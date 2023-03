Globale Erwärmung, CO2-Abdruck, Ukraine-Krise: Es ist den meisten von uns klar, dass die Ära der fossilen Energien dem Ende zugeht. Abgesehen von den erheblichen Preissteigerungen seit Anfang letzten Jahres und der bedenklichen Umweltbelastung sind auch die Vorräte der fossilen Energiequellen wie Kohle, Gas und Erdöl begrenzt. Daher wächst das Interesse an umweltfreundlichen Alternativen.



Erfreulicherweise hat bereits vor über zwanzig Jahren ein allmähliches Umdenken bei dem Verbraucher eingesetzt. Die Bereitschaft, Solarenergie und Biostrom einzusetzen, begann zunächst zögernd, da die Investitionskosten im Vergleich zu konventionellen Energiearten recht hoch waren. Erheblich verbesserte Wirkungsgrade, bundesweite Förderungen und immer günstigere Preise sorgen inzwischen jedoch für einen regelrechten Boom bei Photovoltaik-Anlagen. Daher ist es sogar außerordentlich lukrativ geworden, sein eigenes Dach zur Nutzung der Solarenergie zur Verfügung zu stellen. Wie funktioniert das?

Mit Photovoltaik Geld verdienen

In Deutschland gibt es zigtausende von Quadratmetern ungenutzter Dachflächen auf landwirtschaftlichen Gebäuden, Gewerbehallen oder als freitragende Überdachungen. Manchmal stehen diese Gebäude sogar leer. In diesem Fall ist es möglich, mit diesen eigenen Dachflächen Geld zu verdienen. Dazu kann man heutzutage sein Photovoltaik Dach vermieten. Dafür erhält man eine Einmalzahlung für 20 Jahre Pachtzeit. Alternativ ist es bei sanierungsbedürftigen Dächern sogar möglich, statt der finanziellen Vergütung eine kostenlose Dachsanierung zu bekommen. Sicherlich eine attraktive Lösung für Besitzer von ungenutzten Dachflächen



Generell sind die Solar Direktinvest Erfahrungen bei Anlegern ausgesprochen positiv. Die Flexibilität und Sicherheit, welche ein Direktinvest in die moderne, saubere Solarenergie bedeutet, führt zu einer breiten Akzeptanz sowohl bei Haus- und Grundeigentümern als auch bei Investoren. Die Inversion in saubere Energien ist somit nicht nur eine umweltfreundliche, sondern auch eine finanziell lohnenswerte Entscheidung in die Zukunft.

Die kostenlose Tankstelle zuhause

Bei steigenden Energie- und Benzinpreisen ist auch beim Automobil der Trend zu "Elektro" unverkennbar. Endlich haben die großen Hersteller reagiert und bieten nicht nur bei Nischenmobilen, sondern in ihrer gesamten Modellflotte Elektromobile an. Längst sind es nicht mehr nur einige langweilige Designs. Auch die BMW-Marke "Mini" zieht nun nach. Elektrisierte Frischluft: Mini bringt elektrisches Cabrio, allerdings vorerst nur für gut betuchte Kunden. Wer das erste elektrische Cabrio auf dem deutschen Markt durch die Landschaft führen möchte, muss dafür mindestens 60.000 Euro auf den Tisch legen. Dafür bekommt er eine auf 999 Cabrios limitierte Serie. Das geschlossene Modell gibt es deutlich günstiger.



Spätestens, wenn der Batterie der Saft ausgeht, muss jedes Elektroauto an die Stromsteckdose. Auch hier haben alle Hauseigentümer mit Photovoltaik-Anlage einen Vorteil: zumindest zuhause können sie kostenlos tanken. Dies geschieht über eine sogenannte Wallbox, die mit Strom aus den eigenen Solarzellen gespeist wird. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zum Laden von Elektroautos, einige sogar kontaktlos (induktiv). Gleichzeitig wird das Netz an öffentlichen Ladestationen immer weiter ausgebaut, so dass man keine Sorge haben muss, unterwegs mit leerem Akku liegen zu bleiben.



Nur in sehr ländlichen Gebieten und in einigen Ländern im Ausland ist die Versorgung zurzeit noch nicht ausreichend. Dennoch steht fest, dass der elektrischen Energie gerade auch im Automobilsektor die Zukunft gehört. Nicht nur Autos, sondern auch Motorräder und LKW's werden elektrisch unterwegs sein und uns endlich frei durchatmen lassen.