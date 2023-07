Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Allstedt/MZ - Der Landkreis Mansfeld-Südharz will den Sekundarschulstandort Allstedt auch langfristig sichern. Das hat Landrat André Schröder beim Besuch von Ministerpräsident Reiner Haseloff (beide CDU) versichert. In einer Runde mit Schülervertretern war die Frage gestellt worden, wie stark die Thomas-Müntzer-Schule in ihrem Fortbestand gefährdet ist. Denn in den kommenden Schuljahren könnte es dort weniger neue Fünftklässler geben, als es das Schulgesetz des Landes für einen Sekundarschulstandort fordert.