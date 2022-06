Küche für Mietwohnung vs. Küche für Eigentum

Mietwohnung: Neu anfangen mit neuer Küche

Erst einmal ist kein Wohnungssuchender davon begeistert, gleich zu Beginn Geld und Arbeit in den Kauf und die Planung einer Küche stecken zu müssen. Allerdings darf man sich auch freuen, denn…

1. Wohnungen ohne EBK sind weniger begehrt. Wer also gleich zu Beginn mit der Arbeit am Küchenplaner kalkuliert, hat bei der Wohnungssuche bessere Chancen. Meistens kommen weniger Menschen zum Besichtigungstermin und einige springen aus dem genannten Grunde anschließend wieder ab.

2. Neue Wohnung, neue Küche. Eigentlich ist es doch ein Luxus, in den neuen vier Wänden noch einmal mit einer eigenen Traumküche durchstarten zu können. Wer sich die Küche selber aussucht beziehungsweise sie selber plant, wird mit dem Ergebnis auch wirklich zufrieden sein. Wenn bereits eine Küche vorhanden ist, kann die Sache komplett anders ausschauen: Manchmal ist die vorhandene EBK zwar funktionell, aber alles andere als schön. Es ist dann natürlich etwas ungünstig, dass man diesen Raum jeden Tag betreten muss.

3. Die neue Küche bekommt alles, was man benötigt. Ob Geschirrspüler, an erhöhter Position integrierter Backofen oder zusätzliche Stellfläche für die Thermo-Küchenmaschine: Nicht immer erfüllt eine bereits vorhandene Einbauküche alle Anforderungen, die man an eine Küche stellt.

4. Eine gut geplante Einbauküche ist ein Argument für etwaige Nachmieter. Manchmal muss es bei einem erneuten Umzug schnell gehen, manchmal ist in der neuen Wohnung bereits eine Küche vorhanden oder die bisherige lässt sich baulich nicht in die neue Wohnung integrieren. Viele potenzielle Nachmieter freuen sich aber, wenn sie mit der Wohnung eine funktionelle, gepflegte und optisch ansprechende Küche übernehmen können. Je nach Alter und Zustand kann man dafür einen durchaus nennenswerten Geldbetrag berechnen.

Wohneigentum lädt zur langfristigen Planung ein

Während die Küchen in der Mietwohnung mit dem Wechsel der Bewohner oft ebenfalls ausgetauscht werden, bietet sich das Wohneigentum für eine langfristige Planung an. Zwar kann man bei der Planung der Küche natürlich noch nicht wissen, welche Ansprüche diese in zehn oder zwanzig Jahren erfüllen soll. Womöglich ändert sich nicht nur die Technik, sondern auch der eigene Geschmack im Laufe der Zeit, sodass man die einmal integrierte Küche nochmals umbaut oder durch neues Mobiliar ersetzt. Die meisten Eigentümer allerdings bleiben für lange Zeit oder sogar auf Dauer bei ihrer einmal gewählten und exakt an den Raum angepassten Küche. Denn kaum jemand hat Interesse daran, das Eigenheim immer wieder neu zur Baustelle werden zu lassen. Darum darf die neue Küche in den meisten Fällen auch etwas mehr Geld kosten.

Auch der Raum selbst bietet mehr Möglichkeiten

Insbesondere in einem Einfamilienhaus bekommt die Küche heute deutlich mehr Raum, als es in der Vergangenheit oft der Fall war. Denn die Küche ist längst mehr als nur der Bereich, in den man sich eben schnell mal etwas zum Essen macht. Kochen wird zunehmend zum Lifestyle, dem man ausreichend viel Platz zugesteht. Das betrifft natürlich die Arbeitsflächen und die Schränke, aber auch ein Tisch gehört in vielen Küchen ganz selbstverständlich zum Interieur. Ein Highlight ist oftmals der erhöhte Tresen, der die Küche vom Essbereich abgrenzt und morgens dazu einlädt, für ein schnelles Frühstück auf dem zugehörigen Barhocker Platz zu nehmen. Spätestens bei einer Familienfeier erweist sich dieser Tresen auch in anderer Hinsicht als praktisch, denn dann kann hier das Buffet aufgebaut werden. Darauf will man ganz sicher nicht mehr verzichten – auch nicht nach einer etwaigen Modernisierung der Küche.