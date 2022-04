Die Inflation kommt: Jetzt an den richtigen Stellen sparen.

Inflation – es ist das Angstwort vieler Menschen und mit steigender Inflation steigt auch das Bedürfnis, die eigenen Ersparnisse zu sichern und Verluste zu vermeiden. Tatsächlich gibt es auch während dem Verlust des Geldwerts Möglichkeiten, mehr aus dem eigenen Geld rauszuholen. Eine davon ist die gezielte Suche nach Schnäppchen bei Mein Deal, denn so lässt sich schon bei den alltäglichen Einkäufen bares Geld einsparen. So groß die Angst ist, so sinnlos ist das lähmende Hamstern des Geldes im Sparstrumpf. Selbst Anlagemöglichkeiten können während einer Inflation helfen, wenn sie gezielt geplant werden.

Die Energiekosten steigen an – jetzt sinnvolle Sparmaßnahmen einleiten

Strom wird mehr, und mehr zu einem Luxusgut und hier lohnt es sich, den eigenen Verbrauch einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Die Inflation ist so hoch wie seit 1993 nicht mehr und das hat zur Folge, dass sich viele Menschen sich in die Armut sparen. Trotz emsiger Bemühungen ist es aber bei gleichbleibenden Löhnen und Renten nur schwer möglich, den bisherigen Lebensstandard zu halten. Im Bereich der Energiekosten gibt es allerdings einige Lösungsmöglichkeiten, denn der Verbrauch der meisten Menschen ist eindeutig zu hoch. Als erste SOS-Maßnahmen haben sich folgende Handlungsschritte bewährt:

Überprüfung des eigenen Stromtarifs mit eventuellem Wechsel des Anbieters.

Stromfresser ausmachen und sie gegen effizientere Geräte austauschen.

Vom Stand-by-Modus in den Aus-Modus wechseln, so sinkt der Verbrauch.

Unnötige Geräte abschalten und vom Netz nehmen.

Die meisten Menschen möchten ihr Leben so einfach und bequem wie möglich gestalten. Das ist einer der Gründe, warum der ortsansässige Stromanbieter bevorzugt gewählt wird. Ein Wechsel ist mit Aufwand verbunden, vor allem aber drängt sich die Befürchtung durch, dass ein vorübergehender Stromausfall zu erwarten ist. Diese Angst ist unbegründet, es lohnt sich tatsächlich, einen günstigeren Anbieter zu suchen.

Ein weiterer Risikofaktor für exorbitante Stromkosten sind sogenannte Stromfresser. Es handelt sich um Geräte, die permanent am Netz gehalten werden müssen, aber nicht über eine gute Energieeffizienzklasse verfügen. Hierunter fallen Elektroherde, Kühlschränke, aber auch Waschmaschine, Wäschetrockner oder Klimagerät. Ein Blick auf das Alter der Geräte und ein eventuell in Erwägung gezogener Wechsel können beim Geldsparen sehr hilfreich sein.

Auch unnötige Geräte spielen in vielen Haushalten eine Rolle. Mehrere Smartphones, obwohl immer nur eines genutzt wird, ein zweiter Fernseher, der seit Monaten nur auf Stand-by läuft oder die permanent brennende Kellerbeleuchtung gehören dazu. Solche Geräte abzuschalten kann aufs Jahr gerechnet eine Menge Strom sparen. Auch Geräte, die nicht zwingend gebraucht werden, wie zum Beispiel ein elektrischer Gemüseschneider, können bei einem Verzicht zum Sparen beitragen.

Beim Einkauf Geld sparen – vergleichen und rechnen lohnt sich

Wer einkaufen geht, möchte meist so wenig Zeit wie möglich im Supermarkt verbringen und den Einkauf schnell erledigen. Doch es kann sich lohnen, vorher ein wenig Zeit mit der Erstellung einer finanzorientierten Einkaufsliste zu verbringen. Jede Woche bieten die großen Supermärkte Angebote an, die sich für den ein oder anderen wirklich lohnen können. Wird nur einmal pro Woche ein Großeinkauf gestartet, sollte der Supermarkt mit den bestmöglichen Angeboten für den eigenen Bedarf angefahren werden.

Manchmal lohnt es sich aber auch, für besonders teure Produkte wie Waschmittel oder auch Getränke den günstigsten Shop anzufahren. Achten Sie einmal darauf, ob Sie nicht während des Wegs zur Arbeit an einem Supermarkt vorbeikommen, der einige ihrer benötigten Dinge im Wochenangebot ausgeschrieben hat. Sie können auch mit Ihren Freunden und Bekannten einen Einkaufsdeal schließen, sodass jeder dem anderen die benötigten Produkte mitbringt.

Das Auto öfter mal stehen lassen – zu Fuß gehen hat mehrere Vorteile

Der unfassbare Anstieg der Benzinpreise scheint nicht zu stoppen und vielfach wird bereits der Wunsch geäußert, aufs Fahrrad umzusteigen, anstatt das Auto zu betanken. Eine sinnvolle Option, sofern es aus arbeitstechnischen Gründen möglich ist. Benzinkosten machen einen erheblichen Teil der Gesamtkosten im Monat aus, wenn sie durch den Umstieg aufs Fahrrad oder auf öffentliche Verkehrsmittel reduziert werden können, bleibt am Ende des Monats mehr Geld übrig.

Es lohnt sich übrigens auch, nur teilweise aufs Auto zu verzichten. Jede Strecke, für die der fahrbare Untersatz nicht nötig ist, kann dabei helfen, das Budget zu schonen. Eine Alternative ist die Bildung von Fahrgemeinschaften, beispielsweise um die Kinder in die Schule zu bringen oder um den Weg zur Arbeit gemeinsam zu überwinden. Fahren vier Menschen zusammen, können drei davon bereits auf ihr Auto verzichten und sich anteilig am Spritgeld des Fahrers beteiligen.

Für regelmäßige Fahrten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln lohnt es sich, eine Dauerkarte zu kaufen. Die Preise für Busse und Bahnen sind zwar in den letzten Jahren ebenfalls kontinuierlich angestiegen, doch verglichen mit dem derzeitigen Benzinpreis lohnt sich für viele Menschen ein Kauf langfristig doch. Auch im Sinne der Umwelt kann es nur begrüßt werden, wenn Fahrräder, Füße und Busse häufiger als Ersatz fürs Auto herangezogen werden.

Keine Panikverkäufe an der Börse, Investitionen sind nicht verloren

Die Inflation macht vielen Menschen Sorgen, die ihr Geld in Aktien und Wertpapiere angelegt haben. Durch die sinkende Kaufkraft befindet sich auch der Aktienkurs auf Talfahrt. Eine Inflation ist in den meisten Fällen nicht bleibend, der Markt und damit auch die Kaufkraft stabilisieren sich wieder, was dann wieder einen Aufschwung zur Folge hat. Werden die vorhandenen Wertpapiere aufgrund von Angst abgestoßen, sind die Folgen gravierender als bei geduldigem Abwarten.

Seriöse Broker würden ihren Kunden während der Inflation nicht zu Angstverkäufen raten, sondern den Markt weiter beobachten und auf die Stabilisierung warten. Wenn Investitionen getätigt werden sollen, haben sich in Krisenzeiten vor allem Sachwerte bewährt. Das Geld von der Bank zu holen und zu Hause zu hamstern ist die sinnloseste Möglichkeit, um dem vermeintlichen Wertverlust zu entgehen.

Verliert das Geld faktisch wirklich an wert, ändert auch die Aufbewahrung zu Hause nichts. Einige Sachwerte, worunter vor allem Edelmetalle wie Silber, Gold und Platin fallen, gelten als krisensicherste Anlagemöglichkeit während einer Inflation und einer globalen Wirtschaftskrise. Vermehrt sind Investitionen auch in andere Sachwerte wie Immobilien, limitierte Sportschuhe, Schmuck und Luxusuhren zu verzeichnen.

Auch hier ist davon auszugehen, dass der Wert während der Inflation bestehen bleibt und sich überschüssiges Geld so am krisensichersten anlegen lässt. Es ist ratsam, keine Panikkäufe durchzuführen, denn dadurch wird das eigene Budget noch stärker geschmälert.