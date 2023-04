Wer in Deutschland ein Auto fahren möchte, kann nicht einmal das Zulassungsprozedere beginnen, ohne via EVB-Nummer eine Kfz-Versicherung nachweisen zu können. Denn ohne geht es einfach nicht hierzulande. Allerdings ist das gesamte System der Kraftfahrzeugversicherung nicht gerade selbsterklärend. Wir zeigen, wie sich Haftpflicht-, Teil- und Vollkaskoversicherung in Sachen Leistungen unterscheiden und wie sich die Kosten errechnen.

Fahrzeugversicherungen in Deutschland: Die Basics

Welche Kraftfahrzeuge von der Versicherungspflicht betroffen sind

In Deutschland ist man gesetzlich verpflichtet, eine Kfz-Haftpflichtversicherung abzuschließen, bevor man ein Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr nutzen darf. Diese Pflicht betrifft sämtliche Kraftfahrzeuge, unabhängig von ihrer Größe, ihrem Gewicht oder ihrem Antrieb.

Dazu zählen:

· Pkws

· Lkws

· Motorräder

· Mofas

· E-Scooter

· landwirtschaftliche Fahrzeuge

Wer ohne Kfz-Haftpflichtversicherung unterwegs ist, begeht eine Ordnungswidrigkeit und kann mit empfindlichen Bußgeldern bestraft werden.

Die Kfz-Haftpflichtversicherung deckt dabei Schäden ab, die man als Fahrer gegenüber Dritten verursacht hat, einschließlich Sach- und Personenschäden. Es ist wichtig zu beachten, dass die Kfz-Haftpflichtversicherung keine Schäden am eigenen Fahrzeug abdeckt – hierfür ist eine Kaskoversicherung erforderlich.

Bei der Wahl einer KFZ-Haftpflicht ist es unerlässlich, sich über die Deckungssummen der Versicherung zu informieren. Diese nämlich bestimmen den Umfang des Versicherungsschutzes bei Schäden an Dritten.

Die Typklasse: Basis aller Kostenberechnungen

Die sogenannte Typklasse bildet die Grundlage für die Berechnung der Prämienhöhe in der Kfz-Versicherung. Sie berücksichtigt, wie häufig ein bestimmtes Automodell in Unfälle verwickelt ist und wie hoch die durchschnittlichen Reparaturkosten dafür ausfallen.

Je höher die Typklasse eines Fahrzeugs, desto höher sind die Versicherungsbeiträge, die man zu zahlen hat. Wer ein Auto mit einer niedrigen Typklasse wählt, kann somit auch bei den Versicherungskosten sparen.

Typklassen werden jedes Jahr neu bewertet und können sich ändern, was wiederum zu Veränderungen in den Versicherungsbeiträgen führt. Es ist ratsam, sich vor dem Kauf eines Fahrzeugs genau über dessen Typklasse zu informieren, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden.

Fahrzeughersteller führen übrigens oft eigene Typklassen ein, um eine bessere Einschätzung der jeweiligen Fahrzeugmodelle und ihrer Versicherungskosten zu ermöglichen.

Je nach Fahrzeugtyp fällt die Versicherungssumme unterschiedlich hoch aus. Der Preis für den Fahrzeugtyp allerdings kann sich immer wieder stark ändern. adobe.stock | Wellnhofer Designs | 330866818

Die Regionalklasse: Gleiches Automodell, andere Region – anderer Preis

Die Regionalklasse spielt bei der Berechnung der Kfz-Versicherungsprämien ebenfalls eine wichtige Rolle. Sie berücksichtigt das regionale Schadens- und Unfallgeschehen und beeinflusst somit die Höhe der Versicherungsbeiträge.

In Regionen mit einer hohen Schadenshäufigkeit, beispielsweise in Großstädten oder Ballungsgebieten, sind die Prämien tendenziell höher als in ländlichen Gebieten. Wer in einer Region mit einer niedrigen Regionalklasse lebt, kann also bei den Versicherungskosten sparen. Die Einteilung der Regionalklassen erfolgt, genau wie die der Typklassen, jedes Jahr neu. Deshalb können sich auch hier die Beitragshöhe verändern.

Die unterschiedlichen Regionalklassen sind in der Regel nach Postleitzahlen unterteilt und ermöglichen so eine gezielte Anpassung der Versicherungsprämien an die regionalen Gegebenheiten.

Die Schadenfreiheitsklasse: Lohn und Strafe für persönliche Risikofaktoren

Die Schadenfreiheitsklasse (SF-Klasse) ist ein weiterer wichtiger Faktor, der die Höhe der Kfz-Versicherungsbeiträge beeinflusst. Je länger man unfallfrei fährt, desto höher steigt man in der SF-Klasse auf und desto günstiger werden die Versicherungsprämien. Bei einem selbstverschuldeten Unfall oder einem Schadensfall hingegen kann man in der SF-Klasse zurückgestuft werden, was zu einer Erhöhung der Beiträge führt.

Die Schadenfreiheitsklasse belohnt somit vorsichtiges und umsichtiges Fahren und dient als Anreiz, Schäden zu vermeiden. Es ist wichtig, sich regelmäßig über den aktuellen Stand der SF-Klasse zu informieren und im Falle eines Fahrzeugwechsels darauf zu achten, dass die SF-Klasse korrekt übertragen wird.

In manchen Fällen kann es sinnvoll sein, einen kleinen Schaden selbst zu übernehmen, um nicht in der SF-Klasse zurückgestuft zu werden und langfristig höhere Prämien zu zahlen.

Die Selbstbeteiligung: Ein zweischneidiges Schwert

Die Selbstbeteiligung ist der Betrag, den man im Schadensfall selbst übernehmen muss, bevor die Versicherung die restlichen Kosten abdeckt. Die Höhe der Selbstbeteiligung kann individuell festgelegt werden und hat direkten Einfluss auf die Höhe der Versicherungsprämien.

Wer eine höhere Selbstbeteiligung vereinbart, zahlt in der Regel niedrigere Beiträge, trägt aber im Schadensfall ein höheres finanzielles Risiko. Umgekehrt bedeutet eine niedrigere Selbstbeteiligung höhere Versicherungsbeiträge, jedoch eine geringere finanzielle Belastung im Schadensfall. Es ist wichtig, die Höhe der Selbstbeteiligung sorgfältig abzuwägen und sie an die persönlichen Bedürfnisse und finanziellen Möglichkeiten anzupassen.

Bei der Wahl der Selbstbeteiligung ist auch zu bedenken, dass eine zu hohe Selbstbeteiligung im Schadensfall schnell zur finanziellen Belastung werden kann. Deshalb ist hier im Zweifelsfall lieber etwas vorsichtiger zu kalkulieren.

Es empfiehlt sich, die Selbstbeteiligung in regelmäßigen Abständen zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen, um stets den optimalen Versicherungsschutz zu gewährleisten.

Die Haftpflichtversicherung: Der Basisschutz

Allgemeiner Überblick

Die Kfz-Haftpflichtversicherung ist in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben und stellt den Basisschutz für jeden Fahrzeughalter dar. Sie dient dazu, die finanziellen Folgen von Schäden, die man als Fahrer anderen Verkehrsteilnehmern zufügt, abzusichern. Die Haftpflichtversicherung deckt Sach-, Personen- und Vermögensschäden ab, die durch das eigene Fahrzeug verursacht wurden.

Die Versicherungssumme ist dabei gesetzlich festgelegt und beträgt für PKWs und LKWs mindestens

· 7,5 Millionen Euro für Personenschäden,

· 1,12 Millionen Euro für Sachschäden

· und 50.000 Euro für Vermögensschäden.

Es ist wichtig zu beachten, dass jeder Fahrzeughalter eine eigene Kfz-Haftpflichtversicherung benötigt. Selbst wenn mehrere Fahrzeuge im Haushalt vorhanden sind, muss jedes Fahrzeug separat versichert werden. Zudem sind Anhänger und andere Zugfahrzeuge gesondert zu versichern.

Die gesetzlich festgelegte Versicherungssumme für Personenschäden ist bei der Kfz-Haftpflichtversicherung mit 7,5 Millionen Euro deutlich am höchsten. adobe.stock | Nomad_Soul | 291153265

Was die Haftpflichtversicherung leistet

Die Kfz-Haftpflichtversicherung kommt für die Kosten auf, die durch Schäden entstehen, die man als Fahrer gegenüber Dritten verursacht hat. Dazu gehören unter anderem:

· Reparaturkosten für beschädigte Fahrzeuge oder Gebäude

· Schmerzensgeld

· Heilbehandlungskosten

· Verdienstausfall

· gegebenenfalls die Hinterbliebenenrente im Falle eines tödlichen Unfalls

Die Haftpflichtversicherung prüft zudem, ob die Forderungen des Geschädigten berechtigt sind und wehrt unberechtigte Ansprüche ab.

In manchen Fällen kommt die Kfz-Haftpflichtversicherung außerdem für Umweltschäden auf, die durch einen Unfall verursacht wurden. Das kann beispielsweise die Entsorgung von ausgelaufenen Betriebsstoffen oder die Beseitigung von Schäden an Flora und Fauna beinhalten.

Was die Haftpflichtversicherung nicht bezahlt

Die Kfz-Haftpflichtversicherung deckt ausschließlich Schäden ab, die man anderen zufügt. Die am eigenen Fahrzeug entstandenen Schäden werden nicht abgedeckt. Für den eigenen Schutz sind Teilkasko- oder Vollkaskoversicherungen zuständig, die separat abgeschlossen werden müssen.

Ebenso sind Schäden, die vorsätzlich herbeigeführt wurden, von der Haftpflichtversicherung ausgeschlossen.

Des Weiteren übernimmt die Haftpflichtversicherung keine Bußgelder, Strafzettel oder Strafverfahrenskosten, die aufgrund eines Unfalls entstehen können.

Schäden, die durch höhere Gewalt entstanden sind, wie zum Beispiel durch Naturkatastrophen, sind in der Regel auch von der Kfz-Haftpflichtversicherung ausgeschlossen. Solche Schäden können jedoch durch eine Teilkasko- oder Vollkaskoversicherung abgedeckt werden.

Praxistipps

· Um den passenden Haftpflichtversicherungsschutz zu finden, sind verschiedene Anbieter zu vergleichen. Dabei ist auf Leistungsumfang, Preis und Service zu achten.

· Es kann sinnvoll sein, eine höhere Deckungssumme als gesetzlich vorgeschrieben zu vereinbaren, um im Schadensfall ausreichend abgesichert zu sein.

· Eine jährliche Überprüfung der Versicherungskonditionen und ein möglicher Wechsel des Anbieters können zu Einsparungen bei den Versicherungsprämien führen.





· Zudem sollte man stets darauf achten, korrekte Angaben bei der Versicherung zu machen. Denn falsche Angaben können im Schadensfall zur Leistungsverweigerung oder sogar zur Kündigung des Vertrags führen.





· Es ist mitunter empfehlenswert, sich bei der Wahl der Kfz-Haftpflichtversicherung von einem unabhängigen Versicherungsberater unterstützen zu lassen, um den optimalen Versicherungsschutz zu finden.

· Zudem kann es hilfreich sein, in regelmäßigen Abständen an einem Fahrsicherheitstraining teilzunehmen, um das eigene Fahrverhalten zu verbessern und das Unfallrisiko zu minimieren.

Die Teilkaskoversicherung: Basisschutz mit Erweiterung

Allgemeiner Überblick

Die Teilkaskoversicherung ist eine freiwillige Zusatzversicherung, die über den Basisschutz der Kfz-Haftpflichtversicherung hinausgeht. Sie deckt Schäden am eigenen Fahrzeug ab, die durch ganz bestimmte Ereignisse verursacht wurden.

Die Teilkaskoversicherung ist vor allem für Fahrzeughalter interessant, die ihren Versicherungsschutz erweitern möchten, ohne gleich eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. Die genauen Leistungen und Bedingungen können je nach Versicherungsanbieter variieren.

Die Entscheidung für eine Teilkaskoversicherung hängt in der Regel von Faktoren wie dem Fahrzeugwert, dem Alter des Fahrzeugs und den individuellen Bedürfnissen des Fahrzeughalters ab. Während Neuwagenbesitzer häufig eine Vollkaskoversicherung wählen, kann die Teilkaskoversicherung für Fahrzeughalter mit älteren Fahrzeugen eine passende Option sein, um einen erweiterten Schutz zu gewährleisten.

Was die Teilkaskoversicherung leistet

Die Teilkaskoversicherung übernimmt die Kosten für Schäden am eigenen Fahrzeug, die durch verschiedene Szenarien entstanden sind. Dazu gehören für gewöhnlich:

· Diebstahl

· Brand

· Explosion

· Sturm

· Hagel

· Überschwemmung

· Blitzschlag

· Zusammenstoß mit Haarwild

· Kurzschluss an der Verkabelung

Darüber hinaus sind häufig auch Schäden durch Glasbruch, wie beispielsweise an der Windschutzscheibe abgedeckt. Wichtig ist dabei, dass es einen Unterschied zwischen Reparatur und Austausch der Scheibe gibt. Je schneller etwa ein Steinschlag bemerkt wird, desto höher ist die Chance für eine gelingende Reparatur. Die Versicherung übernimmt diese Kosten in der Regel vollständig. Bei einem Austausch zahlen Voll- oder Teilkasko-Versicherte dagegen die mit der Versicherung vereinbarte Selbstbeteiligung.

Je nach Anbieter können weitere Leistungen, wie etwa der Ersatz von Schlüsseln oder die Absicherung gegen Marderbiss, in den Teilkaskoschutz eingeschlossen sein. Einige Versicherungen bieten zudem die Absicherung gegen Schäden durch Lawinen oder Erdrutsche.

Die Reparatur einer Windschutzscheibe etwa durch Steinschlag ist von dem Austausch der gesamten Scheibe deutlich zu unterscheiden. Dies kann sich auch auf die Kostenübernahme der Versicherung und die Selbstbeteiligung auswirken. adobe.stock | romul014 | 520084333

Was die Teilkaskoversicherung nicht bezahlt

Die Teilkaskoversicherung kommt nicht für Schäden auf, die durch einen selbstverschuldeten Unfall oder durch Vandalismus entstanden sind. Gegen diese Schäden schützt man sich nur durch eine Vollkaskoversicherung.

Ebenso sind Schäden, die vorsätzlich herbeigeführt wurden, von der Teilkaskoversicherung ausgeschlossen. Auch die Schäden, die durch die Kfz-Haftpflichtversicherung abgedeckt sind, wie zum Beispiel Schäden, die man anderen Verkehrsteilnehmern zufügt, sind nicht Gegenstand der Teilkaskoversicherung.

Schäden an Reifen, wie etwa durch einen Platten oder Reifenschäden durch Nägel auf der Fahrbahn, sind ebenfalls nicht durch die Teilkaskoversicherung abgedeckt. Hinzu kommen Schäden durch normale Abnutzung oder Verschleiß. Hierfür ist der Fahrzeughalter selbst verantwortlich.

Praxistipps

· Um den passenden Teilkaskoschutz zu finden, sollte man ebenfalls verschiedene Versicherungsangebote miteinander vergleichen und auf den Leistungsumfang, die Selbstbeteiligung und die Prämienhöhe achten.





· Bei der Wahl der Selbstbeteiligung ist abzuwägen, inwieweit man bereit ist, im Schadensfall einen Teil der Kosten selbst zu tragen, um die Versicherungsprämien zu reduzieren.





· Es kann außerdem sinnvoll sein, sich bei der Entscheidung für oder gegen eine Teilkaskoversicherung von einem unabhängigen Versicherungsberater unterstützen zu lassen, um den optimalen Versicherungsschutz zu finden.





· Zudem empfiehlt es sich, auch die Teilkaskoversicherung in regelmäßigen Abständen zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen, um stets den bestmöglichen Schutz zu gewährleisten.

· Für eine Reduzierung der Versicherungsprämie der Teilkaskoversicherung, kann es sinnvoll sein, den Schutzumfang an die individuellen Bedürfnisse anzupassen. So kann beispielsweise auf bestimmte Zusatzleistungen verzichtet werden, wenn diese für das eigene Fahrzeug oder die persönliche Situation nicht relevant sind.

· Bei der Auswahl der Teilkaskoversicherung sollte man zudem auf die Kulanz und den Service des Versicherers achten, um im Schadensfall bestmöglich unterstützt zu werden.

Die Vollkaskoversicherung: Versicherungsschutz all inclusive

Allgemeiner Überblick

Die Vollkaskoversicherung ist eine weitere freiwillige Zusatzversicherung. Sie bietet den umfassendsten Versicherungsschutz für das eigene Fahrzeug. Im Gegensatz zur Teilkaskoversicherung deckt die Vollkaskoversicherung auch Schäden ab, die durch einen selbstverschuldeten Unfall oder durch Vandalismus entstanden sind. Selbst, wenn das eigene Fahrzeug durch höhere Gewalt beschädigt wird, wie zum Beispiel durch Hagel oder einen Sturmschaden, ist man durch die Vollkaskoversicherung abgesichert.

Die Entscheidung für eine Vollkaskoversicherung hängt in erster Linie von der individuellen Risikobereitschaft ab. Besonders empfehlenswert ist die Vollkaskoversicherung für Neuwagenbesitzer oder für Fahrzeughalter, die ein sehr wertvolles oder teures Fahrzeug besitzen.

Bei älteren Fahrzeugen kann eine Vollkaskoversicherung unter Umständen jedoch unwirtschaftlich sein, da die Versicherungsprämie häufig höher ist als der tatsächliche Wert des Fahrzeugs.

Was die Vollkaskoversicherung leistet

Die Vollkaskoversicherung kommt für alle Schäden am eigenen Fahrzeug auf, die durch einen Unfall verursacht wurden – ganz egal, ob man selbst schuldig ist oder nicht.

Darüber hinaus ist man durch die Vollkaskoversicherung vor Vandalismus geschützt. Sie deckt zum Beispiel Schäden durch zerkratzte Lacke, zerstochene Reifen oder zerbrochene Scheiben ab. Je nach Versicherungsvertrag können auch Schäden durch Marderbisse oder grobe Fahrlässigkeit mitversichert sein.

Einige Versicherer bieten erweiterte Leistungen im Rahmen der Vollkaskoversicherung an, wie zum Beispiel einen Schutzbrief, der bei einer Panne oder einem Unfall eine spezialisierte Pannenhilfe und/ oder einen Abschleppdienst bereitstellt. Die Kosten für einen Abschleppdienst ohne Vollkasko können sich übrigens durchaus bei über 250 Euro bewegen – dies ist jedoch von Stadt zu Stadt unterschiedlich.

Der Ersatz von Fahrzeugteilen, die durch normale Abnutzung beschädigt wurden, kann je nach Versicherungsvertrag ebenfalls in den Versicherungsschutz eingeschlossen sein.

Was die Vollkaskoversicherung nicht bezahlt

Die Vollkaskoversicherung bietet zwar einen umfassenden Schutz, es gibt jedoch einige Schadensfälle, die nicht von der Versicherung abgedeckt werden. Hierzu gehören zum Beispiel Schäden durch normale Abnutzung oder Verschleiß sowie Schäden, die durch die Kfz-Haftpflichtversicherung abgedeckt sind. Das sind all die Schäden, die man anderen Verkehrsteilnehmern zufügt. Auch grob fahrlässiges Handeln, wie das Fahren unter Alkoholeinfluss, kann dazu führen, dass die Versicherung im Schadensfall nicht zahlt.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Vollkaskoversicherung in der Regel außerdem nicht für Schäden aufkommt, die durch mutwillige oder vorsätzliche Handlungen verursacht wurden.

Darüber hinaus sind Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht wurden, wie zum Beispiel durch Naturkatastrophen oder Überschwemmungen, in der Regel nicht durch die Vollkaskoversicherung abgedeckt.

Praxistipps

· Um den passenden Vollkaskoversicherungsschutz zu finden, sollte man auch hier wieder verschiedene Angebote miteinander vergleichen und sich genau über die Leistungen und Bedingungen informieren.





· Es kann sinnvoll sein, eine möglichst hohe Deckungssumme und eine niedrige Selbstbeteiligung zu vereinbaren, um im Schadensfall ausreichend abgesichert zu sein.

· Darüber hinaus ist der Versicherungsschutz regelmäßig zu überprüfen und bei Änderungen der Fahrzeugsituation oder persönlicher Bedürfnisse anzupassen. Auch hier empfiehlt es sich, bei der Entscheidung für oder gegen eine Vollkaskoversicherung eine professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen.

· Bei der Wahl einer Vollkaskoversicherung sollte man sich genau über die Selbstbeteiligung und die Höhe der Versicherungsprämie informieren. Es ist wichtig, die Selbstbeteiligung nicht zu hoch anzusetzen, da im Schadensfall ein Teil der Kosten selbst getragen werden muss.

· Es kann auch sinnvoll sein, sich für eine Vollkaskoversicherung mit einem Schadensfreiheitsrabatt zu entscheiden, um bei langer Schadenfreiheit von günstigeren Versicherungsprämien zu profitieren. In jedem Fall ist jedoch vor Abschluss einer Vollkaskoversicherung genau zu prüfen, welche Leistungen enthalten sind und welche nicht, um unangenehme Überraschungen im Schadensfall zu vermeiden.

War Alkohol im Rahmen eines Unfalls im Spiel, zahlt selbst die Vollkasko in aller Regel nicht. adobe.stock | Freedomz | 242678519

Zusammenfassung und Fazit

Egal, ob es um ein brandneues Auto frisch vom Hersteller geht, um einen gepflegten Oldtimer oder vielleicht einen stark Gebrauchten, der nur als Winterfahrzeug genutzt werden soll: Für jedes Auto und jeden Halter gibt es verschiedene Optionen, was die Versicherung betrifft.

Wichtig ist dabei vor allem, nicht nur kühl zu rechnen, sondern immer wieder zu vergleichen. Denn obwohl viele Punkte bei den Versicherungen gleich sind, weil alle mit den gleichen Parametern arbeiten, können sich die realen Kosten dennoch dramatisch unterscheiden. So kommt es nicht selten vor, dass es bei einem Anbieter einen Vollkaskoschutz zu Preisen gibt, die eine andere Assekuranz nur für Teilkaskoschutz verlangt.

Zudem bergen gewisse Situationen durchaus Streitpotenzial, weshalb man sich im Zweifelsfall am besten eine professionelle Beratung vor Abschluss einer Versicherung überlegt.