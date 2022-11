Arbeitsmarktperspektiven verbessern – was kann man tun?

Der Arbeitsmarkt in Deutschland ist in den letzten Jahren immer angespannter geworden. Fachkräfte werden zunehmend knapper und die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften steigt stetig. Diesem Trend muss sich auch jeder Arbeitnehmer stellen, der auf dem Arbeitsmarkt bestehen will.

Wie können Berufseinsteiger ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen? Berufstätige können im Fernstudium den Master erwerben, aber welche weiteren Möglichkeiten bestehen? Diese Fragen werden in diesem Artikel näher beleuchtet.

Welche Möglichkeiten haben Berufseinsteiger?

Die Konkurrenz ist groß und die Unternehmen wählen immer häufiger Bewerber mit mehr Erfahrung aus. Eine gute Ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium sind natürlich gute Grundlage für einen erfolgreichen Start in den Beruf. Doch auch andere Faktoren spielen bei der Jobsuche eine wichtige Rolle und können dabei helfen, sich von der Konkurrenz abzuheben und die eigenen Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen. Einige davon werden nachfolgend vorgestellt.

Vitamin B – Netzwerke erfolgreich aufbauen und Nutzen

Auch wenn man noch keinen festen Job hat, ist es wichtig, die richtigen Leute kennenzulernen und sich ein Netzwerk aufzubauen. Denn oft ist es gar nicht so leicht, ohne die richtigen Kontakte auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Daher ist es ratsam, sich beispielsweise bei verschiedenen Vereinen oder Verbänden zu engagieren. Auch Karrieremessen, Soziale Netzwerke wie LinkedIn oder Veranstaltungen können eine vielversprechende Möglichkeit sein, interessante Kontakte zu knüpfen.

Praktika als Sprungbrett für den Berufseinstieg

Praktika sind ein wichtiger Bestandteil des Berufseinstiegs. Nicht nur, weil sie einem erlauben, erste praktische Erfahrungen in einem Betrieb zu sammeln, sondern auch, weil sie den Kontakt zu potenziellen Arbeitgebern erleichtern.

Bessere Jobaussichten durch zusätzliche Qualifikationen

Um sich im harten Wettbewerb behaupten zu können, müssen Berufseinsteiger ihr Profil schärfen und sich durch zusätzliche Qualifikationen von der Konkurrenz abheben. Sei es durch Studienspezialisierungen, Zertifikate oder Schulungen, die besucht wurden.

Perspektiven für Berufstätige

Die globalisierte Welt, in der wir leben, hat viele Herausforderungen mit sich gebracht. Eine davon ist die steigende Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt. Doch was können Berufstätige erledigen, um ihre Arbeitsmarktperspektiven zu verbessern und sich gegenüber anderen Bewerbern zu behaupten?

Netzwerke eröffnen neue Möglichkeiten

Nicht nur Berufseinsteiger, auch Berufstätige profitieren von Netzwerken. Denn in vielen Fällen ist es nicht das Können, sondern das Kennen, was den Ausschlag gibt – und dies gilt besonders in Zeiten der Krise. Auch wenn man selbst nicht unmittelbar betroffen ist, kann man über das Netzwerk vielleicht jemanden kennenlernen, der es ist – und so indirekt von neuen Möglichkeiten profitieren.

Neue Arbeitsmarktchancen durch Weiterbildungen

Eine weitere Möglichkeit, die eigenen Arbeitsmarktperspektiven zu verbessern, ist die Weiterbildung. Viele Unternehmen legen heutzutage großen Wert darauf, dass ihre Mitarbeiter immer up-to-date sind und über die neuesten Entwicklungen in ihrer Branche Bescheid wissen. Durch Weiterbildung können Berufstätige ihr Wissen auffrischen und sich gleichzeitig neue Kompetenzen aneignen sowie Kontakte knüpfen.

Aufbauende Studiengänge für mehr Expertise

Auch wenn man bereits im Arbeitsleben steht, lohnt es sich, die eigenen Kenntnisse durch Aufbaukurse oder ein Fernstudium aufzufrischen oder zu vertiefen. Durch ein Studium können sich die beruflichen Perspektiven verbessern und die Chancen auf eine Beförderung oder einen höher dotierten Job erhöhen. Auch wenn es in Bezug auf die Karriere vielleicht nicht sofort spürbar ist, wird sich der Einsatz zwangsläufig auszahlen.

Besonders interessant für Beschäftigte sind Aufbaustudiengänge, die direkt mit ihrem Tätigkeitsfeld zusammenhängen. So können sie ihr Wissen vertiefen und sich gleichzeitig auf den neuesten Stand bringen.

Fazit – Chancen gezielt steigern

Die Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern – das ist ein großes Thema. Viele Faktoren spielen hier eine Rolle, von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage bis zu den individuellen Qualifikationen und Fähigkeiten. Doch es gibt einige Dinge, die jeder Einzelne erledigen kann, um seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu steigern.

Zu den wichtigsten Schritten gehört es, ein Netzwerk aufzubauen und eine Spezialisierung anzustreben, mit welcher man sich als Experte platzieren kann. Nur wer sich kontinuierlich weiterbildet und seine Fähigkeiten auf dem neuesten Stand hält, hat eine Chance, in Zeiten des Fachkräftemangels einen attraktiven Job zu finden – Job und Bildung gehen Hand in Hand.