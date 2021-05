Klebstoff-Vorfall: Zu viel, falsch gemischt oder gelüftet?

Frankfurt/Main - Nach dem Klebstoff-Zwischenfall in einer Frankfurter Grundschule ist der genaue Grund für die Gesundheitsprobleme von Schülern und Betreuern weiter unklar. Die Frage sei, ob zu viel von dem Kleber benutzt, er falsch zusammengemischt oder ob falsch gelüftet worden sei, sagte Polizeisprecher Manfred Füllhardt am ...

Es sei inzwischen bekannt, dass in der Küche der Schule im Stadtteil Bockenheim am Dienstag ein neuer Boden verlegt wurde. Zum Versiegeln des Fußbodens sei ein Klebstoff aus zwei Komponenten zusammengemischt worden. Nach Abschluss der Arbeiten wurde zum Auslüften eine direkt an die Schulmensa angrenzende Tür geöffnet. Acht Kinder und acht Betreuer mussten daraufhin mit Augen- und Atemwegsbeschwerden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden. (dpa/lhe)