zu Hause bestens ausgestattet. Dass die Fahrt zur Arbeit und Berufsschule für jeden unkompliziert möglich ist, erhalten unsere Azubis eine sogenannte Ausbildungspausschale von 50€ – damit ist das Azubi-Sachsen-Anhalt-Ticket schnell bezahlt.

Wer nicht mit Bus und Bahn fahren möchte, der kann über uns ein Jobrad bekommen. Außerdem gibt es viele weitere Leistungen:

Zwei jährliche Sonderzahlungen

Angestelltenermäßigungen für Allianz- und Bank-Produkte

Betriebliche Altersvorsorge

Allianz Mitarbeiter Aktien

Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten

Firmenevents

mobiles Arbeiten

u.v.m.

Neben all diesen Leistungen ist es uns auch an dieser Stelle wichtig zu sagen – „Stark. Du persönlich. Wir zusammen.“ – Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Egal ob als Kund*in oder als Mitarbeiter*in.

KVM ServicePlus Kunden- und Vertriebsmanagement GmbH

GA Global Automotiv VersService GmbH

Unternehmen der Allianz

Leipziger Chaussee 191 f

06112 Halle (Saale)

Ansprechpartnerin Recruiting:

Silvana Schödel

[email protected],

0345 77388-20029



Ansprechpartnerin Ausbildung:

Lisa Plöger

[email protected],

0345 77388-20037