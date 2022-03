Wirtschaftsdetektiv Marcus Lentz im Interview

Jeder Mensch wird irgendwann einmal krank und kann deshalb nicht zur Arbeit gehen. Das ist menschlich und steht jedem natürlich zu. Bis zu einer Dauer von sechs Wochen sind Arbeitgeber dazu verpflichtet das volle Gehalt weiterzuzahlen. Anschließend springt die Krankenkasse mit dem reduzierten Krankengeld ein. In Deutschland haben wir eines der besten Gesundheitssysteme der Welt. Manche Menschen nutzen diese Regelung jedoch auch und bleiben der Arbeit vermeintlich krank fern, jedoch ohne wirklich krank zu sein. Stattdessen gehen sie Freizeitbeschäftigungen nach. Lohnfortzahlungsbetrug ist jedoch kein Kavaliersdelikt, sondern ein Straftatbestand.

Mit genau diesem Sachverhalt kennt sich Marcus Lentz besonders gut aus. Er leitet eine Detektei in Frankfurt und kommt solchen Lohnfortzahlungsbetrügern auf die Schliche.

Herr Lentz, schön, dass Sie unserer Einladung zum Gespräch gefolgt sind.

Unternehmen wollen Ihren Angestellten ja grundsätzlich nichts unterstellen und in den meisten Fällen sind Personen, die krankgeschrieben sind, wohl auch wirklich krank. Aber wie oft kommt es ihrer Meinung nach vor, dass hier gelogen wird?

Welche Pflichten und Rechte haben Arbeitnehmer und Arbeitgeber hier?

Der Arbeitnehmer hat das Recht auf sechs volle Wochen Lohnfortzahlung. Das ist auch völlig in Ordnung. Niemand soll sich aus materiellen Gründen gezwungen sehen krank zur Arbeit zu gehen. Wenn aber jemand wider besseren Wissens seine Krankheit nur vortäuscht, dann beginnt der strafrechtlich relevante ‚Lonfortzahlungsbetrug im Krankheitsfall‘ in möglicher Tateinheit mit dem ‚Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse‘. Die wenigsten Arbeitnehmer machen sich bewusst, dass beides keine Kavaliersdelikte sind, sondern Straftatbestände.

Wenn nun jemand krank ist und einen Spaziergang macht, ist das schon Lohnfortzahlungsbetrug? Wo sind die Grenzen?

Ein Spaziergang kann der Genesung dienen. Ist also nicht per se verboten. Man wird hier unterscheiden, zwischen einem ‚normalen‘ Spaziergang und einer 8-stündigen Tageswanderung in die Berge. Letztere dürfte ein Grenzfall sein und durchaus Probleme mit sich bringen. Hier kommt es immer auf das Krankheitsbild an, dass vom Arzt diagnostiziert wurde.