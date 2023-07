Der Lebenslauf ist als wichtiger Teil der Bewerbung entscheidend für den weiteren Berufsweg. Er verschafft dem potenziellen Arbeitgeber einen Überblick über die Stationen der schulischen und beruflichen Laufbahn und gibt Aufschluss über die fachspezifische Eignung des Bewerbers. Wichtig ist jedoch, dass der Lebenslauf immer dem aktuellen Stand entspricht. Das gilt insbesondere, wenn sich der Jobsuchende auf diversen Karriereseiten präsentiert und sich so öffentlich auf dem Markt sichtbar macht.

Deshalb ist das Aktualisieren so wichtig

Zurzeit herrscht zwar in vielen Branchen Fachkräftemangel, der unter anderem auch die Schulen betrifft, dennoch sollte man sich in einem guten Licht darstellen, um einen der begehrten Jobs zu ergattern. Nach wie vor achten die Personaler sehr auf eine ausreichende Qualifikation. Viele Menschen nutzen diverse Social Media-Plattformen, um die Entscheider in großen Betrieben auf sich aufmerksam zu machen. Dazu gehören zum Beispiel Xing und LinkedIn. Wer den Lebenslauf regelmäßig auffrischt, bleibt am Ball und ergattert so leichter den begehrten Job. Viele Nutzer aktualisieren ihre online gestellten Lebensläufe mindestens einmal jährlich. Dazu gehört das Hinzufügen neuer Fähigkeiten und beruflichen Erfahrungen ebenso wie das Streichen unnützer Dinge. Wichtig ist zudem die richtige Form. Beispiele zur Inspiration helfen dabei, den Lebenslauf optisch ansprechend und übersichtlich zu gestalten.

Gutes hervorheben, Unnützes streichen

Ein guter Lebenslauf ist immer so gestaltet, dass der Personaler einen raschen Überblick erhält. Irrelevantes hält nur unnötig auf und kostet wertvolle Sympathiepunkte. Private Angaben, beispielsweise über die Anzahl der Kinder, den Familienstand, die Religion und die Hobbys darf man gerne kürzen oder ganz weglassen, wenn sie nichts mit der beruflichen Tätigkeit zu tun haben. Die berufliche Qualifikation genießt Priorität, der schulische Werdegang ist zumeist eher zweitrangig. Grund- und Volksschulzeiten können ebenso entfallen wie das Abitur, wenn ein Hochschulabschluss vorliegt. Der Personaler setzt in einem solchen Fall eine höhere Schulbildung voraus. Weglassen kann man außerdem Fähigkeiten, die nicht zum gewünschten Beruf passen. Fanden schon Vorstellungsgespräche statt, dann weiß man in etwa, auf welche Punkte der Arbeitgeber besonders viel Wert legt und kann den Fokus beim Überarbeiten des Lebenslaufs auf diese Dinge legen. Was man allerdings nie verschweigen sollte, ist das Geschlecht. Selbst wenn Männer auch heutzutage oft noch mehr verdienen als Frauen, so ist in der Bewerbung stets der korrekte Vor- und Nachname anzugeben.

Die moderne Art der Jobsuche

In der heutigen Zeit läuft bei der Bewerbung vieles anders als noch vor wenigen Jahrzehnten. Immer öfter verlangen Firmen, dass sich ihre potenziellen Mitarbeiter online bewerben. Inzwischen finden zahlreiche Vorstellungsgespräche als Remote-Interview statt. Bewerber und Personaler kommunizieren digital und aus der Ferne miteinander. Wie bereits erwähnt, setzen viele Stellensuchende ihre Lebensläufe und Bewerbungsschreiben online zur Schau. In diesem Fall ist die jährliche Aktualisierung dringend empfohlen. Manche nutzen sogar die Chance und überarbeiten ihren Lebenslauf mindestens einmal im Monat. Das bringt den Vorteil, dass das Profil weiter oben in der Suchliste erscheint. Auf den meisten Online-Plattformen stehen die aktuellen Informationen an oberster Stelle. Wer sein Profil regelmäßig aktualisiert, erhöht somit seine Sichtbarkeit im Netz deutlich und profitiert von besseren Jobaussichten.

Fazit: Der Lebenslauf ist der wichtigste Teil der Bewerbung. Wer ihn laufend aktualisiert, weckt das Interesse der Personaler und hat bessere Aussichten auf einen gut bezahlten Job.