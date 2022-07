In diesen Fällen lohnt sich der große Schritt

Wohnraum wird immer teurer - besonders wer in begehrten Großstädten wie München, Berlin oder Stuttgart leben will, muss mittlerweile tief in die Tasche greifen. Die Wohnungsnot in genau diesen Städten macht die Sache dabei nicht unbedingt leichter. Immerhin sind viele Menschen dazu gezwungen, deutlich mehr Geld für eine Wohnung auszugeben, als sie eigentlich geplant hatten. Wer keine große Auswahl hat, nimmt schlussendlich das, was er kriegen kann. Doch nicht nur die Mietpreise steigen immer weiter an - auch der Immobilienkauf ist vielerorts alles andere als ein Schnäppchen. Doch wann lohnt sich der Kauf einer Immobilie und für wen ist dieser große Schritt letztendlich empfehlenswert?

Der Kauf einer Immobilie gilt heutzutage als vergleichsweise risikoarm

Auch wenn der Kauf einer Immobilie im Regelfall alles andere als günstig ist, weist dieser eine Menge Vorteile auf. So gelten Immobilien schon seit geraumer Zeit als sehr wertbeständig und sind damit eine Form der Anlage, die vergleichsweise risikoarm ist. Inflationen und Börsenetwicklungen haben kaum einen Einfluss auf den Wert einer Immobilie. Wer sich dazu entschließt, in eine Immobilie zu investieren, kann damit zuerst einmal also nicht viel falsch machen. Auch wer sich später einmal dazu entschließen sollte, diese wieder zu verkaufen, hat gute Chancen dazu, diese ohne Verlust oder im besten Falle sogar mit einem Gewinn wieder an den Mann zu bringen. Wer keine Ahnung hat, wie er das am besten anstellt oder sich dabei unter die Arme greifen lassen will, hat genügend Möglichkeiten. Zertifizierte Immobilienmakler helfen dabei, Immobilien innerhalb kurzer Zeit wieder einfach und unkompliziert zu verkaufen.

Eine Immobilie bringt eine Menge steuerlicher Vorteile mit sich

Nicht nur die Wohnungsnot in vielen deutschen Großstädten und die damit verbundene Wertsteigerung von Immobilien ist eines der Vorteile, die ein Immobilienkauf mit sich bringt. Wer sich dazu entschließt, in eine Immobilie zu investieren, der kann sich außerdem auch über steuerliche Vorteile freuen. So können die Kosten, die beim Kauf einer Immobilie anfallen, zumindest teilweise als Werbungskosten geltend gemacht werden. Noch dazu werden zwei Prozent des anfallenden Kaufpreises für das Objekt sowie auch die Nebenkosten jedes Jahr als Abschreibung angesetzt. Im Umkehrschluss bedeutet das ein deutlich geringeres Einkommen, das letztendlich versteuert werden muss.

Wer eine Immobilie besitzt, gilt oftmals als kreditwürdig

Wer den Immobilienkauf dafür nutzen will, um seine Altersvorsorge auf diese Weise abzusichern, sollte das Objekt nach Möglichkeit frühestens in zehn Jahren verkaufen. Anderenfalls muss der ganze Gewinn aus der Wertsteigerung entsprechend versteuert werden, was sich in den meisten Fällen nicht lohnt. Bei einem Verkauf nach zehn Jahren oder länger, muss der Gewinn hingegen nicht versteuert werden. Wer dabei einen Kredit bei seiner Bank aufnehmen, um den Kauf einer Immobilie auf diese Weise finanzieren zu können, hat mittlerweile beste Chancen dafür, sofern einige Voraussetzungen erfüllt sind. Immerhin gilt eine Immobilie als vergleichsweise sehr krisensicher und wertbeständig, so dass die Zustimmung einer Bank meist kein Problem ist. Viel mehr noch: Wer bereits eine Immobilie sein eigen nennen kann, zeigt sich der Bank gegenüber auf diese Weise nicht selten kreditwürdig und hat auf diese Weise keine Schwierigkeiten damit, einen Kredit für andere Projekte zu erhalten.