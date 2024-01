Die MZ zu Gast bei Wikipedianer und Münsteraner Johannes Heeger

In der heutigen Zeit gibt es diverse erklärungsbedürftige Berufe – einer davon ist mit Sicherheit der Job von Johannes Heeger. Der engagierte Münsteraner und Wikipedia-Spezialist arbeitet für die Weltraumagentur.

Das Unternehmen schießt jedoch keine Menschen ins All, sondern berät vor allem große Unternehmen darin, wie man erfolgreich auf Wikipedia agiert.

Wir trafen den Wikipedia-Autor und -Berater zu einem Interview.

Hallo Herr Heeger, was begeistert Sie an Wikipedia und seit wann sind Sie Wikipedianer?

Mich begeistert auf Wikipedia, dass man dort sein Wissen teilt und damit sehr viele Menschen erreicht. Das ist etwas, was mich seit meiner Jugend fasziniert. Deshalb bin ich bereits seit 2006 auf Wikipedia aktiv; in dieser Zeit habe ich sehr viele Änderungen erlebt und eine hohe, dreistellige Zahl an Artikel ehrenamtlich verfasst. Von diesen Artikeln wurden auch einige ausgezeichnet, worauf ich sehr stolz bin.

Was sind ausgezeichnete Artikel?

Nicht alle Wikipedia-Artikel haben die gleiche Qualität und es gehört sehr viel Arbeit dazu, einen wirklich guten Artikel zu schreiben, der allen enzyklopädischen Standards entspricht.

Die Wikipedia-Community hat Bewertungskriterien aufgestellt, um Artikel in verschiedene Klassen einzuteilen. Die höchste Stufe ist der Featured Article und darunter gibt es absteigende Stufen, wie beispielsweise Good Article bis hin zum Stub, wobei nur ungefähr zehn Prozent der Artikel in den obersten Qualitätsstufen klassifiziert sind.

Als ehrgeiziger Autor ist es mir ein persönliches Anliegen, die Qualität meiner Artikel so weit zu steigern, dass sie entsprechend als Featured Article ausgezeichnet werden.

In der Praxis ist es immer wieder eine Herausforderung, diesen Status zu erreichen.

Und wie wurden Sie Wikipedia-Berater?

Der Gedanke, meine Fähigkeiten, mein Wissen und meine Erfahrung professionell einzusetzen und anderen damit zu helfen, war mir schon lange gekommen.

Ich wurde dann über einen Bekannten auf die Weltraumagentur aus Augsburg aufmerksam und habe mich beworben. Mittlerweile habe ich eine Führungsrolle im Unternehmen und meine Wikipedia-Leidenschaft zum Beruf gemacht.

Und bearbeiten Sie dann auch mit Ihrem Benutzerkonto die Artikel für die Unternehmen?



Auf gar keinen Fall. Ich führe niemals bezahlte Bearbeitungen mit meinem Benutzerkonto aus. Unser Ansatz ist, dass die Qualität der Beratung und unserer erstellten Texte, die wir als Unternehmen anbieten, so gut ist, dass die Wikipedia-Community diese direkt akzeptiert.

Aber muss das bezahlte Schreiben nicht offengelegt werden?

Selbstverständlich. Ich rate deshalb auch allen Kunden dazu, sich ausschließlich regelkonform zu verhalten und z. B. das bezahlte Schreiben auf dem eigenen Benutzerkonto offenzulegen. Dabei helfen wir Schritt für Schritt. Auf Wikipedia agieren ist in der Realität mit einem guten Berater einfacher, als würde man es auf eigene Faust versucht und dann scheitert.

Effektiv dauert die Onlinestellung eines guten Wikipedia-Artikels vielleicht fünf Minuten – der Aufwand liegt in den zahllosen Stunden davor. Einen Wikipedia-Artikel schreiben kann jeder, aber einen Artikel zu schreiben, den die Community akzeptiert, ist ein Handwerk für sich.

Und welche Kunden beraten Sie?

Vom Formel-1-Rennfahrer über den 20-Milliarden-Euro-Konzern bis hin zum entspannten Mittelständler beraten wir als Unternehmen alle, die wikipediarelevant sind.

Mein Berufsalltag ist daher sehr abwechslungsreich. Mal erkläre ich einem französischen Konzern, wie die Richtlinien eingehalten werden, mal erkläre ich einem schweizer Künstler, wie er seine Werke regelkonform lizenziert auf Wikipedia laden kann. Besonders freut mich, wenn ich mit meinem Team gemeinsam Argumentationen ausarbeite, mit denen unsere Kunden in der Vergangenheit gelöschte Artikel wiederherstellen lassen können.

Und was machen die meisten Unternehmen auf Wikipedia falsch?

Es sind im Wesentlichen zwei Punkte – das bezahlte Schreiben nicht klar offenzulegen und kein Verständnis dafür mitzubringen, dass Wikipedia eine Enzyklopädie ist.

Enzyklopädie heißt dabei, dass Wikipedia das bekannte Wissen aus Sekundärquellen darstellen soll und eben nicht die Meinung des Unternehmens, das in einem Wikipedia-Artikel behandelt wird.

In welche Richtung wird sich Wikipedia in Zukunft entwickeln?

Durch die Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz wird Wikipedia stets als Validierungsquelle herangezogen. Was auf Wikipedia steht, ist „die Wahrheit“. Daher wird Wikipedia langfristig nochmal enorm an Bedeutung gewinnen.

Ich kann mir zudem vorstellen, dass Wikipedia in Zukunft noch strenger wird. Das wird langfristig zu einem Erfolgstreiber für Dienstleister, die es draufhaben, Kunden richtliniengerecht zu beraten. Daher freue ich mich schon auf die Zukunft.