Immobilien als Kapitalanlage – eine gute Idee?

Studiert man in der heutigen Zeit die Medien, so liest man immer öfter Artikel über Immobilien als Kapitalanlagen. Plant man eine seriöse Anlage von Geldern, so kann eine Immobilie ein vielversprechendes Projekt bedeuten. Besonders die niedrigen Zinsen versprechen eine hohe Rendite und somit sollte sich jeder Anleger mit einer Immobilie als Kapitalanlage beschäftigen.

Pflegeimmobilien

Eine Kapitalanlage in Pflegeimmobilien wird den meisten Anlegern nicht sofort in den Sinn kommen, trotzdem kann diese Investitionsvariante sehr sinnvoll sein. Pflegeimmobilien gelten als vergleichsweise krisensicher, da sie einen stetig wachsenden Markt bedienen. Sie werden als sogenannte Sonder- oder Spezialimmobilien geführt und zeichnen sich durch eine spezielle Nutzung aus. Als Pflegeimmobilien kommen beispielsweise Appartements mit Pflegecharakter oder das „Betreute Wohnen“ für Senioren infrage.



Hinter einer Pflegeimmobilie steht in den meisten Fällen ein Konstrukt, welches bei einem Investor beginnt, der einen Pachtvertrag mit dem Betreiber der Immobilie abschließt. Die Bewohner der Pflegeimmobilie haben also keine Berührungspunkte mit dem Pachtvertrag. Der Investor kann auf eine langfristige Zusammenarbeit bauen, da der demografische Wandel eine hervorragende Auslastung der Immobilien in Aussicht stellt. Möchte man sich über Pflegeimmobilien informieren, so kann man sich im Internet einen Überblick verschaffen. Hier werden von seriösen Dienstleistern Pflegeimmobilien als sichere Kapitalanlage beworben.

Die langfristige Anlageform

Seit Jahren befinden sich die europäischen Leitzinsen auf einem negativen Rekordniveau, was die Finanzierung von Immobilien attraktiv macht. Als reines Investmentobjekt stellen Immobilien bessere Renditen als Tages- oder Festgeldkonten in Aussicht, während das Anlagerisiko gegenüber börsennotierten Papieren geringer ausfällt.



Auch wenn viele Bundesbürger den Kauf einer eigenen Immobilie für utopisch halten, lässt sich bereits als Kleinanleger mit Immobilienprojekten eine reizvolle Rendite erzielen. Diese kann sogar im Laufe der Jahre den Grundstock an Eigenkapital bilden, mit dem sich der Traum der eigenen Immobilie seriös finanzieren lässt. Da insbesondere in Ballungsräumen die Immobilienpreise auf lange Sicht steigen und höhere Mieteinnahmen in Aussicht stellen, kann für eine lukrative Geldanlage auf derartige Objekte fokussiert werden.

Welche Vorteile besitzt eine Kapitalanlage in Immobilien?

Investiert man in eine Immobilie, so wird eine Kapitalanlage getätigt, die eine hohe Wertstabilität vorweisen kann. Speziell für private Anleger mit Blick auf einen gesicherten Lebensabend ist dies essenziell. Mieteinnahmen verschaffen eine sofortige Rendite und auf lange Sicht wird sich in vielen Fällen der Wert der Immobilie erhöhen. Ein wichtiger Punkt ist auch die Wertstabilität in Zeiten der Inflation. Eine Inflation bedeutet, dass die allgemeine Kaufkraft geschwächt wird. Diesen Effekt kann eine Immobilie abfangen, da in der Regel die Preise für ein Grundstück und die Einnahmen durch die Miete weiter steigen werden.



Erwirbt man eine Immobilie in einer Region, in der eine hohe Nachfrage nach Wohnobjekten besteht, darf fortwährend von einem Anstieg der Mieten ausgegangen werden. Unter Berücksichtigung der Mietpreisbremse und der Kappungsgrenze ist ein gemäßigter Zuwachs in jedem Fall gegeben. Letztlich spielen bei einer Anlage in Immobilen auch Steuervorteile eine Rolle. So lassen sich bei der Finanzierung einer gewerblich genutzten Immobilie die Kreditzinsen für den vermieteten Anteil steuerlich geltend machen. Gleiches gilt für den Aufwand für Reparaturen oder Verwaltungskosten rund um das Objekt.



Zusammen mit der Gebäudeabschreibung entsteht ein mehrfacher Steuervorteil, der die geplante Immobilienfinanzierung über Jahre hinweg erleichtert. Eine individuelle Überprüfung durch den Steuerberater liegt nahe, um maximale Finanzierungsvorteile auszunutzen.